GNW-News: Parallels Desktop 27 erweitert die Unterstützung für professionelle Windows-Anwendungen durch schnellere Grafikleistung und KI-Beschleunigung

^SCHAFFHAUSEN, Schweiz, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels

(https://www.parallels.com), ein weltweit führender Anbieter von

plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, veröffentlicht heute Parallels

Desktop 27 (https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-27/). Damit wird

die Palette professioneller Windows-Anwendungen, die Nutzer auf Macs mit Apple-

Silicon ausführen können, durch einen neuen Metal-basierten Grafiktreiber mit

OpenGL 4.3-Unterstützung erweitert. Diese Version führt außerdem KI-

Beschleunigung auf Apple Silicon ein und unterstützt Entwickler dabei, KI-

Workloads lokal zu erstellen und zu testen - mit schnellerer Machine-Learning-

Leistung.

Parallels Desktop ist derzeit die einzige Virtualisierungslösung, die von

Microsoft für die Ausführung von Windows in einer virtualisierten Umgebung auf

Apple Silicon autorisiert ist, und damit die ideale Wahl für Anwender, die die

Flexibilität von Windows mit der Leistungsfähigkeit eines Mac kombinieren

möchten.

?Da Kunden die Möglichkeiten des Mac immer weiter ausreizen, suchen sie nach

einer Virtualisierungslösung, die mit zunehmend anspruchsvollen Anwendungen und

Arbeitsabläufen Schritt hält", sagte Elena Koryakina, Chief Product and

Technology Officer bei Parallels.?Parallels Desktop 27 ermöglicht es Kunden,

noch mehr professionelle Windows-Anwendungen auszuführen. Gleichzeitig

profitieren Entwickler von einer schnelleren lokalen KI-Leistung und erweiterten

Möglichkeiten auf Apple Silicon."

Mehr professionelle Windows-Anwendungen auf dem Mac ausführen

Parallels Desktop 27 führt als erster Anbieter einen neuen Metal-basierten

Grafiktreiber ein, der hardwarebeschleunigte OpenGL 4.3-Unterstützung für

Windows virtuelle Maschinen auf Apple Silicon bietet. Der neue Treiber erfüllt

die OpenGL-Mindestanforderungen weiterer professioneller Windows-Anwendungen,

darunter ArcGIS Pro, ZWCAD und Blender 4.3. Damit erweitert er die

Kompatibilität und verbessert zugleich die Grafikleistung für Anwender in den

Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, GIS, Design und anderen technischen

Branchen.

Zu den Highlights gehören:

* Neuer Metal-basierter OpenGL 4.3-Grafiktreiber

* Bis zu 160 % schnellere OpenGL-Grafikleistung auf Macs mit M3-Chips und

neueren Modellen

* Bis zu 35 % schnelleres 3D-Rendering in ArcGIS Pro, wodurch die Gesamtdauer

des Arbeitsablaufs um bis zu 24 %* reduziert wird

Beschleunigung der lokalen KI-Entwicklung

Da Entwickler KI-Workloads zunehmend lokal erstellen und testen, unterstützt

Parallels Desktop 27 jetzt SME-Befehle (Scalable Matrix Extension) in virtuellen

Linux- und Windows-Maschinen auf Macs mit M4-Chips und neueren Modellen. Das

Ergebnis sind schnellere lokale KI-Entwicklungs- und Machine-Learning-Workflows,

ohne auf eine Cloud-Infrastruktur angewiesen zu sein.

Zu den neuen Funktionen für Entwickler gehören:

* Unterstützung von SME2-Befehlen für Linux- und Windows-VMs auf Macs mit M4

und neueren Modellen

* Bis zu 7-mal schnellere Matrixoperationen für KI und maschinelles Lernen

* Bis zu 1,75-mal schnellere Inferenz in neuronalen Netzen**

* Verbesserte Leistung für in VMs verwendete KI-Tools wie Ollama und llama.cpp

Bereitstellung und Verwaltung in Unternehmen

Parallels Desktop for Enterprise bietet die Bereitstellungs-, Sicherheits- und

Verwaltungsfunktionen, die IT-Teams benötigen, um virtuelle Umgebungen in großem

Maßstab zu verwalten. Mit Parallels Desktop 27 können Unternehmenskunden über

die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) feststellen, ob Parallels Desktop mit einem

Lizenzschlüssel oder per Single Sign-On (SSO) aktiviert wurde. Unternehmen, die

Jamf einsetzen, können damit Erweiterungsattribute zu erstellen und so die

Geräteverwaltung und das Berichterstattung vereinfachen.

Parallels Desktop hat zudem seine SOC-2-Konformität erneuert. Damit bietet

Parallels weiterhin eine unabhängige Bestätigung durch Dritte hinsichtlich der

Kontrollen und Prozesse, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der eigenen

Produkte und Dienste gewährleisten.

Unternehmenskunden profitieren zudem von?Secure Golden Images Provisioning",

das die sichere Verteilung genehmigter Images virtueller Maschinen über

Unternehmensspeicher wie Azure Blob Storage und SharePoint unterstützt. Zudem

verbessert es die deklarative Bereitstellung für vollständig bereitgestellte

Zero-Touch-Windows-VMs. Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, ihre

Sicherheitslage zu verbessern, die Bereitstellung zu vereinfachen und die

Komplexität der Verwaltung virtualisierungsgestützter Workflows in großem

Maßstab zu reduzieren.

Entwickelt für DevOps-Teams

Darüber hinaus bietet Parallels Desktop Funktionen speziell für Entwicklerteams,

die CI/CD-Infrastrukturen aufbauen und verwalten. Eine neue native grafische

Benutzeroberfläche für den Parallels DevOps Service vereinfacht die Verwaltung

von Hosts, virtuellen Maschinen und Automatisierungs-Workflows, ohne vollständig

auf Befehlszeilentools und die RESTful-API angewiesen zu sein. Die dynamische

Bereitstellung über Jenkins optimiert die Build- und Testautomatisierung

zusätzlich, indem sie die dynamische Bereitstellung von auf Mac gehosteten

virtuellen Maschinen für Entwicklungs-Workflows ermöglicht.

Weitere Informationen zu Parallels Desktop for Enterprise finden Sie unter

www.parallels.com/products/desktop/enterprise/

(http://www.parallels.com/products/desktop/enterprise/).

Erfahren Sie mehr über Parallels Desktop 27 und seine neuen Funktionen unter

www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-27/

(http://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-27/).

Um zu prüfen, ob Ihre Windows-Anwendungen mit Parallels Desktop kompatibel sind,

durchsuchen Sie unsere App-Datenbank mit mehr als 200.000 unterstützten Apps

unter www.parallels.com/apps (http://www.parallels.com/apps)

Parallels Desktop für Mac ist ein unverzichtbares Virtualisierungstool für

Fachleute, Entwickler, IT-Teams und Privatanwender - sei es für den Zugriff auf

Windows-Anwendungen, die Entwicklung oder das Testen von Software oder um

mehrere Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere macOS-Versionen)

gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere Informationen zu Parallels

Desktop 27 für Mac finden Sie unter www.parallels.com

(http://www.parallels.com/).

Testversion und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 27 für Mac wurde exklusiv für Macs mit Apple Silicon

entwickelt und ist in den Editionen Standard, Pro, Business und Enterprise

erhältlich. Es kann unter www.parallels.com (http://www.parallels.com/) oder bei

autorisierten Händlern weltweit erworben oder aktualisiert werden.

Weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Herunterladen einer

kostenlosen Testversion oder zum Abschluss eines Abonnements finden Sie unter

www.parallels.com (http://www.parallels.com/).

*Tests mit ArcGIS Pro ergaben bei ausgewählten Aufgaben eine um bis zu 35 %

höhere Leistung und eine Verkürzung der gesamten Arbeitsablaufzeit um bis zu 24

% mit dem neuen Metal-basierten OpenGL 4.3-Treiber.

**KI- und Machine-Learning-Tests wurden in einer virtuellen Ubuntu-Linux-

Maschine auf einem Apple M4 Pro-Mac durchgeführt. Die Ergebnisse umfassten bis

zu siebenmal schnellere Matrixberechnungen und bis zu 1,75-mal schnellere

Inferenz in neuronalen Netzen. Für diese Funktion ist Apple M4-Hardware oder

eine neuere Version erforderlich.

Die Leistungsergebnisse basieren auf internen Tests, die von Parallels unter

kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die Leistungsergebnisse können

je nach Hardware, Softwarekonfiguration, Arbeitslast, Nutzungsmustern und

anderen Faktoren variieren.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,

die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, die benötigten Anwendungen

und Dateien auf jedem Gerät und jedem Betriebssystem zu nutzen und darauf

zuzugreifen. Parallels hilft Kunden dabei, die beste verfügbare Technologie zu

nutzen - egal ob Windows, Mac, ChromeOS, iOS , Android oder die Cloud. Parallels

löst komplexe technische und nutzerbezogene Probleme, indem es Unternehmen und

Privatkunden ermöglicht, Anwendungen einfach und kostengünstig überall und

jederzeit zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com

(http://www.parallels.com/).

© 2026 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine

Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den

Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von

Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Windows, PowerShell,

SharePoint, Azure Blob Storage, Microsoft Azure und Azure Virtual Desktop sind

Marken der Microsoft Corporation. ArcGIS Pro ist eine Marke von Esri. ZWCAD ist

eine Marke von ZWSOFT. Blender ist eine Marke der Blender Foundation. Jenkins

ist eine Marke der Continuous Delivery Foundation. Alle anderen genannten

Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken sowie eingetragene

oder nicht eingetragene Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken

verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter

www.parallels.com/about/legal/ (http://www.parallels.com/about/legal/)

Ashley Ruess

ashley.ruess@parallels.com (mailto:ashley.ruess@parallels.com)

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