GNW-News: Parallels erweitert seine Desktop Mac Enterprise Edition um app-zentrierte Bereitstellung von Windows-Anwendungen

^Schaffhausen, Schweiz, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels

(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von

plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, veröffentlicht heute seine

neue, app-zentrierte Lösung für Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition

(https://www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/). Damit können IT-

Abteilungen unterstützte Windows-Anwendungen noch einfacher auf Macs

bereitstellen, ohne dafür eine vollständige virtuelle Windows-Maschine (VM)

vorbereiten zu müssen. Die Bereitstellung erfolgt über die bestehende Mac-

Geräteverwaltung (MDM) des Unternehmens.

Die IT-Abteilung stellt die unterstützte Windows-Anwendung über ihr Mac-MDM

bereit, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung und die

Installation der Anwendung automatisch im Hintergrund verwaltet. Nutzer können

die Anwendung direkt auf ihrem Mac starten und verwenden, ohne den zugrunde

liegenden Windows-Desktop oder die virtuelle Maschine (VM) öffnen oder bedienen

zu müssen.

?Immer mehr Mitarbeiter möchten auf einem Mac arbeiten. Gleichzeitig werden Mac

Computer für Unternehmen auch wirtschaftlich immer attraktiver. Doch in vielen

Organisationen laufen die Anwendungen, auf die sie angewiesen sind, nach wie vor

nur unter Windows. Das führt zu einer Anwendungslücke, die Unternehmen daran

hindern kann, ihren Mitarbeitern die gewünschten Geräte zur Verfügung zu

stellen", so Christa Quarles, CEO von Parallels.?Parallels Desktop schließt

diese Anwendungslücke und gibt Mitarbeitern die Freiheit, auf einem Mac zu

arbeiten, ohne den Zugriff auf die benötigten Windows-Anwendungen zu verlieren."

Zwei Möglichkeiten, Windows-Anwendungen auf dem Mac zu unterstützen

Die neue Lösung bietet der IT-Abteilung mehr Flexibilität, um Windows-

Anwendungen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Nutzer

bereitzustellen.

Für Mitarbeiter, die nur bestimmte unterstützte Windows-Anwendungen benötigen,

kann die IT-Abteilung nun direkt die benötigte Anwendung bereitstellen, anstatt

eine vollständige Windows-Umgebung vorbereiten und verteilen zu müssen. Die

Anwendung wird als macOS-App verpackt und über das bestehende Mac-MDM des

Unternehmens verteilt. Parallels Desktop übernimmt hinter den Kulissen die

Bereitstellung der erforderlichen Windows-Umgebung, wodurch sich die Schritte

zwischen einer Anwendungsanforderung und dem ersten Start durch den Mitarbeiter

reduzieren.

Für Nutzer, die eine vollständige Windows-Umgebung oder größere Flexibilität bei

der Konfiguration benötigen, kann die IT weiterhin vollständige Windows-VMs

bereitstellen und verwalten. Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition

unterstützt außerdem die Bereitstellung virtueller Linux- und macOS-Umgebungen.

Die neue Funktion ersetzt also nicht die VM-basierte Bereitstellung, sondern

bietet der IT eine zusätzliche Option. Unternehmen können die

anwendungsorientierte Lösung nutzen, wenn Mitarbeiter lediglich Zugriff auf

bestimmte Windows-Anwendungen benötigen, und eine vollständige virtuelle

Umgebung bereitstellen, wenn der Anwendungsfall dies erfordert.

Windows-Anwendungen direkt auf dem Mac nutzen

Die neue anwendungsorientierte Lösung baut auf der Coherence-Technologie von

Parallels Desktop auf. Sie sorgt dafür, dass die Windows-Umgebung für Nutzer

noch stärker in den Hintergrund rückt. Mitarbeiter sehen die ihnen zugewiesenen

Anwendungen direkt auf ihrem Mac und starten sie von dort aus, anstatt über

einen separaten Windows-Desktop zu arbeiten.

Dank erweiterter Sicherheitskontrollen kann die IT-Abteilung die zugrunde

liegende Windows-Umgebung verbergen und einschränken, sodass Benutzer nur auf

die ihnen zugewiesenen Anwendungen zugreifen können. Die IT-Abteilung kann die

Zuweisung und Bereitstellung von Anwendungen über bestehende Mac-Workflows

verwalten, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung im

Hintergrund verwaltet.

Dieser Ansatz kann Unternehmen dabei helfen, Mac Computer in weiteren

Abteilungen und für mehr Mitarbeiter einzusetzen, ohne bestehende Arbeitsabläufe

mit Windows-Anwendungen ersetzen zu müssen. Außerdem kann sich dadurch die

Notwendigkeit verringern, zusätzliche Windows-Geräte bereitzustellen oder zu

warten, nur weil einzelne Mitarbeiter bestimmte Windows-Anwendungen benötigen.

Unterstützung für häufig verwendete Windows-Anwendungen

Zum Start unterstützt die neue, anwendungsorientierte Lösung eine Reihe

vorkonfigurierter Windows-Anwendungen sowie zwei Sicherheitstools* für

Anwendungsfälle in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen,

Finanzdienstleistungen, Ingenieurwesen, Kommunikation und Produktivität.

Zu den unterstützten Anwendungen gehören Adobe Acrobat, Bloomberg Terminal,

Bluebeam Revu, Dragon Medical One, Microsoft Teams, Power BI Desktop, Microsoft

Office-Anwendungen, Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Access, Google

Chrome und Genesys Cloud. Zu den unterstützten Sicherheitstools gehören Sysmon

und Nxlog. Kunden können über das Parallels Desktop Management Portal

Unterstützung für weitere Anwendungen beantragen, vorbehaltlich einer Prüfung

durch Parallels.

Testversion und Verfügbarkeit

Die neue, anwendungsorientierte Funktion ist ab dem 3. November 2026 exklusiv

mit der?Parallels Desktop for Mac Enterprise Edition" verfügbar.

Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition ist direkt über den Parallels-

Vertrieb oder über autorisierte Händler weltweit erhältlich. Weitere

Informationen und die Möglichkeit, eine kostenlose Testversion anzufordern,

finden Sie unter www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/

(https://www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/).

*Kunden sind selbst dafür verantwortlich, gültige Lizenzen für Microsoft Windows

und alle Anwendungen von Drittanbietern zu erwerben und aufrechtzuerhalten.

Parallels steht in keiner Verbindung zu den Herausgebern der aufgeführten

Anwendungen. Die Aufnahme einer Anwendung bedeutet keine Empfehlung oder

Zertifizierung durch deren Herausgeber.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,

die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, die benötigten Anwendungen

und Dateien auf jedem Gerät und jedem Betriebssystem zu nutzen und darauf

zuzugreifen. Parallels hilft Kunden dabei, die besten verfügbaren Technologien

zu nutzen - sei es Windows, Mac, ChromeOS, iOS , Android oder die Cloud.

Parallels löst komplexe technische und nutzerbezogene Probleme, indem es

Unternehmen und Privatkunden ermöglicht, Anwendungen einfach und kostengünstig

überall und jederzeit zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.parallels.com (https://www.parallels.com/).

© 2026 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine

Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den

Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von

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eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und

wird unter Lizenz verwendet. Linus ist die eingetragene Marke von Linus Torvalds

in den USA und anderen Ländern. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und

Dienstleistungsnamen, Logos, Marken sowie eingetragene oder nicht eingetragene

Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben das

ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen

Informationen finden Sie unter www.parallels.com/about/legal/

(https://www.parallels.com/about/legal/).

Ashley Ruess ashley.ruess@parallels.com (mailto:ashley.ruess@parallels.com)

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