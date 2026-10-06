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06.10.2026 15:04:38
GNW-News: Parallels erweitert seine Partnerprogramme: neue Wachstumschancen für Reseller und Service Provider
^SCHAFFHAUSEN, Schweiz, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels
(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von
plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, hat heute zwei Neuerungen
für sein Partner-Ökosystem (https://www.parallels.com/partners/) angekündigt:
Das neue?Parallels Desktop"-Partnerprogramm sowie die Erweiterung des
?Parallels Workspaces"-Partnerprogramm um einen neuen?Solutions Partner"-Pfad
für Managed Service Provider (MSPs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und
Cloud-Service-Provider (CSPs).
Die Erweiterung erfolgt im Rahmen des weiteren Ausbaus des Channel-First-
Geschäfts von Parallels. Mit den neuen Programmen unterstützt Parallels
unterschiedliche Geschäftsmodelle im Channel - von klassischen Resellern bis hin
zu MSPs, ISVs und CSPs, die Parallels-Technologien in Managed Services,
integrierte Lösungen und Cloud-Services einbinden.
?Unsere Partner spielen eine zentrale Rolle dabei, wie wir Parallels-Lösungen zu
unseren Kunden bringen", sagt Michelle Chiantera, Chief Revenue Officer bei
Parallels.?Mit diesen Neuerungen schaffen wir klarere Möglichkeiten für
unterschiedliche Geschäftsmodelle. Unser Ziel ist es, Partnern das Know-how, die
Ressourcen und die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um ihr Geschäft
gemeinsam mit Parallels auszubauen."
Ein eigenes Partnerprogramm für Parallels Desktop
Das neue Parallels Desktop-Partnerprogramm unterstützt Partner beim Verkauf und
Support von?Parallels Desktop for Business
(https://www.parallels.com/products/business/?utm_source=press_distribution&utm_
medium=pr&utm_campaign=PartnerProgramAnnouncement2026)" und?Parallels Desktop
for Enterprise
(https://www.parallels.com/products/desktop/enterprise/?utm_source=press_distrib
ution&utm_medium=pr&utm_campaign=PartnerProgramAnnouncement2026)". Es umfasst
zwei Partnerstufen, Authorized und Premier. Die Vorteile erweitern sich, wenn
Partner ihr Parallels Desktop-Geschäft und ihre technische Expertise ausbauen.
Authorized Partner erhalten unter anderem Zugang zum Parallels-Partnerportal,
Vertriebsschulungen, NFR-Lizenzen sowie Kunden- und technischem Support. Premier
Partner können zusätzlich von Deal-Registration-Incentives, Account Management,
Geschäftsplanung und Pre-Sales-Support profitieren.
Das Programm hilft Partnern außerdem, von der zunehmenden Verbreitung von Macs
in Unternehmen zu profitieren, in denen weiterhin Windows-Anwendungen und
-Workflows benötigt werden.
Ausbau des Parallels Workspaces-Partnerprogramms
Das erweiterte Workspaces-Partnerprogramm richtet sich auch an Partner, die
Parallels-Technologien als Teil von Managed Services, Integrationen und Cloud-
Angeboten bereitstellen.
Klassische Reseller bleiben in den bestehenden Stufen?Essential",?Silver",
?Gold" und?Platinum". Der neue?Solutions Partner"-Pfad bewertet MSPs, ISVs und
CSPs dagegen stärker nach Kundenakzeptanz, technischer Expertise und
Serviceangeboten als nach klassischem Reseller-Umsatz.
Qualifizierte Partner erhalten unter anderem Zugang zu technischen Schulungen,
NFR-Lizenzen, Marketingunterstützung, Incentives, Geschäftsplanung, Pre-Sales-
Support sowie Unterstützung bei Deployment und Implementierung.
Die Erweiterung spiegelt das Wachstum von Parallels Workspaces in den Bereichen
Anwendungs- und Desktop-Bereitstellung, DaaS und sicherer browserbasierter
Zugriff wider und unterstreicht die wichtige Rolle der Partner bei der
Bereitstellung umfassender Kundenlösungen. Das zeigt sich auch in der
kontinuierlichen Ausweitung des Vertriebs- und Partnernetzwerks von Parallels in
Europa, dem Nahen Osten, Japan und anderen Teilen Asiens.
?Seit meinem Eintritt in das Unternehmen hat Parallels Workspaces,
einschließlich Parallels RAS, DaaS und Browser Isolation, seinen ARR nahezu
verdreifacht und seinen Kundenstamm mehr als verdreifacht", sagt Christa
Quarles, CEO von Parallels.?Unsere Partner haben bei diesem Wachstum eine
wichtige Rolle gespielt. Mit der Erweiterung des Programms können wir ein noch
breiteres Spektrum an Partnern beim Aufbau von Services und Lösungen rund um
unsere Technologie unterstützen."
Partner + Distribution Summit in Malta
Als weiteres Zeichen seines Engagements für Partner und Vertriebspartner sowohl
im Bereich Parallels Desktop als auch im Bereich Parallels Workspaces wird
Parallels seine EMEA-Partner- und Vertriebspartner-Community am 14. und 15.
Oktober in Malta zum?Partner + Distribution Summit" zusammenbringen.
Verfügbarkeit
Das aktualisierte Parallels Workspaces-Partnerprogramm und das neue Parallels
Desktop-Partnerprogramm werden ab dem 1. Dezember 2026 verfügbar sein.
Weitere Informationen zum Parallels Workspaces-Partnerprogramm finden Sie unter:
www.parallels.com/partners/workspaces/
(https://www.parallels.com/partners/workspaces/?utm_source=press_distribution&ut
m_medium=pr&utm_campaign=PartnerProgramAnnouncement2026)
Über Parallels
Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und
Virtualisierungslösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen,
sicher und von jedem Gerät und jedem Ort aus auf Anwendungen und Daten
zuzugreifen.
Parallels betreibt zwei Kerngeschäftsbereiche. Parallels Desktop ermöglicht es
Privatpersonen und Unternehmen, Windows-Anwendungen auf Mac-Computern
auszuführen, und bietet dabei ein nahtloses, nativähnliches Erlebnis, ohne dass
Geräte gewechselt oder Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen. Parallels
Workspaces stellt über Parallels RAS, Parallels DaaS und Parallels Browser
Isolation einfache, flexible und sichere virtuelle Anwendungen und Desktops
bereit und bietet damit eine moderne, kostengünstige Alternative zu
herkömmlichen VDI-Lösungen in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.
Gemeinsam helfen die Geschäftsbereiche von Parallels Kunden dabei, Komplexität
zu reduzieren, den IT-Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und
eine nahtlose Benutzererfahrung über Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS,
Android sowie die Cloud und neue Anwendungsmodelle hinweg zu bieten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.parallels.com
(https://www.parallels.com/?utm_source=press_distribution&utm_medium=pr&utm_camp
aign=PartnerProgramAnnouncement2026).
©2026 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine
Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von
Apple Inc. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen,
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ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben das
ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen
Informationen finden Sie unter www.parallels.com/about/legal/
(https://www.parallels.com/about/legal/).
Ashley Ruess
ashley.ruess@parallels.com (mailto:ashley.ruess@parallels.com)
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