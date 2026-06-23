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23.06.2026 15:05:38
GNW-News: Parallels RAS macht virtuelle Desktops flexibler: mit neuem Custom Provider Framework für jeden Hypervisor
^MÜNCHEN, Deutschland, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels
(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cross-
Plattform und Virtualisierungs-Lösungen, stellt heute das neue Custom Provider
Framework in Parallels RAS (https://www.parallels.com/products/ras/remote-
application-server/) (Remote Application Server) Version 21.2 vor. Damit können
Unternehmen den Hypervisor oder die Cloud-Plattform ihrer Wahl in ihre Parallels
RAS-Umgebungen einbinden. Die neue Version erweitert die Unterstützung für
Nutanix, Microsoft Azure sowie Azure Virtual Desktop und stärkt die
Möglichkeiten für Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen. Außerdem verbessert
das Update die browserbasierte Nutzererfahrung in Parallels RAS für die sichere
Bereitstellung von Anwendungen und Desktops.
?Unternehmen arbeiten heute in immer vielfältigeren Virtualisierungs- und Cloud-
Umgebungen. Viele Virtual-Desktop-Lösungen beschränken sich dabei jedoch auf
eine kleine Auswahl unterstützter Hypervisoren", sagt Elena Koryakina, Chief
Product and Technology Officer bei Parallels.?Mit dem Custom Provider Framework
bietet Parallels RAS einen flexiblen, hypervisorunabhängigen Ansatz. Damit
können Kunden und Partner eine breite Palette von Infrastrukturplattformen
einbinden und gleichzeitig eine zentralisierte Verwaltung, Automatisierung und
sichere Anwendungsbereitstellung aufrechterhalten."
Offene Architektur für jede Infrastruktur
Das neue Custom Provider Framework ermöglicht es, Parallels RAS mit jeder
belieben Infrastruktur zu verbinden. Es bietet Funktionen für die automatisierte
Bereitstellung, das VM-Lebenszyklusmanagement und die Orchestrierung der
Infrastruktur. Unternehmen vereinheitlichen auf diese Weise die Verwaltung ihrer
Hybrid-, Multi-Cloud-, Edge- und Private-Cloud-Infrastrukturen. Außerdem bietet
das Framework Möglichkeiten zur Integration von Virtualisierungs- und Cloud-
Umgebungen. Dazu gehören auch Plattformen wie KVM, Xen-basierte Umgebungen,
Edge-Bereitstellungen und benutzerdefinierte Cloud-APIs. Die Funktionen ergänzen
bestehende native Integrationen sowie neue und spezialisierte Infrastrukturen.
?Unternehmen suchen nach Plattformen für digitale Arbeitsbereiche, die sich an
unterschiedliche Infrastrukturstrategien anpassen lassen, ohne den Betrieb zu
verkomplizieren", so Filippo Vanara, Research Manager für Worldwide Enterprise
Client Computing Platforms bei IDC.?IT-Teams müssen die Anforderungen für
hybride, lokale, regionale und Cloud-Infrastrukturen mit Prioritäten in Einklang
bringen, die sich ständig weiterentwickeln. Und zwar in Bezug auf Compliance,
Souveränität und Betriebsresilienz. Daher wird es immer wichtiger, über eine
flexible Infrastruktur zu verfügen."
Bereitstellung für jeden Hypervisor
Im Kern des Frameworks steht ein sprachunabhängiges Konnektormodell. Es fungiert
als Brücke zwischen Parallels RAS und der Plattform der Zielinfrastruktur.
Unternehmen und Partner können mit PowerShell, Python oder ähnlichen
Skriptsprachen, die über ein standardisiertes JSON-Protokoll mit Parallels RAS
kommunizieren, schlanke Integrationen erstellen.
Das Framework erweitert die Bereitstellungsfunktionen von Parallels RAS auf
Plattformen von Drittanbietern. Dazu nutzt es Vorlagen, automatisiertes Klonen,
VM-Lebenszyklusmanagement und erweiterbare Orchestrierungs-Workflows. Das Custom
Provider Framework verringert seine Abhängigkeit von nativen Hypervisor-
Integrationen. Das hilft Unternehmen dabei, ihre Infrastrukturstrategie
weiterzuentwickeln. Dazu müssen sie keine Abstriche bei Automatisierung,
Skalierbarkeit oder Konsistenz machen.
Zusätzlich hilft es Kunden dabei, Parallels RAS mit minimalem Aufwand in
bestehende Technologie-Stacks zu integrieren. Das beschleunigt die
Amortisationszeit in verschiedenen Umgebungen und eröffnet gleichzeitig neue
Möglichkeiten für Managed Service Provider. So lassen sich souveräne Cloud-
Umgebungen, regionale Hypervisoren und Edge-Computing-Infrastrukturen schnell
und zuverlässig bereitstellen.
Weitere Neuerungen
Neben dem Custom Provider Framework bietet die neueste Version von Parallels RAS
erweiterte Plattformintegrationen, verbesserte Sicherheitskontrollen und
Verbesserungen der Benutzererfahrung. Diese vereinfachen die Verwaltung und
sichern den Zugriff auf Anwendungen und Desktops. Zu den neuen Funktionen der
aktuellen Version gehören:
* Unterstützung für Nutanix Prism Central durch native Integration von
Vorlagen, mit denen sich die Verwaltung über eine einzige Konsole für Multi-
Cluster- und Hybrid-Cloud-Management verbessern lässt
*?Trusted Launch"-Unterstützung für Microsoft Azure- und Azure Virtual
Desktop-Anbieter, einschließlich Secure Boot und virtueller TPM-Funktionen
für verbesserten Schutz von Workloads
* Unterstützung für Azure Availability Zones zur optimierten Platzierung von
Workloads und flexibleren Bereitstellung
* Lokaler Dateizugriff und Unterstützung für die gleichzeitige Übertragung
mehrerer Dateien im RAS-Web-Client zur Verbesserung Produktivität im Browser
und eine bessere Nutzererfahrung auf Chromebooks
* Erweiterte Parallels-Client-Funktionen auf mehreren Plattformen,
einschließlich plattformübergreifender Web- und Anmeldeinformationen-
Authentifizierung (macOS, Linux, Android, iOS), erweiterter Zwischenablage-
Umleitung mit Bildunterstützung für macOS und erweiterter USB-
Filterunterstützung für Linux- und IGEL OS-Clients sowie Single-Sign-On-
Funktionen für IGEL OS 12
* Verbesserte Gateway-Zugriffskontrolle, Einschränkung bestimmter
Anmeldemethoden, Kontrolle der API-Nutzung und Funktionen zur automatischen
Abmeldung von Clients für erhöhte Sicherheit in gemeinsam genutzten und
Kiosk-ähnlichen Umgebungen
Die neueste Version von Parallels RAS 21.2 ist ab sofort verfügbar. Kunden
können von früheren Versionen upgraden oder Parallels RAS im Rahmen einer
kostenlosen Testversion unter www.parallels.com/ras/remote-application-server/
(https://www.parallels.com/products/ras/remote-application-server/)
kennenlernen.
Eine vollständige Übersicht über die Neuerungen in Parallels RAS 21.2 finden Sie
unter www.parallels.com/products/ras/whats-new/
(https://www.parallels.com/products/ras/whats-new/).
Über Parallels
Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und
Virtualisierungslösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen,
sicher und von jedem Gerät und jedem Ort aus auf Anwendungen und Daten
zuzugreifen.
Parallels betreibt zwei Kerngeschäfte. Parallels Desktop ermöglicht es
Privatpersonen und Unternehmen, Windows-Anwendungen auf Mac-Computern
auszuführen, und bietet dabei ein nahtloses, natives Erlebnis, ohne dass Geräte
gewechselt oder Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen. Parallels Workspace
Solutions liefern einfache, flexible und sichere virtuelle Anwendungen und
Desktops über Parallels RAS, Parallels DaaS und Parallels Browser Isolation und
bieten damit eine moderne, kostengünstige Alternative zu herkömmlicher VDI in
Hybrid- und Cloud-Umgebungen.
Insgesamt unterstützt Parallels Kunden dabei, Komplexität zu reduzieren, den IT-
Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und ein nahtloses
Benutzererlebnis über Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android sowie die
Cloud und neue Anwendungsmodelle hinweg zu bieten. Weitere Informationen finden
Sie unter www.parallels.com (https://www.parallels.com/).
© 2026 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine
Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von
Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Windows, PowerShell,
Microsoft Azure und Azure Virtual Desktop sind Marken der Microsoft Corporation.
Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken
sowie eingetragene oder nicht eingetragene Marken werden nur zu
Identifikationszwecken verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer
jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter
www.parallels.com/about/legal/ (https://www.parallels.com/about/legal/)
Ashley Ruess
ashley.ruess@parallels.com
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