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28.09.2026 10:53:38
GNW-News: Partnerschaft von QFC und U.S. Chamber of Commerce zur Ausweitung grenzüberschreitender Investitionen
^DOHA, Katar, und NEW YORK, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Qatar
Financial Centre (QFC), ein führendes Onshore-Finanz- und Wirtschaftszentrum,
und die U.S. Chamber of Commerce haben eine Absichtserklärung (Memorandum of
Understanding) unterzeichnet, um die Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen
zwischen Katar und den Vereinigten Staaten zu stärken und US-Unternehmen zu
unterstützen, die sich in Katar und der weiteren Region niederlassen oder dort
expandieren möchten.
Im Rahmen der Partnerschaft werden sich beide Organisationen auf Bereiche von
gemeinsamem strategischem Interesse konzentrieren, darunter Wealth Management
und Asset Management, Fintech, digitale Vermögenswerte und Technologien für
Unternehmen.
Die Absichtserklärung wurde bei einem nichtöffentlichen Roundtable
unterzeichnet, den das QFC und die U.S. Chamber of Commerce gemeinsam in New
York ausrichteten - während einer Woche, in der rund um das Qatar Economic Forum
und die hochrangigen Veranstaltungen der UN-Generalversammlung zahlreiche
internationale Treffen stattfanden. Als erste konkrete Umsetzung der
Absichtserklärung brachte der Roundtable hochrangige Vertreter der US-Wirtschaft
zusammen, um sich über regionales Wachstum, internationale Expansion und die
sich wandelnden regulatorischen, wirtschaftlichen und technologischen
Rahmenbedingungen auszutauschen, die Unternehmensentscheidungen beeinflussen.
Herr Mansoor Al Khater, CEO des QFC, erläutert, wie die Vereinbarung auf den
langjährigen Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen zwischen Katar und den
Vereinigten Staaten aufbaut:?Bei dieser Partnerschaft geht es darum, die engen
Beziehungen zwischen den USA und Katar in zusätzliche Geschäftschancen für
Unternehmen in beiden Märkten umzusetzen. Sie wird weitere Möglichkeiten zum
Austausch schaffen und uns dabei helfen, die Prioritäten US-amerikanischer
Unternehmen besser zu verstehen und ihnen gezielter Zugang zu Geschäftschancen
in Katar zu eröffnen."
?Da bereits mehr als 350 US-Unternehmen Teil der QFC-Plattform sind, verfügen
wir über eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können. Unser Ziel ist es,
US-Unternehmen bei ihrer Expansion in der Region zu unterstützen, indem wir
ihnen regulatorische Sicherheit, Vernetzung und ein Geschäftsumfeld bieten, das
ihnen verlässliche Voraussetzungen für ihr Wachstum bietet."
Herr Khush Choksy, Senior Vice President für internationale
Mitgliederbeziehungen sowie den Nahen Osten, Zentralasien und die Türkei,
erläutert die Bedeutung der Partnerschaft:?Das U.S.-Qatar Business Program der
U.S. Chamber of Commerce freut sich, diese Partnerschaft mit der Qatar Financial
Centre Authority offiziell zu besiegeln. Diese Absichtserklärung unterstreicht
unser gemeinsames Ziel, die Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen
den Vereinigten Staaten und Katar weiter auszubauen, den Handel zu fördern und
dadurch konkrete neue Geschäftschancen für Unternehmen in beiden Märkten zu
schaffen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem QFC eng an Programmen,
Wirtschaftsdialogen und Initiativen zu arbeiten, die eine der dynamischsten
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen der Region weiter stärken."
Über das Qatar Financial Centre (QFC)
Das Qatar Financial Centre (QFC) ist ein Onshore-Wirtschafts- und Finanzzentrum
mit Sitz in Doha, das Unternehmen eine hervorragende Plattform für ihre
Geschäftstätigkeit in Katar und der Region bietet. Das QFC bietet eigene Rechts-
, Regulierungs-, Steuer- und Geschäftsrahmenbedingungen. Diese ermöglichen eine
ausländische Beteiligung von bis zu 100?% und die vollständige Rückführung von
Gewinnen. Auf lokal erzielte Gewinne wird ein wettbewerbsfähiger
Körperschaftsteuersatz von 10?% erhoben. Das QFC steht einem breiten Spektrum an
Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Dienstleistungsbranchen offen.
Weitere Informationen zu den zulässigen Tätigkeiten und den Vorteilen einer
Niederlassung im QFC finden Sie unter www.qfc.qa.
@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness
Über die U.S. Chamber of Commerce
Die U.S. Chamber of Commerce ist die weltweit größte Wirtschaftsorganisation und
vertritt Unternehmen jeder Größe aus allen Wirtschaftszweigen. Zu unseren
Mitgliedern zählen kleine Unternehmen und lokale Handelskammern im ganzen Land
ebenso wie führende Branchenverbände und Großunternehmen. Seit mehr als
114 Jahren setzen wir uns für eine wirtschaftsfreundliche Politik ein, die
Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum
unserer Wirtschaft voranzutreiben.
Pressekontakt
QFC Corporate Communications
Rasha Kamaleddine | +974 55049647 | r.kamaleddine@qfc.qa
(mailto:r.kamaleddine@qfc.qa)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c47fe05c-3c0f-4fe0-a910-
9a7fd1e0bce2
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bc7fddb-ed65-46bb-ab5c-
b6f10f0fe847
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf4fb98c-3701-45cd-bcd4-
e9c061ad5723
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