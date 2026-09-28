GNW-News: Partnerschaft von QFC und U.S. Chamber of Commerce zur Ausweitung grenzüberschreitender Investitionen

^DOHA, Katar, und NEW YORK, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Qatar

Financial Centre (QFC), ein führendes Onshore-Finanz- und Wirtschaftszentrum,

und die U.S. Chamber of Commerce haben eine Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding) unterzeichnet, um die Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen

zwischen Katar und den Vereinigten Staaten zu stärken und US-Unternehmen zu

unterstützen, die sich in Katar und der weiteren Region niederlassen oder dort

expandieren möchten.

Im Rahmen der Partnerschaft werden sich beide Organisationen auf Bereiche von

gemeinsamem strategischem Interesse konzentrieren, darunter Wealth Management

und Asset Management, Fintech , digitale Vermögenswerte und Technologien für

Unternehmen.

Die Absichtserklärung wurde bei einem nichtöffentlichen Roundtable

unterzeichnet, den das QFC und die U.S. Chamber of Commerce gemeinsam in New

York ausrichteten - während einer Woche, in der rund um das Qatar Economic Forum

und die hochrangigen Veranstaltungen der UN-Generalversammlung zahlreiche

internationale Treffen stattfanden. Als erste konkrete Umsetzung der

Absichtserklärung brachte der Roundtable hochrangige Vertreter der US-Wirtschaft

zusammen, um sich über regionales Wachstum, internationale Expansion und die

sich wandelnden regulatorischen, wirtschaftlichen und technologischen

Rahmenbedingungen auszutauschen, die Unternehmensentscheidungen beeinflussen.

Herr Mansoor Al Khater, CEO des QFC, erläutert, wie die Vereinbarung auf den

langjährigen Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen zwischen Katar und den

Vereinigten Staaten aufbaut:?Bei dieser Partnerschaft geht es darum, die engen

Beziehungen zwischen den USA und Katar in zusätzliche Geschäftschancen für

Unternehmen in beiden Märkten umzusetzen. Sie wird weitere Möglichkeiten zum

Austausch schaffen und uns dabei helfen, die Prioritäten US-amerikanischer

Unternehmen besser zu verstehen und ihnen gezielter Zugang zu Geschäftschancen

in Katar zu eröffnen."

?Da bereits mehr als 350 US-Unternehmen Teil der QFC-Plattform sind, verfügen

wir über eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können. Unser Ziel ist es,

US-Unternehmen bei ihrer Expansion in der Region zu unterstützen, indem wir

ihnen regulatorische Sicherheit, Vernetzung und ein Geschäftsumfeld bieten, das

ihnen verlässliche Voraussetzungen für ihr Wachstum bietet."

Herr Khush Choksy, Senior Vice President für internationale

Mitgliederbeziehungen sowie den Nahen Osten, Zentralasien und die Türkei,

erläutert die Bedeutung der Partnerschaft:?Das U.S.-Qatar Business Program der

U.S. Chamber of Commerce freut sich, diese Partnerschaft mit der Qatar Financial

Centre Authority offiziell zu besiegeln. Diese Absichtserklärung unterstreicht

unser gemeinsames Ziel, die Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen

den Vereinigten Staaten und Katar weiter auszubauen, den Handel zu fördern und

dadurch konkrete neue Geschäftschancen für Unternehmen in beiden Märkten zu

schaffen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem QFC eng an Programmen,

Wirtschaftsdialogen und Initiativen zu arbeiten, die eine der dynamischsten

bilateralen Wirtschaftsbeziehungen der Region weiter stärken."

Über das Qatar Financial Centre (QFC)

Das Qatar Financial Centre (QFC) ist ein Onshore-Wirtschafts- und Finanzzentrum

mit Sitz in Doha, das Unternehmen eine hervorragende Plattform für ihre

Geschäftstätigkeit in Katar und der Region bietet. Das QFC bietet eigene Rechts-

, Regulierungs-, Steuer- und Geschäftsrahmenbedingungen. Diese ermöglichen eine

ausländische Beteiligung von bis zu 100?% und die vollständige Rückführung von

Gewinnen. Auf lokal erzielte Gewinne wird ein wettbewerbsfähiger

Körperschaftsteuersatz von 10?% erhoben. Das QFC steht einem breiten Spektrum an

Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Dienstleistungsbranchen offen.

Weitere Informationen zu den zulässigen Tätigkeiten und den Vorteilen einer

Niederlassung im QFC finden Sie unter www.qfc.qa.

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

Über die U.S. Chamber of Commerce

Die U.S. Chamber of Commerce ist die weltweit größte Wirtschaftsorganisation und

vertritt Unternehmen jeder Größe aus allen Wirtschaftszweigen. Zu unseren

Mitgliedern zählen kleine Unternehmen und lokale Handelskammern im ganzen Land

ebenso wie führende Branchenverbände und Großunternehmen. Seit mehr als

114 Jahren setzen wir uns für eine wirtschaftsfreundliche Politik ein, die

Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum

unserer Wirtschaft voranzutreiben.

Pressekontakt

QFC Corporate Communications

Rasha Kamaleddine | +974 55049647 | r.kamaleddine@qfc.qa

(mailto:r.kamaleddine@qfc.qa)

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b6f10f0fe847

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