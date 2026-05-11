GNW-News: Pasqal als Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt

^PARIS, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasqal, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich der Quantencomputer mit neutralen Atomen, gab heute

bekannt, dass es für seine Arbeit zur Erreichung des Quantenvorteils als

Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt wurde. Pasqal hat

kürzlich Pläne bekannt gegeben, im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses

mit der Bleichroeder Acquisition Corp. II an die Börse zu gehen.

XPRIZE Quantum Applications ist ein dreijähriger globaler Wettbewerb mit einem

Hauptpreis von 5 Millionen US-Dollar, der darauf abzielt, die Entwicklung von

Algorithmen für Quantencomputer voranzutreiben, die zur Lösung realer

Herausforderungen geeignet sind. Der von Google Quantum AI und dem Geneva

Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) gesponserte Wettbewerb unterstreicht

das weltweit wachsende Engagement im Bereich der Quanteninnovation und spiegelt

die zunehmende technische Reife und praktische Umsetzbarkeit des Bereichs wider.

Pasqal wurde aus einem stark umkämpften Feld von 62 Wildcard-Bewerbungen

ausgewählt und gehört zu den fünf Teams, die in die nächste Runde gekommen sind.

?Die Nominierung als Finalist beim XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ist

eine deutliche Bestätigung für die Mission von Pasqal, Quanteninnovationen in

reale Wertschöpfung umzusetzen", sagte Loïc Henriet, Chief Technology Officer

bei Pasqal.?Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer wissenschaftlichen

Arbeit, die Strenge des unabhängigen Bewertungsverfahrens und unseren Fokus

darauf wider, messbare Quantenvorteile für wichtige Anwendungsbereiche zu

erzielen - in den Bereichen Energie, Klima und Gesundheitswesen."

Teams aus dem gesamten Wettbewerb befassen sich mit elf dringenden

gesellschaftlichen Herausforderungen, darunter saubere Energie, Klimaanpassung

und öffentliche Gesundheit, und zeigen damit auf, wie Quanteninnovationen dazu

beitragen können, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung

voranzubringen.

In der nächsten Phase des Wettbewerbs wird Pasqal einer eingehenderen

technischen Bewertung unterzogen, deren Schwerpunkt darauf liegt, glaubwürdige

Fortschritte in Richtung eines messbaren Quantenvorteils nachzuweisen,

untermauert durch eindeutige Belege für praktische Auswirkungen und technische

Machbarkeit. Die endgültigen Wettbewerbsergebnisse werden im Jahr 2027 bekannt

gegeben.

Über Pasqal

Pasqal ist ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren, praxistauglichen

Quantencomputern, die auf der Technologie neutraler Atome und spezieller

Software basieren und für Industrie, Wissenschaft und Behörden bestimmt sind.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 nutzt Pasqal nobelpreisgekrönte

Forschungsergebnisse, um leistungsstarke Quantensysteme und cloudfähige Software

zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, komplexe Herausforderungen in den

Bereichen Optimierung, Simulation und künstliche Intelligenz zu bewältigen.

Pasqal hat seinen Hauptsitz in Frankreich, beschäftigt über 275 Mitarbeiter und

betreut mehr als 25 Kunden und Partner, darunter CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM

(Pasqal ist Teil des IBM Quantum Network) und Sumitomo.

Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 500 Millionen US-Dollar durch führende

internationale Investoren treibt Pasqal die weltweite Einführung skalierbarer,

leistungsstarker Quantencomputer voran.

Kontakte

Anleger

investors@pasqal.com (mailto:investor@pasql.cm)

Medien

pr@pasqal.com (mailto:pr@pasqal.com)

Über XPRIZE

XPRIZE gilt weltweit als führend in der Konzeption und Durchführung groß

angelegter Wettbewerbe zur Bewältigung der größten Herausforderungen der

Menschheit. Seit über 30 Jahren trägt unser einzigartiges Modell dazu bei,

Innovationen durch Crowdsourcing und wissenschaftlich skalierbare Lösungen zu

verbreiten, die eine gerechtere und wohlhabendere Zukunft vorantreiben. Spenden

Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns bei XPRIZE.org eine

Welt des Überflusses.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können als?zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des

Securities Exchange Act von 1934 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

werden im Allgemeinen von Begriffen begleitet wie?glauben",?können",

?dürften",?werden",?schätzen",?fortsetzen",?erwarten",?beabsichtigen",

?davon ausgehen",?sollten",?würden",?planen",?vorhersagen",

?prognostizieren",?Potenzial",?scheinen",?anstreben",?Ziel",?möglich",

?Zukunft",?Ausblick" oder ähnlichen Begriffen bzw. Formulierungen, die

zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder darauf hinweisen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen

Ereignissen sowie zum geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen der

Bleichroeder Acquisition Corp. II (?Bleichroeder") und der Pasqal Holding SAS

(?Pasqal").

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und stellen keine Prognosen

für die tatsächliche Entwicklung dar. Sie dienen lediglich der Veranschaulichung

und dürfen nicht als Garantie, Prognose oder verbindliche Aussage über Tatsachen

oder Wahrscheinlichkeiten herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und

Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und liegen außerhalb der

Kontrolle von Bleichroeder und Pasqal. Diese Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich der

Geschäftstätigkeit von Pasqal und des Unternehmenszusammenschlusses, und die

tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und

Ungewissheiten zählen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische,

gesellschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen; Unsicherheiten oder

Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; die Unfähigkeit der Parteien,

den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen; das Ausbleiben der erwarteten

Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses; das Risiko, dass der

Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und den laufenden Betrieb von

Pasqal beeinträchtigt; das Risiko, dass Pasqal eine neue Technologie verfolgt,

dabei mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert ist und diese

möglicherweise nicht kommerzialisiert werden kann oder keine Marktakzeptanz

findet; die Abhängigkeit von Pasqal von strategischen Partnern und anderen

Dritten; die Fähigkeit von Pasqal, seine Rechte an geistigem Eigentum

aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verteidigen; sowie weitere Risiken, die

von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der?SEC")

eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Die vorstehende

Auflistung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

können weitere Risiken bestehen, die Pasqal und Bleichroeder derzeit nicht

bekannt sind oder die sie derzeit für unerheblich halten, die jedoch ebenfalls

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus geben

zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Pasqal

und/oder Bleichroeder hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie deren

Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Auch wenn Pasqal und/oder

Bleichroeder sich möglicherweise dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten

Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnen Pasqal und Bleichroeder

ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Der Unternehmenszusammenschluss wird den Aktionären von Bleichroeder zur Prüfung

vorgelegt. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt

Bleichroeder, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die

?Registrierungserklärung") einzureichen, die eine Vollmachtserklärung/einen

Prospekt sowie bestimmte andere damit zusammenhängende Dokumente enthält, die

sowohl als Vollmachtserklärung/ Prospekt, der im Zusammenhang mit der Einholung

von Vollmachten für die Abstimmung der Aktionäre über den

Unternehmenszusammenschluss und andere in der Registrierungserklärung zu

beschreibende Angelegenheiten an die Aktionäre verteilt wird, als auch als

Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere, die im

Zusammenhang mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses an die

Aktionäre von Pasqal ausgegeben werden sollen. Diese Mitteilung ersetzt weder

das Registrierungsformular noch die endgültige Vollmachtserklärung/den

endgültigen Prospekt noch sonstige Dokumente, die Bleichroeder seinen Aktionären

im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss übermitteln wird.

BEVOR INVESTITIONS- ODER ABSTIMMUNGSENTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN, WIRD

INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DIE

VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT SOWIE ALLE WEITEREN RELEVANTEN DOKUMENTE UND

JEWEILIGE ÄNDERUNGEN DAZU, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND

VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN

ÜBER DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS, DAMIT VERBUNDENE TRANSAKTIONEN UND DIE AN

DEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS BETEILIGTEN PARTEIEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger

und Wertpapierinhaber können Kopien dieser Dokumente (sofern und sobald diese

verfügbar sind) sowie anderer bei der SEC eingereichter Unterlagen kostenlos

unter www.sec.gov abrufen.

Teilnehmer der Einholung

Bleichroeder, Pasqal sowie bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden

Angestellten und sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter und

Berater können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung

von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang

mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste der Namen der

Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten von Bleichroeder sowie eine

Beschreibung ihrer Beteiligungen an Bleichroeder und des

Unternehmenszusammenschlusses finden Sie in den Abschnitten?Geschäftsführung",

?Hauptaktionäre" und?Bestimmte Beziehungen und Transaktionen mit nahestehenden

Personen" des endgültigen Prospekts, den Bleichroeder am 8. Januar 2026 bei der

SEC eingereicht hat, sowie im aktuellen Bericht auf Formular 8-K, der am 9.

Januar 2026 bei der SEC eingereicht wurde; beide Dokumente sind kostenlos auf

der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Informationen zu den Personen,

die gemäß den Vorschriften der SEC als an der Einholung von

Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang mit

dem Unternehmenszusammenschluss beteiligt gelten können, sowie zu ihren direkten

und indirekten Beteiligungen werden in der Registrierungserklärung und im

Stimmrechtsvollmachtsformular/Prospekt enthalten sein, sobald diese vorliegen.

?Kein Angebot oder keine Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder

(i) ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf, zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar, noch darf in

irgendeiner Rechtsordnung ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von

Wertpapieren erfolgen, die gegen geltendes Recht verstößt, noch (ii) eine

Aufforderung zur Stimmabgabe in irgendeiner Rechtsordnung im Zusammenhang mit

dem Unternehmenszusammenschluss oder aus anderen Gründen. Wertpapiere dürfen nur

mittels eines Prospekts angeboten werden, der den Anforderungen von Abschnitt

10 des Securities Act von 1933 entspricht, oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen

zu diesem Gesetz. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat sich in irgendeiner Weise

zur Angemessenheit des Unternehmenszusammenschlusses oder zur Richtigkeit bzw.

Vollständigkeit dieser Mitteilung geäußert.

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