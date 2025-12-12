|
12.12.2025 02:41:38
GNW-News: Patton mit Gold bei Innovators Award ausgezeichnet
^CopperLink(®)? Going the Distance!
?Ich möchte Patton zu seiner Gold-Auszeichnung gratulieren."
Patrick McLaughlin
Chefredakteur
Cabling Installation & Maintenance
GAITHERSBURG, Maryland, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, ein weltweit
renommierter US-amerikanischer Hersteller von Netzwerk- und
Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass sein CopperLink
(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp)(®)
(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp) CL-SFP
(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp), der?weltweit kleinste"
Ethernet-Extender, den Innovators Award 2025 des Magazins Cabling Installation &
Maintenance gewonnen hat.
Der CL-SFP Ethernet-Extender zählt zu den innovativsten Produkten, die im Jahr
2025 auf den Markt gekommen sind.
Die Jury. Eine angesehene und erfahrene Jury aus hochrangigen externen Experten
aus der Verkabelungsbranche hat Patton mit einer Gold-Auszeichnung gewürdigt.
?Im Namen der Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards möchte ich
Patton zu seiner Gold-Auszeichnung gratulieren", so Patrick McLaughlin,
Chefredakteur bei Cabling Installation & Maintenance.
Die Kriterien. Die Jury bewertete die Bewerbungen für die Auszeichnung anhand
von Kriterien wie Innovation, Nutzen, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und
Wirkung.
?Dieses Wettbewerbsprogramm ermöglicht es Cabling Installation & Maintenance,
die innovativsten Produkte, Projekte, Technologien und Programme zu würdigen,
die die Branche beeinflussen", erklärt McLaughlin.
Innovativ. Der innovative neue CopperLink CL-SFP Ethernet-Extender von Patton
bietet Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Konnektivität über große Entfernungen (bis
zu 20.000 Fuß) über die bestehende Kupferinfrastruktur.
?Wir fühlen uns geehrt, den Innovators Award von Cabling Installation and
Maintenance entgegenzunehmen", so Gary Portellas, Senior Product Manager for
Connectivity bei Patton.?Patton arbeitet seit Jahrzehnten an der
Miniaturisierung von Kommunikationstechnologien. Der neue CL-SFP ist der
kleinste Ethernet-Extender, den es je gab."
Die Funktionen. Der CL-SFP ist ein SFP-Ethernet-Extender, der sich nahtlos in
Router, Ethernet-Switches und Medienkonverter integrieren lässt. Das Gerät
erweitert Ethernet-Verbindungen über installierte Twisted-Pair-Kupferkabel auf
bis zu 3,8 Meilen (6,2?km) und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 18?Mbit/s.
Erstes seiner Art auf dem Markt. Seit der Entwicklung des ersten Ethernet-
Extenders in den 1990er Jahren hat Patton Dutzende von SFP-Modulen auf den Markt
gebracht, darunter Ethernet-over-Fiber, VoIP-Gateways, Datendioden für
Cybersicherheit, T1/E1-Pseudoleitungen, ST2110-Video-Gateways und jetzt das
CopperLink SFP Ethernet-over-Copper-Modul.
Weitere Informationen zum CopperLink CL-SFP finden Sie unter
patton.com/ethernet-extender/cl-sfp (https://www.patton.com/ethernet-
extender/cl-sfp).
In diesem Zusammenhang hat Patton kürzlich die Konformität mit NIST SP 800-171
und CMMC Level 2 erreicht (https://www.patton.com/press/Patton-Achieves-NIST-SP-
800-171-and-CMMC-Level-2-Compliance) und damit den Stakeholdern versichert, dass
das Unternehmen sich verpflichtet hat und in der Lage ist, sensible
Regierungsdaten sicher und verantwortungsbewusst zu verwalten.
Über Cabling Installation & Maintenance
Seit 32 Jahren liefert Cabling Installation & Maintenance nützliche, praktische
Informationen für Fachleute, die für die Spezifikation, Konzeption, Installation
und Verwaltung von strukturierten Verkabelungssystemen in Unternehmen,
Rechenzentren und anderen Umgebungen verantwortlich sind. Diese Fachleute stehen
vor der Herausforderung, sich über die sich ständig weiterentwickelnden
Standards, Systemdesign- und Installationsansätze, Produkt- und
Systemfunktionen, Technologien sowie Anwendungen, die auf leistungsstarken
strukturierten Verkabelungssystemen basieren, auf dem Laufenden zu halten.
Unsere Redakteure fassen diese komplexen Themen in verschiedenen
Informationsprodukten für sie zusammen. Dieses Portfolio an
Informationsprodukten bietet konkrete Details, die die Effizienz des täglichen
Geschäftsbetriebs verbessern und Experten im Bereich Verkabelung die Perspektive
vermitteln, die eine strategische Planung für eine optimale langfristige
Leistung von Netzwerken ermöglicht.
Über Patton
Patton ist ein weltweit renommierter US-amerikanischer Hersteller von Netzwerk-
und Kommunikationstechnologie, -produkten und -dienstleistungen. Patton
produziert eine breite Palette von Technologielösungen, die auf VoIP, Ethernet-
Erweiterungen, drahtloser Kommunikation und Glasfaserprodukten basieren. Patton
wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland, USA.
Das Unternehmen ist weltweit stark vertreten und bekannt dafür, innovative und
zuverlässige Lösungen für einen vielfältigen Kundenstamm zu liefern. Let's
Connect! (https://www.patton.com/company/contact-us.asp)
Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com
(mailto:press@patton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-
e03629e8ea9f
