GNW-News: Patton mit Gold bei Innovators Award ausgezeichnet

^CopperLink(®)? Going the Distance!

GAITHERSBURG, Maryland, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, ein weltweit

renommierter US-amerikanischer Hersteller von Netzwerk- und

Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass sein CopperLink

(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp)(®)

(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp) CL-SFP

(https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp), der?weltweit kleinste"

Ethernet-Extender, den Innovators Award 2025 des Magazins Cabling Installation &

Maintenance gewonnen hat.

Der CL-SFP Ethernet-Extender zählt zu den innovativsten Produkten, die im Jahr

2025 auf den Markt gekommen sind.

Die Jury. Eine angesehene und erfahrene Jury aus hochrangigen externen Experten

aus der Verkabelungsbranche hat Patton mit einer Gold-Auszeichnung gewürdigt.

?Im Namen der Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards möchte ich

Patton zu seiner Gold-Auszeichnung gratulieren", so Patrick McLaughlin,

Chefredakteur bei Cabling Installation & Maintenance.

Die Kriterien. Die Jury bewertete die Bewerbungen für die Auszeichnung anhand

von Kriterien wie Innovation, Nutzen, Nachhaltigkeit , Zusammenarbeit und

Wirkung.

?Dieses Wettbewerbsprogramm ermöglicht es Cabling Installation & Maintenance,

die innovativsten Produkte, Projekte, Technologien und Programme zu würdigen,

die die Branche beeinflussen", erklärt McLaughlin.

Innovativ. Der innovative neue CopperLink CL-SFP Ethernet-Extender von Patton

bietet Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Konnektivität über große Entfernungen (bis

zu 20.000 Fuß) über die bestehende Kupferinfrastruktur.

?Wir fühlen uns geehrt, den Innovators Award von Cabling Installation and

Maintenance entgegenzunehmen", so Gary Portellas, Senior Product Manager for

Connectivity bei Patton.?Patton arbeitet seit Jahrzehnten an der

Miniaturisierung von Kommunikationstechnologien. Der neue CL-SFP ist der

kleinste Ethernet-Extender, den es je gab."

Die Funktionen. Der CL-SFP ist ein SFP-Ethernet-Extender, der sich nahtlos in

Router, Ethernet-Switches und Medienkonverter integrieren lässt. Das Gerät

erweitert Ethernet-Verbindungen über installierte Twisted-Pair-Kupferkabel auf

bis zu 3,8 Meilen (6,2?km) und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 18?Mbit/s.

Erstes seiner Art auf dem Markt. Seit der Entwicklung des ersten Ethernet-

Extenders in den 1990er Jahren hat Patton Dutzende von SFP-Modulen auf den Markt

gebracht, darunter Ethernet-over-Fiber, VoIP-Gateways, Datendioden für

Cybersicherheit, T1/E1-Pseudoleitungen, ST2110-Video-Gateways und jetzt das

CopperLink SFP Ethernet-over-Copper-Modul.

Weitere Informationen zum CopperLink CL-SFP finden Sie unter

patton.com/ethernet-extender/cl-sfp (https://www.patton.com/ethernet-

extender/cl-sfp).

In diesem Zusammenhang hat Patton kürzlich die Konformität mit NIST SP 800-171

und CMMC Level 2 erreicht (https://www.patton.com/press/Patton-Achieves-NIST-SP-

800-171-and-CMMC-Level-2-Compliance) und damit den Stakeholdern versichert, dass

das Unternehmen sich verpflichtet hat und in der Lage ist, sensible

Regierungsdaten sicher und verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Cabling Installation & Maintenance

Seit 32 Jahren liefert Cabling Installation & Maintenance nützliche, praktische

Informationen für Fachleute, die für die Spezifikation, Konzeption, Installation

und Verwaltung von strukturierten Verkabelungssystemen in Unternehmen,

Rechenzentren und anderen Umgebungen verantwortlich sind. Diese Fachleute stehen

vor der Herausforderung, sich über die sich ständig weiterentwickelnden

Standards, Systemdesign- und Installationsansätze, Produkt- und

Systemfunktionen, Technologien sowie Anwendungen, die auf leistungsstarken

strukturierten Verkabelungssystemen basieren, auf dem Laufenden zu halten.

Unsere Redakteure fassen diese komplexen Themen in verschiedenen

Informationsprodukten für sie zusammen. Dieses Portfolio an

Informationsprodukten bietet konkrete Details, die die Effizienz des täglichen

Geschäftsbetriebs verbessern und Experten im Bereich Verkabelung die Perspektive

vermitteln, die eine strategische Planung für eine optimale langfristige

Leistung von Netzwerken ermöglicht.

Über Patton

Patton ist ein weltweit renommierter US-amerikanischer Hersteller von Netzwerk-

und Kommunikationstechnologie, -produkten und -dienstleistungen. Patton

produziert eine breite Palette von Technologielösungen, die auf VoIP, Ethernet-

Erweiterungen, drahtloser Kommunikation und Glasfaserprodukten basieren. Patton

wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland, USA.

Das Unternehmen ist weltweit stark vertreten und bekannt dafür, innovative und

zuverlässige Lösungen für einen vielfältigen Kundenstamm zu liefern. Let's

Connect! (https://www.patton.com/company/contact-us.asp)

Â°