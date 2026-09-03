04.09.2026 01:46:38

GNW-News: Patton und alfanar kooperieren als PartnerT zur Beschleunigung der sicheren digitalen Transformation der saudischen Strominfrastruktur

^GAITHERSBURG, Maryland, und PARIS, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton

(http://www.patton.com/) LLC - ein in den USA ansässiger Entwickler von

Technologien für industrielle Netzwerktechnik, Konnektivität und Cybersicherheit

- hat heute eine strategische Kooperationsvereinbarung mit alfanar

(http://www.alfanar.com/) bekanntgegeben - einem führenden multinationalen

Anbieter von Lösungen für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung.

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei der

Modernisierung von OT- und IT-Netzwerken für Umspannwerke, Smart-Grid-

Infrastruktur und kritische Betriebsprozesse im Energiesektor in ganz Saudi-

Arabien.

Burton Patton mit Chadi Iskandar und Führungskräften von alfanar

Die Partnerschaft, die über alfanar Digital Solutions (ADS) und alfanar eDAS

umgesetzt wird, umfasst industrielle Automatisierung, die Modernisierung von

Smart Grids, digitale Umspannwerke und Cybersicherheit für kritische

Infrastruktur - einschließlich der Integration von IIoT-Architekturen im

Einklang mit Industrie-4.0-Standards, sicherer OT-Vernetzung, Cybersicherheit

von Stromnetzen, Netzwerksegmentierung, der Durchsetzung von

Sicherheitsrichtlinien in SCADA-Systemen und robuster

Umspannwerksautomatisierung.

Wichtige Technologien von Patton

* ConnectIT (https://www.patton.com/cit-sfp/)(®) (https://www.patton.com/cit-

sfp/) CIT-SFP (https://www.patton.com/cit-sfp/) - eine kompakte Serial-to-

IP-Plattform, die die Integration von älteren RTUs, SCADA-Systemen,

Schutzrelais und intelligenten elektronischen Geräten (IEDs) in moderne

Ethernet/IP-Netzwerke ermöglicht, ohne dass bereits installierte Anlagen

ausgetauscht werden müssen

* CopperLink(TM) CL-SFP (https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp/) -

erweitert die Reichweite von Ethernet-Verbindungen über bestehende

Kupferleitungen und beschleunigt so die IP-basierte Kommunikation

* FiberPlex(TM) SFX(TM) Data Diode (https://www.patton.com/sfx-10dd/) SFP-Module -

hardwareseitig erzwungene, unidirektionale Cybersicherheitslösungen, die

eine sichere Datenübertragung von OT-Systemen zu Überwachungsplattformen

ermöglichen und gleichzeitig unbefugte Zugriffe aus der Gegenrichtung

blockieren.

Die Vereinbarung gewährt alfanar zudem Zugang zur Special Projects Group von

Patton sowie zu Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsentwicklung,

Engineering und Fertigung für kundenspezifische Projekte, die den sich

wandelnden Anforderungen an die Strominfrastruktur des Königreichs gerecht

werden.

?Saudi-Arabien investiert weiterhin erheblich in die Modernisierung seiner

Energieinfrastruktur und die Umsetzung der Ziele der Vision 2030", so Burton

Patton, Chief Revenue Officer von Patton LLC.?Wir sind stolz auf die

Zusammenarbeit mit alfanar und darauf, mit unseren Produkten, unserer Kompetenz

im Bereich IP-Netzwerke und unseren Engineering-Kompetenzen zur sicheren

digitalen Transformation im gesamten Energiesektor des Königreichs beizutragen."

?Diese Kooperationsvereinbarung vereint sich ergänzende Kompetenzen, die für die

Zukunft intelligenter Energiesysteme von entscheidender Bedeutung sind", so

Chadi Iskandar, Vice President eDAS bei alfanar.?Gemeinsam werden wir unseren

Kunden dabei helfen, die Einführung von Architekturen für Smart Grids,

Automatisierung und digitale Umspannwerke zu beschleunigen und dabei die

höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit

aufrechtzuerhalten."

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Zusammenarbeit

zwischen den USA und Saudi-Arabien, darunter das kürzlich geschlossene 123-

Abkommen über die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie.

Obwohl die Partnerschaft selbst nicht mit Nukleartechnologie in Zusammenhang

steht, unterstreicht sie die Stärke der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen

insgesamt.

Gemeinsam werden Patton und alfanar Möglichkeiten erschließen, die die

Versorgungsinfrastruktur der nächsten Generation, intelligente Umspannwerke,

sichere OT-Vernetzung sowie Initiativen zur intelligenten Stromübertragung und

-verteilung voranbringen und damit zur Umsetzung der Vision 2030 beitragen.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

(mailto:press@patton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dede4748-4489-4eda-

a789-080e02541a5c

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