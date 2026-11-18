^LONDON, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk hat heute eine Series-C-

Finanzierungsrunde über 280 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Sie wird von Growth

Equity bei Goldman Sachs Alternatives angeführt und bewertet das Unternehmen mit

2 Mrd. US-Dollar. Damit beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf mehr als

515 Mio. US-Dollar. Alle bisherigen Investoren, darunter QED, Greenoaks,

Lightspeed, Hedosophia und Bek Ventures, beteiligten sich an der Runde. Hinzu

kamen die neuen Investoren Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready und Invus

sowie die führenden europäischen Unternehmer Tomas Okmanas und Didac Lee. Die

Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen

Genehmigungen.

Das Unternehmen will das neue Kapital für ein deutlich größeres Vorhaben

einsetzen: den Aufbau des globalen Finance Operating Systems für das KI-

Zeitalter.

?Die Arbeit von Finanzteams verlagert sich rasant: weg von manuellen Prüfungen,

langwierigen Abstimmungen und arbeitsintensiven Aufgaben, hin zu einer

strategischeren Rolle. Die meisten Unternehmen nutzen KI, um bestehende Prozesse

zu beschleunigen. Wir haben KI-Agenten entwickelt, um die Arbeitsweise des

Finanzwesens grundlegend neu zu denken", sagt Hristo Borisov, Mitgründer und CEO

von Payhawk.?Mit unserer Technologie können Finanzabteilungen von 'Zero-touch

finance' profitieren. Dabei müssen weder Finanzfachleute noch Beschäftigte

Verwaltungsaufgaben erledigen. 77 Prozent unserer Kunden nutzen unsere Agenten

täglich in den Bereichen Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Reporting, um

ihren Unternehmen Zeit und Geld zu sparen. KI allein kann diesen Wandel jedoch

nicht bewirken. Dafür braucht es auch eine leistungsfähige Zahlungsinfrastruktur

und Kontrollmechanismen in Unternehmen, damit jedes Unternehmen sein Potenzial

im neuen KI-Zeitalter voll ausschöpfen kann."

?Das außergewöhnliche Wachstum von Payhawk spiegelt die Stärke seiner

Engineering-DNA, seiner globalen Präsenz und seiner klaren Vision für die

Zukunft moderner Systeme zum Ausgabenmanagement wider", sagt James Hayward,

Managing Director im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives. Er

wird auch dem Verwaltungsrat von Payhawk beitreten.?Zahlungsverkehr, KI und

Unternehmenssoftware wachsen immer stärker zusammen. Wir sind überzeugt, dass

Payhawk gute Voraussetzungen hat, sich in diesem sich rasch wandelnden Markt als

führendes Unternehmen zu etablieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

dem Team, während es seine globale Expansion fortsetzt und die nächste

Wachstumsphase angeht."

Eine globale Kategorie im Finanzwesen, entwickelt in Europa

Payhawk wurde in Sofia gegründet und ist heute in 33 Ländern mit 12 Büros tätig.

Die Plattform deckt verschiedene Währungen, Bankensysteme,

Zahlungsinfrastrukturen, Vorschriften und lokale Gepflogenheiten ab. Diese

Komplexität kann nach Ansicht des Unternehmens weltweit zu einem Vorteil werden.

?Europa muss keine lokalen Varianten von Kategorien entwickeln, die anderswo

entstanden sind. Wir sollten Kategorien schaffen, an denen sich der Rest der

Welt orientiert, denn handwerkliches Können und Innovation sind fest in der

europäischen Kultur verankert", sagt Borisov.?Wir wollen die Infrastruktur

aufbauen, über die Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Finanzprozesse im KI-

Zeitalter betreiben. Weil wir in Europa gegründet wurden, kennen wir diese

Komplexität von Anfang an. Wir wissen, was es braucht, damit unsere Kunden die

Kontrolle behalten, wenn ihre Unternehmen weltweit tätig sind, wachsen und

effizient arbeiten wollen. Das Zeitfenster, diese Kategorie zu definieren, ist

jetzt offen, und wir handeln schnell."

Von intelligenteren Finanztools zu einem neuen Betriebsmodell

ERP-Systeme, Banken, Beschaffungsplattformen, Treasury-Lösungen, Reisetools und

Ausgabenplattformen werden durch Server auf Basis des Model Context Protocol

(MCP) immer intelligenter. Payhawk zufolge führt es jedoch nicht automatisch zu

einem intelligenteren Finanzbetrieb, wenn einzelne Anwendungen intelligenter

werden.

?Integrationen verbinden Systeme. MCP erleichtert den Zugriff auf Informationen.

Ein Finance OS verändert jedoch die Arbeitsweise der gesamten Finanzfunktion",

sagt Borisov.?Wenn Software nicht mehr nur Aktionen empfiehlt, sondern sie

tatsächlich ausführt, wird dieser Unterschied deutlich wichtiger."

Payhawk baut sein Finance Operating System auf drei miteinander verbundenen

Ebenen auf: KI-Agenten, die Finanzaufgaben erledigen; eine

Zahlungsinfrastruktur, über die Agenten sicher mit Geld umgehen können; sowie

Kontrollmechanismen in Unternehmen, die festlegen, was Agenten tun dürfen und

wann ein Mensch entscheiden muss.

Zusammen ermöglichen diese Ebenen, dass KI über eine unterstützende Funktion

hinausgeht und Teil des Betriebsmodells der Finanzfunktion wird.

Kreditkartenunabhängiges Geschäftsmodell

Payhawk erzielte im dritten Quartal einen positiven Cashflow und verfügt

weiterhin über 70 Prozent des Kapitals, das es in seiner vorherigen

Finanzierungsrunde im Jahr 2022 aufgenommen hat. Das Geschäftsmodell basiert auf

planbaren Abonnementpreisen statt auf Interchange-Gebühren aus Kartenzahlungen.

Das Wachstum des Unternehmens ist damit daran geknüpft, Kunden beim Geldsparen

zu unterstützen und nicht daran, sie zu höheren Ausgaben zu bewegen. Diese

Unabhängigkeit ermöglicht Payhawk auch, KI-native Finanzprodukte zu entwickeln,

die über die eigenen Karten hinaus funktionieren. In den USA arbeitet der

Financial Controller Agent beispielsweise mit den bestehenden Geschäftskarten

der Kunden. Ein Anbieterwechsel oder die Neuausstellung von Karten ist dadurch

nicht nötig.

Über Payhawk

Payhawk ist eine zukunftsorientierte, KI-native Plattform für

Ausgabenmanagement. Agenten koordinieren dort Rechnungen, Karten, Ausgaben,

Reisen und Beschaffung, um Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu

maximieren. Payhawk stellt ergänzend zum ERP-System ein globales Geldkonto

bereit. Hinzu kommen Agenten, die bei jeder Zahlung Regeln, Richtlinien und

Budgets durchsetzen und Beschäftigten ein unkompliziertes Ausgabenerlebnis

bieten. Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Europa und

den USA. Das Unternehmen betreut Unternehmen aus dem Mid-Market- und Enterprise-

Segment in mehr als 33 Ländern.

Über Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) zählt weltweit zu den führenden Investoren im Bereich

alternativer Anlagen. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte von mehr als

706 Milliarden US-Dollar und über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Geschäftsfeld

investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private

Equity, Growth Equity, Venture Capital, Private Credit, Immobilien,

Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen

Lösungen über Direktstrategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme

mit offener Architektur.

Im Mittelpunkt des Geschäftsfelds stehen Partnerschaften und gemeinsamer Erfolg

mit den Kunden. Mithilfe seines globalen Netzwerks und seiner umfassenden

Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten strebt es langfristige

Anlageergebnisse an.

Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset

Management. Das Unternehmen bietet Anlage- und Beratungsdienstleistungen an den

öffentlichen und privaten Märkten für führende Institutionen, Finanzberater und

Privatpersonen weltweit. Zum 30. September 2026 beliefen sich die weltweit von

Goldman Sachs betreuten Vermögenswerte auf rund 4,1 Billionen US-Dollar.

Seit 2003 hat Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives mehr als 17

Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und

CEOs geführt werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen

in der Wachstumsphase sowie technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen

Branchen, darunter Technologie für Unternehmen, Finanztechnologie, Konsumgüter

und Gesundheitswesen.

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Media Contact

Georgi Ivanov

Senior Communications Manager

georgi.ivanov@payhawk.com (mailto:georgi.ivanov@payhawk.com)

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