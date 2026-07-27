GNW-News: Payhawks Financial-Controller-Agent ruft Lieferantenrechnungen bis zu 12-mal schneller ab als Menschen

^Mehr als 550 Unternehmen haben?Agent Fetch" - die bisher am häufigsten genutzte

Beta-Funktion von Payhawk - bereits aktiviert. Die Finanz-KI entwickelt sich von

einer reinen Erinnerungsfunktion für Mitarbeiter hin zu einem System, das

Rechnungen eigenständig abruft.

MUNCHEN, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für

Ausgabenmanagement, veröffentlichte soeben neue Daten, die zeigen, dass ihr

?Financial Controller Agent" den Zeitraum bei der Einreichung von

Lieferantenrechnungen seit Jahresbeginn um 46 Prozent reduziert hat. Zudem

stellt das Unternehmen nun allen Kunden?Agent Fetch" zur Verfügung - diese

Funktion ermöglicht es dem Agenten, Rechnungen nicht nur anzufordern, sondern

sie selbstständig abzurufen - und das bis zu 12-mal schneller, als es Menschen

könnten.

Eine der größten verbleibenden Herausforderungen für Finanzteams: Rechnungen für

Online-Dienste und Lieferantenzahlungen werden oft nicht direkt beim Kaufvorgang

ausgestellt. Stattdessen liegen sie in Lieferantenportalen bereit. Mitarbeitende

müssen deshalb an das Vorhandensein der Rechnung denken, auf das richtige Konto

zugreifen, das passende Dokument suchen, es herunterladen, und der

entsprechenden Transaktion zuordnen. Payhawk schätzt, dass es durchschnittlich

23,8 Tage dauert, bis solche Rechnungen in das ERP-System eines Unternehmens

gelangen. Durch den Einsatz des?Financial Controller Agent", der Mitarbeiter an

die Einreichung von Dokumenten erinnert, konnte Payhawk diese Zeit bereits auf

12,6 Tage verkürzen. Aufbauend auf dem Erfolg des Beta-Programms ist nun das

Ziel, diesen Durchschnittswert mithilfe von?Agent Fetch" auf zwei Tage zu

senken.

Die?Agent Fetch"-Funktion von Payhawk übernimmt die Aufgabe für den Mitarbeiter

vollständig. Sobald das Lieferantenkonto sicher verknüpft ist, kann der

?Financial Controller Agent" auf das Portal zugreifen, die entsprechende

Rechnung abrufen, die Daten extrahieren und kategorisieren sowie die Rechnung

der korrekten Zahlung zuordnen.

Mehr als 550 Unternehmen aktivierten?Agent Fetch" bereits während der Beta-

Phase und machen es damit zur am häufigsten genutzten Beta-Funktion in der

Geschichte von Payhawk. Nach der Anmeldung rief?Agent Fetch" die Rechnungen in

68,6 Prozent der Fälle erfolgreich und eigenständig ab.

Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk, sagt:?Ich war kürzlich einen

Monat lang in den USA unterwegs und habe mehr als dreißig Fahrten mit Uber

unternommen. Nach jeder Zahlung rief der Agent das jeweilige Portal auf, lud die

Rechnung herunter, fügte sie der Transaktion bei und reichte sie für mich ein.

Ich musste selbst nichts mehr tun."

Das Abrufen von Rechnungen aus Anbieterportalen verzögert den Monatsabschluss,

beeinträchtigt die Echtzeit-Transparenz, führt zu lückenhaften Prüfunterlagen

und kann Unternehmen daran hindern, die Mehrwertsteuer zurückzufordern. Während

Belege für Kartenzahlungen am stationären Point-of-Sale meist innerhalb von fünf

Werktagen vorliegen, dauert die Beschaffung von Lieferantenrechnungen aus

Online-Portalen fast fünfmal länger.?Unsere Mission ist es, alle mühsamen

Prozesse für Finanzteams und deren Mitarbeiter zu automatisieren, indem wir

Zahlungsverkehr und KI miteinander verknüpfen. So können Unternehmen schneller

agieren sowie Zeit und Geld für das Wesentliche sparen", betont Hristo Brisov.

Agent Fetch wurde speziell für Online-Dienste und wiederkehrende Zahlungen an

Anbieter entwickelt, bei denen Rechnungen häufig hinter einem Login-Bereich

abgelegt sind. Dazu gehören unter anderem Software-Abonnements, Plattformen für

digitale Werbung, Reiseanbieter, Cloud-Infrastrukturen und Online-Marktplätze.

Die Funktion wurde im Rahmen des?Verified Bots"-Programms von Cloudflare

zertifiziert. Damit können Websites den Agenten kryptografisch als autorisierten

automatisierten Datenverkehr authentifizieren, anstatt ihn als nicht

identifizierten Bot einzustufen.

Agent Fetch ist Teil des?Financial Controller Agent" von Payhawk. Dieser

überwacht Transaktionen, identifiziert fehlende Unterlagen und ergreift

Maßnahmen, um die Bearbeitung von Ausgaben zu beschleunigen.

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale

Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung

koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen

ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System

integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets

bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem

reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und

den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.

Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,

Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter

https://payhawk.com/de

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