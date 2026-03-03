GNW-News: Payhawks verifizierte KI-Agenten erfassen Rechnungen und sparen Nutzern vier Jahre manuelle Arbeit

^BERLIN und LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-basierte

Plattform für Ausgabenmanagement, hat heute neue Funktionen für ihren mit

Cloudflare verifizierten Financial Controller Agent angerkündigt. Dieser ruft

Rechnungen direkt von Lieferantenportalen ab, sobald ein Mitarbeiter dies in

einer sicheren Browsersitzung authentifiziert hat.

Für viele Finanzabteilungen findet der zeitaufwändigste Teil der

Rechnungsverarbeitung immer noch außerhalb der eigenen Finanzabteilung statt.

Mitarbeiter müssen sich oft in Lieferantenportale einloggen, in den

Abrechnungsbereichen nach Rechnungen suchen, diese herunterladen und

anschließend in die Ausgabenabrechnung hochladen. Viele sind zudem auf

Weiterleitungsregeln für E-Mails angewiesen, um Dokumente zu erfassen und die

Compliance-Vorgaben einzuhalten. Und während an POS-Terminals bezahlte Ausgaben

sofort hochgeladen werden, müssen Finanzabteilungen auf Online-Rechnungen bisher

durchschnittlich 12,6 Tage warten.

Bei Payhawk ruft der Financial Controller Agent die Rechnungen von

Lieferantenportalen ab, einschließlich Cloudflare-geschützter Websites. Die

Rechnungsdaten werden anschließend automatisch in der Plattform kodiert. Dadurch

entfällt für Mitarbeiter und Finanzabteilungen das wiederholte Suchen,

Herunterladen und Hochladen. In Kombination mit Payhawks Integrationen in über

60 Systeme können Kunden so Ausgaben in Echtzeit abgleichen und automatisieren.

?Dies ist zweifellos die am häufigsten nachgefragte Funktion auf der Payhawk-

Plattform seit unserer Gründung im Jahr 2018. Mitarbeiter sind es leid, sich auf

Websites einzuloggen, Rechnungen in versteckten oder schwer zugänglichen

Bereichen zu suchen und diese anschließend herunter- und wieder hochzuladen.

Denn das dauert in der Regel etwa drei Minuten pro Rechnung. Payhawks KI-Agenten

lösen dieses Problem, indem sie die Website durchsuchen, Rechnungen

herunterladen, alle erforderlichen Felder ausfüllen und diese im Namen des

Nutzers einreichen. Wir gehen davon aus, dass Payhawk-Kunden im Jahr 2026 über

500.000 Online-Rechnungen verarbeiten müssen. Die neue Funktion wird unseren

Kunden also rund vier Jahre manuelle Arbeit ersparen", so Hristo Borisov,

Mitgründer und CEO von Payhawk.

Das Programm?Verified Bots" von Cloudflare nutzt HTTP-Nachrichtensignaturen, um

Bots die Authentifizierung und Websites deren Identifizierung zu ermöglichen.

Dadurch erhalten Kunden mehr Sicherheit und Kontrolle über ihre Anwendung.

?Mit der Nutzung des Verified Bots-Programms von Cloudflare demonstriert

Payhawk, wie kryptografisch verifizierte Agenten verantwortungsvoll mit dem Web

interagieren können. Unternehmen können so komplexe Arbeitsabläufe wie den

Rechnungsabruf automatisieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Website-

Integrität einzugehen", so Bryan Becker, Director Product Management bei

Cloudflare.?Unser Ziel ist es, die Branche in eine Welt zu führen, in der

Website-Betreiber die Transparenz und Kontrolle erhalten, die sie benötigen, und

gleichzeitig hilfreiche, verifizierte Agenten nutzen können, ohne die Sicherheit

oder Integrität von Kundenanwendungen und Benutzerkonten zu gefährden."

Die Funktionen sind aktuell als Vorschau für ausgewählte Kunden verfügbar, die

Meta, LinkedIn und Google Ads, Cloud-Anbieter wie AWS, Google Cloud und Azure

sowie Transportunternehmen wie Bolt, Uber und Freenow intensiv nutzen.

Unternehmen, die frühzeitig Zugriff erhalten möchten, können sich auf die

Warteliste setzen lassen. Die allgemeine und kostenfreie Verfügbarkeit für alle

Payhawk-Kunden wird im Laufe des Jahres erwartet.

Payhawk erweitert außerdem seinen neuen Reiseagenten für Flug- und

Hotelbuchungen um diese neuen Funktionalitäten. Schon sehr bald bucht der KI-

Reiseagent proaktiv ein Uber oder Bolt direkt nach der Landung zur Fahrt ins

Hotel. Mit dieser neuen Funktion erweitert Payhawk sein Kernprodukt um die

Möglichkeit, Bordkarten zu beschaffen, Fahrten zu bestellen und Einkäufe im

Namen der Nutzer über einen Beschaffungsagenten abzuwickeln.

Diese neuen Funktionen unterstreichen Payhawks Positionierung als erste KI-

basierte Ausgabenmanagement-Plattform. Sie steigern die Mitarbeiterproduktivität

enorm, indem sie KI, Zahlungsabwicklung und Enterprise-SaaS-Funktionen in einer

einzigen, einheitlichen Plattform vereinen.

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale

Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung

koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen

ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System

integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets

bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem

reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und

den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.

Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,

Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter

https://payhawk.com/de

