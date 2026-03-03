|
03.03.2026 12:06:38
GNW-News: Payhawks verifizierte KI-Agenten erfassen Rechnungen und sparen Nutzern vier Jahre manuelle Arbeit
^BERLIN und LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-basierte
Plattform für Ausgabenmanagement, hat heute neue Funktionen für ihren mit
Cloudflare verifizierten Financial Controller Agent angerkündigt. Dieser ruft
Rechnungen direkt von Lieferantenportalen ab, sobald ein Mitarbeiter dies in
einer sicheren Browsersitzung authentifiziert hat.
Für viele Finanzabteilungen findet der zeitaufwändigste Teil der
Rechnungsverarbeitung immer noch außerhalb der eigenen Finanzabteilung statt.
Mitarbeiter müssen sich oft in Lieferantenportale einloggen, in den
Abrechnungsbereichen nach Rechnungen suchen, diese herunterladen und
anschließend in die Ausgabenabrechnung hochladen. Viele sind zudem auf
Weiterleitungsregeln für E-Mails angewiesen, um Dokumente zu erfassen und die
Compliance-Vorgaben einzuhalten. Und während an POS-Terminals bezahlte Ausgaben
sofort hochgeladen werden, müssen Finanzabteilungen auf Online-Rechnungen bisher
durchschnittlich 12,6 Tage warten.
Bei Payhawk ruft der Financial Controller Agent die Rechnungen von
Lieferantenportalen ab, einschließlich Cloudflare-geschützter Websites. Die
Rechnungsdaten werden anschließend automatisch in der Plattform kodiert. Dadurch
entfällt für Mitarbeiter und Finanzabteilungen das wiederholte Suchen,
Herunterladen und Hochladen. In Kombination mit Payhawks Integrationen in über
60 Systeme können Kunden so Ausgaben in Echtzeit abgleichen und automatisieren.
?Dies ist zweifellos die am häufigsten nachgefragte Funktion auf der Payhawk-
Plattform seit unserer Gründung im Jahr 2018. Mitarbeiter sind es leid, sich auf
Websites einzuloggen, Rechnungen in versteckten oder schwer zugänglichen
Bereichen zu suchen und diese anschließend herunter- und wieder hochzuladen.
Denn das dauert in der Regel etwa drei Minuten pro Rechnung. Payhawks KI-Agenten
lösen dieses Problem, indem sie die Website durchsuchen, Rechnungen
herunterladen, alle erforderlichen Felder ausfüllen und diese im Namen des
Nutzers einreichen. Wir gehen davon aus, dass Payhawk-Kunden im Jahr 2026 über
500.000 Online-Rechnungen verarbeiten müssen. Die neue Funktion wird unseren
Kunden also rund vier Jahre manuelle Arbeit ersparen", so Hristo Borisov,
Mitgründer und CEO von Payhawk.
Das Programm?Verified Bots" von Cloudflare nutzt HTTP-Nachrichtensignaturen, um
Bots die Authentifizierung und Websites deren Identifizierung zu ermöglichen.
Dadurch erhalten Kunden mehr Sicherheit und Kontrolle über ihre Anwendung.
?Mit der Nutzung des Verified Bots-Programms von Cloudflare demonstriert
Payhawk, wie kryptografisch verifizierte Agenten verantwortungsvoll mit dem Web
interagieren können. Unternehmen können so komplexe Arbeitsabläufe wie den
Rechnungsabruf automatisieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Website-
Integrität einzugehen", so Bryan Becker, Director Product Management bei
Cloudflare.?Unser Ziel ist es, die Branche in eine Welt zu führen, in der
Website-Betreiber die Transparenz und Kontrolle erhalten, die sie benötigen, und
gleichzeitig hilfreiche, verifizierte Agenten nutzen können, ohne die Sicherheit
oder Integrität von Kundenanwendungen und Benutzerkonten zu gefährden."
Die Funktionen sind aktuell als Vorschau für ausgewählte Kunden verfügbar, die
Meta, LinkedIn und Google Ads, Cloud-Anbieter wie AWS, Google Cloud und Azure
sowie Transportunternehmen wie Bolt, Uber und Freenow intensiv nutzen.
Unternehmen, die frühzeitig Zugriff erhalten möchten, können sich auf die
Warteliste setzen lassen. Die allgemeine und kostenfreie Verfügbarkeit für alle
Payhawk-Kunden wird im Laufe des Jahres erwartet.
Payhawk erweitert außerdem seinen neuen Reiseagenten für Flug- und
Hotelbuchungen um diese neuen Funktionalitäten. Schon sehr bald bucht der KI-
Reiseagent proaktiv ein Uber oder Bolt direkt nach der Landung zur Fahrt ins
Hotel. Mit dieser neuen Funktion erweitert Payhawk sein Kernprodukt um die
Möglichkeit, Bordkarten zu beschaffen, Fahrten zu bestellen und Einkäufe im
Namen der Nutzer über einen Beschaffungsagenten abzuwickeln.
Diese neuen Funktionen unterstreichen Payhawks Positionierung als erste KI-
basierte Ausgabenmanagement-Plattform. Sie steigern die Mitarbeiterproduktivität
enorm, indem sie KI, Zahlungsabwicklung und Enterprise-SaaS-Funktionen in einer
einzigen, einheitlichen Plattform vereinen.
Über Payhawk
Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale
Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung
koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen
ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System
integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets
bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem
reibungslosen Ausgabenmanagement.
Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und
den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.
Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,
Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter
https://payhawk.com/de
Presse-Kontakt
WORDUP PR
Südliche Auffahrtsallee 66
80638 München
Tel: +49 (0)89 2 878 8780
E-Mail: presse@wordup.de
Marketing-Kontakt
Paul Diekmnann
Telefon: +49 176 41083254
paul.diekmann@payhawk.comÂ°
