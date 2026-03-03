GNW-News: Paymentsystemausfälle gefährden jedes Jahr Umsätze in Höhe von 2 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel und Gastgewerbe.

^BERLIN, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine heute veröffentlichte Studie

(https://corporate.freedompay.com/resources/white-papers/payment-resilience-in-

an-uncertain-world-de) zeigt, dass Ausfälle von Zahlungssystemen jährlich bis zu

2 Milliarden Euro an Umsätzen im Einzelhandel und Gastgewerbe in Deutschland

verursachen.

Die von FreedomPay (https://corporate.freedompay.com/) in Zusammenarbeit mit

Retail Economics durchgeführte Untersuchung deckt wachsende Schwachstellen im

Kern des deutschen Handels auf. Sie basiert auf zwei repräsentativen Umfragen,

die im Februar 2026 durchgeführt wurden: 2.000 deutsche Verbraucher und 200

Manager aus Einzelhandel und Gastgewerbe wurden befragt. Die Studie

quantifiziert die Häufigkeit, Geschwindigkeit und den kumulativen Einfluss von

Zahlungssystemausfällen.

Deutsche Unternehmen berichten von durchschnittlich vier größeren Outages pro

Jahr, wobei die Mehrheit während der umsatzstärksten Zeiten auftritt, in denen

das finanzielle und reputative Risiko am höchsten ist. Der Einzelhandel ist am

stärksten betroffen und macht 1,5 Milliarden Euro des insgesamt gefährdeten

Umsatzes aus. Gastgewerbe, Tourismus und Freizeitwirtschaft tragen weitere 482

Millionen Euro bei.

Die Studie hebt eine entscheidende Schwachstelle im Verständnis der

Optimierungspotentiale für Unternehmen hervor. Obwohl deutsche Unternehmen die

Bedrohung durch Zahlungsstörungen erkennen, unterschätzen viele erheblich, wie

schnell Umsätze nach einem Systemausfall verloren gehen. Innerhalb der ersten

19 Minuten eines Ausfalls - dem Zeitraum, in dem die meisten Verbraucher

entscheiden, ob sie bleiben oder gehen - besteht eine durchschnittliche Lücke

von 36 Millionen Euro pro Minute zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlich

verlorenen Umsätzen.

?Deutschlands Beziehung zur Zahlungsresilienz ist insofern einzigartig, als

Unternehmen die wahren Kosten verstehen", sagt Chris Kronenthal, Präsident von

FreedomPay.?Unsere Forschung bestätigt, dass Einzelhändler und Betreiber im

Gastgewerbe des Landes sich nicht nur um entgangene Umsätze sorgen, sondern vor

allem um den Vertrauensverlust, der im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit steht.

Und das zu Recht in einem Markt, der zunehmend von Reputation geprägt ist.

Ausfälle der Zahlungssysteme sind entscheidende Prüfsteine für Glaubwürdigkeit,

weit über einen operativen Fehler hinaus. In Resilienz zu investieren, ist der

beste Schutz, um die Kundenloyalität zu bewahren."

Wichtige Ergebnisse der Studie umfassen:

* Jüngere Verbraucher sind am wenigsten vorbereitet und gehen am ehesten an

die Öffentlichkeit: Im Vergleich zu 74 % der Baby-Boomer geben nur 38 % der

Gen Z an, immer Bargeld bei sich zu haben, wenn sie Geschäfte oder

Veranstaltungsorte besuchen. Das bedeutet, dass jüngere Käufer am wenigsten

wahrscheinlich eine Alternative haben, wenn digitale Zahlungen ausfallen.

Als Altersgruppe, die am ehesten negative Erfahrungen online teilt, sind sie

am fähigsten, lokale Vorfälle in Reputationskrisen zu verwandeln, was das

Risiko für Unternehmen erhöht.

* Sicherheit und Vertrauen stehen über dem Umsatz: Auf die Frage, was sie bei

einem Zahlungsausfall am meisten beunruhigt, nennen 30 % der deutschen

Unternehmen den Schutz der finanziellen Informationen ihrer Kunden, gefolgt

von Schäden an Reputation und Kundenvertrauen (28 %). Direkte Umsatzverluste

rangieren mit nur 18 % an letzter Stelle, was die starke Kultur des

Datenschutzes in Deutschland und die Priorität langfristiger Glaubwürdigkeit

über kurzfristige finanzielle Erholung widerspiegelt.

* Geduld der Verbraucher schwindet: Die meisten Verbraucher geben an, dass sie

Zahlungsstörungen bis zu 7 Minuten tolerieren können, bevor Frustration

einsetzt, wobei 12 Minuten die maximale Wartezeit sind, bevor sie abbrechen.

Der durchschnittliche Ausfall in Deutschland dauert jedoch über zehnmal

länger, nämlich 76 Minuten - weit länger, als Verbraucher bereit sind zu

warten. Dies führt dazu, dass jeder vierte Kunde (26 %) seinen geplanten

Kauf abbricht, was etwa 526 Millionen Euro der jährlichen 2 Milliarden Euro

gefährdeten Umsätze durch Abbruch oder Abwanderung zu Wettbewerbern

dauerhaft gefährdet.

* Zeit ist Geld für Unternehmen: Die Wiederherstellung von Zahlungssystemen

innerhalb der ersten fünf Minuten kann mehr als 90 % der potenziellen

Verluste verhindern. Die Forschung zeigt, dass zwischen Minute 8 und 12 die

Verluste durchschnittlich über 62 Millionen Euro pro Minute betragen, da die

Abbruchrate steigt. Bis Minute 19 summieren sich die kumulierten Verluste

auf 1,1 Milliarden Euro, was 52 % der insgesamt gefährdeten Umsätze

entspricht. Dies macht die Geschwindigkeit der Erkennung und

Wiederherstellung entscheidend.

* Deutschlands Bargeldkultur bietet einen Puffer: Bargeld macht immer noch 53

% der persönlichen Zahlungen in Deutschland aus, womit das Land im Vergleich

zu anderen europäischen Märkten deutlich bargeldorientierter bleibt. Mit der

beschleunigten Einführung digitaler Zahlungen sind jedoch Unternehmen, die

auf Bargeld setzen, zunehmend gefährdet. Ein Drittel der Deutschen äußert

Bedenken über die Abkehr von Bargeld, wobei 74 % das Fehlen einer

alternativen Zahlungsmöglichkeit bei Ausfall digitaler Systeme anführen.

Diese Sorge rangiert sogar höher als Datenschutz oder Betrug.

?Deutschland ist ein Markt, der durch operative Disziplin und eine historisch

starke Bargeldkultur geprägt ist", erklärt Richard Lim, CEO von Retail

Economics.?Das macht seine Entwicklung umso interessanter, da es sich mit einer

schnell wachsenden digitalen Abhängigkeit auseinandersetzt. Doch die

Vorbereitung der Verbraucher hat nicht Schritt gehalten. Das Argument für

Investitionen in integrierte, intelligente Zahlungsresilienz war noch nie so

überzeugend, da das Vertrauen der Unternehmen nicht länger auf unzureichenden

und unzuverlässigen Backup-Lösungen beruhen kann."

Studie herunterladen (https://corporate.freedompay.com/resources/white-

papers/payment-resilience-in-an-uncertain-world-de).

Über FreedomPay

FreedomPay ist der weltweit führende Anbieter von Next Level Commerce(TM) und

revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Zahlungen und Kundenerlebnisse

weltweit gestalten. Mehr als nur eine Zahlungslösung ist FreedomPay ein

erstklassiges, unabhängiges Zahlungs-Gateway, das entwickelt wurde, um

Komplexität zu vereinfachen, die Barrieren veralteter Systeme zu überwinden und

jede Interaktion - ob im Geschäft, online oder mobil - zu transformieren.

Ausgewählt von führenden Marken aus Einzelhandel, Gastgewerbe, Sport und

Unterhaltung, Gastronomie, Gesundheitswesen und Hochschulbildung, bietet

FreedomPay technologische Stärke, umfassende Integrationsmöglichkeiten und

tiefgreifende Expertise in globaler Zahlungsinnovation.

Als eine der ersten Lösungen in Nordamerika, die vom PCI Security Standards

Council für P2PE validiert wurde, setzt FreedomPay den Goldstandard für

Zahlungssicherheit, Vertrauen und Leistung. Mit einem einheitlichen

Technologiestack, blitzschnellen APIs und integrierten Lösungen im

Zahlungsverkehr bietet FreedomPay Unternehmen absolute Sicherheit und die

Freiheit, jeden Hardware-Anbieter zu wählen.

www.freedompay.com (http://www.freedompay.com/)

Über Retail Economics

Retail Economics ist eine unabhängige wirtschaftswissenschaftliche

Forschungsberatung, die sich auf B2B-Thought-Leadership in der Verbraucher- und

Einzelhandelsbranche spezialisiert hat. Wir analysieren die komplexe

wirtschaftliche Landschaft des Einzelhandels und leiten umsetzbare Erkenntnisse

für unsere Kunden ab. Durch die Nutzung unserer eigenen proprietären

Einzelhandelsdaten und die Anwendung rigoroser wirtschaftlicher Analysen

verwandeln wir Informationen in konkrete Handlungsempfehlungen.

Unser Service bietet unvoreingenommene Forschung und Analyse zu den zentralen

wirtschaftlichen und sozialen Treibern des Einzelhandelssektors. Damit

unterstützen wir kritische Geschäftsentscheidungen und verschaffen Ihnen durch

tiefere Einblicke einen Wettbewerbsvorteil.

Kontakt:

FreedomPay: freedompayuk@bursonglobal.com

