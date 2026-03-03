|
03.03.2026 09:04:39
GNW-News: Paymentsystemausfälle gefährden jedes Jahr Umsätze in Höhe von 2 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel und Gastgewerbe.
^BERLIN, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine heute veröffentlichte Studie
(https://corporate.freedompay.com/resources/white-papers/payment-resilience-in-
an-uncertain-world-de) zeigt, dass Ausfälle von Zahlungssystemen jährlich bis zu
2 Milliarden Euro an Umsätzen im Einzelhandel und Gastgewerbe in Deutschland
verursachen.
Die von FreedomPay (https://corporate.freedompay.com/) in Zusammenarbeit mit
Retail Economics durchgeführte Untersuchung deckt wachsende Schwachstellen im
Kern des deutschen Handels auf. Sie basiert auf zwei repräsentativen Umfragen,
die im Februar 2026 durchgeführt wurden: 2.000 deutsche Verbraucher und 200
Manager aus Einzelhandel und Gastgewerbe wurden befragt. Die Studie
quantifiziert die Häufigkeit, Geschwindigkeit und den kumulativen Einfluss von
Zahlungssystemausfällen.
Deutsche Unternehmen berichten von durchschnittlich vier größeren Outages pro
Jahr, wobei die Mehrheit während der umsatzstärksten Zeiten auftritt, in denen
das finanzielle und reputative Risiko am höchsten ist. Der Einzelhandel ist am
stärksten betroffen und macht 1,5 Milliarden Euro des insgesamt gefährdeten
Umsatzes aus. Gastgewerbe, Tourismus und Freizeitwirtschaft tragen weitere 482
Millionen Euro bei.
Die Studie hebt eine entscheidende Schwachstelle im Verständnis der
Optimierungspotentiale für Unternehmen hervor. Obwohl deutsche Unternehmen die
Bedrohung durch Zahlungsstörungen erkennen, unterschätzen viele erheblich, wie
schnell Umsätze nach einem Systemausfall verloren gehen. Innerhalb der ersten
19 Minuten eines Ausfalls - dem Zeitraum, in dem die meisten Verbraucher
entscheiden, ob sie bleiben oder gehen - besteht eine durchschnittliche Lücke
von 36 Millionen Euro pro Minute zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlich
verlorenen Umsätzen.
?Deutschlands Beziehung zur Zahlungsresilienz ist insofern einzigartig, als
Unternehmen die wahren Kosten verstehen", sagt Chris Kronenthal, Präsident von
FreedomPay.?Unsere Forschung bestätigt, dass Einzelhändler und Betreiber im
Gastgewerbe des Landes sich nicht nur um entgangene Umsätze sorgen, sondern vor
allem um den Vertrauensverlust, der im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit steht.
Und das zu Recht in einem Markt, der zunehmend von Reputation geprägt ist.
Ausfälle der Zahlungssysteme sind entscheidende Prüfsteine für Glaubwürdigkeit,
weit über einen operativen Fehler hinaus. In Resilienz zu investieren, ist der
beste Schutz, um die Kundenloyalität zu bewahren."
Wichtige Ergebnisse der Studie umfassen:
* Jüngere Verbraucher sind am wenigsten vorbereitet und gehen am ehesten an
die Öffentlichkeit: Im Vergleich zu 74 % der Baby-Boomer geben nur 38 % der
Gen Z an, immer Bargeld bei sich zu haben, wenn sie Geschäfte oder
Veranstaltungsorte besuchen. Das bedeutet, dass jüngere Käufer am wenigsten
wahrscheinlich eine Alternative haben, wenn digitale Zahlungen ausfallen.
Als Altersgruppe, die am ehesten negative Erfahrungen online teilt, sind sie
am fähigsten, lokale Vorfälle in Reputationskrisen zu verwandeln, was das
Risiko für Unternehmen erhöht.
* Sicherheit und Vertrauen stehen über dem Umsatz: Auf die Frage, was sie bei
einem Zahlungsausfall am meisten beunruhigt, nennen 30 % der deutschen
Unternehmen den Schutz der finanziellen Informationen ihrer Kunden, gefolgt
von Schäden an Reputation und Kundenvertrauen (28 %). Direkte Umsatzverluste
rangieren mit nur 18 % an letzter Stelle, was die starke Kultur des
Datenschutzes in Deutschland und die Priorität langfristiger Glaubwürdigkeit
über kurzfristige finanzielle Erholung widerspiegelt.
* Geduld der Verbraucher schwindet: Die meisten Verbraucher geben an, dass sie
Zahlungsstörungen bis zu 7 Minuten tolerieren können, bevor Frustration
einsetzt, wobei 12 Minuten die maximale Wartezeit sind, bevor sie abbrechen.
Der durchschnittliche Ausfall in Deutschland dauert jedoch über zehnmal
länger, nämlich 76 Minuten - weit länger, als Verbraucher bereit sind zu
warten. Dies führt dazu, dass jeder vierte Kunde (26 %) seinen geplanten
Kauf abbricht, was etwa 526 Millionen Euro der jährlichen 2 Milliarden Euro
gefährdeten Umsätze durch Abbruch oder Abwanderung zu Wettbewerbern
dauerhaft gefährdet.
* Zeit ist Geld für Unternehmen: Die Wiederherstellung von Zahlungssystemen
innerhalb der ersten fünf Minuten kann mehr als 90 % der potenziellen
Verluste verhindern. Die Forschung zeigt, dass zwischen Minute 8 und 12 die
Verluste durchschnittlich über 62 Millionen Euro pro Minute betragen, da die
Abbruchrate steigt. Bis Minute 19 summieren sich die kumulierten Verluste
auf 1,1 Milliarden Euro, was 52 % der insgesamt gefährdeten Umsätze
entspricht. Dies macht die Geschwindigkeit der Erkennung und
Wiederherstellung entscheidend.
* Deutschlands Bargeldkultur bietet einen Puffer: Bargeld macht immer noch 53
% der persönlichen Zahlungen in Deutschland aus, womit das Land im Vergleich
zu anderen europäischen Märkten deutlich bargeldorientierter bleibt. Mit der
beschleunigten Einführung digitaler Zahlungen sind jedoch Unternehmen, die
auf Bargeld setzen, zunehmend gefährdet. Ein Drittel der Deutschen äußert
Bedenken über die Abkehr von Bargeld, wobei 74 % das Fehlen einer
alternativen Zahlungsmöglichkeit bei Ausfall digitaler Systeme anführen.
Diese Sorge rangiert sogar höher als Datenschutz oder Betrug.
?Deutschland ist ein Markt, der durch operative Disziplin und eine historisch
starke Bargeldkultur geprägt ist", erklärt Richard Lim, CEO von Retail
Economics.?Das macht seine Entwicklung umso interessanter, da es sich mit einer
schnell wachsenden digitalen Abhängigkeit auseinandersetzt. Doch die
Vorbereitung der Verbraucher hat nicht Schritt gehalten. Das Argument für
Investitionen in integrierte, intelligente Zahlungsresilienz war noch nie so
überzeugend, da das Vertrauen der Unternehmen nicht länger auf unzureichenden
und unzuverlässigen Backup-Lösungen beruhen kann."
Studie herunterladen (https://corporate.freedompay.com/resources/white-
papers/payment-resilience-in-an-uncertain-world-de).
Über FreedomPay
FreedomPay ist der weltweit führende Anbieter von Next Level Commerce(TM) und
revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Zahlungen und Kundenerlebnisse
weltweit gestalten. Mehr als nur eine Zahlungslösung ist FreedomPay ein
erstklassiges, unabhängiges Zahlungs-Gateway, das entwickelt wurde, um
Komplexität zu vereinfachen, die Barrieren veralteter Systeme zu überwinden und
jede Interaktion - ob im Geschäft, online oder mobil - zu transformieren.
Ausgewählt von führenden Marken aus Einzelhandel, Gastgewerbe, Sport und
Unterhaltung, Gastronomie, Gesundheitswesen und Hochschulbildung, bietet
FreedomPay technologische Stärke, umfassende Integrationsmöglichkeiten und
tiefgreifende Expertise in globaler Zahlungsinnovation.
Als eine der ersten Lösungen in Nordamerika, die vom PCI Security Standards
Council für P2PE validiert wurde, setzt FreedomPay den Goldstandard für
Zahlungssicherheit, Vertrauen und Leistung. Mit einem einheitlichen
Technologiestack, blitzschnellen APIs und integrierten Lösungen im
Zahlungsverkehr bietet FreedomPay Unternehmen absolute Sicherheit und die
Freiheit, jeden Hardware-Anbieter zu wählen.
www.freedompay.com (http://www.freedompay.com/)
Über Retail Economics
Retail Economics ist eine unabhängige wirtschaftswissenschaftliche
Forschungsberatung, die sich auf B2B-Thought-Leadership in der Verbraucher- und
Einzelhandelsbranche spezialisiert hat. Wir analysieren die komplexe
wirtschaftliche Landschaft des Einzelhandels und leiten umsetzbare Erkenntnisse
für unsere Kunden ab. Durch die Nutzung unserer eigenen proprietären
Einzelhandelsdaten und die Anwendung rigoroser wirtschaftlicher Analysen
verwandeln wir Informationen in konkrete Handlungsempfehlungen.
Unser Service bietet unvoreingenommene Forschung und Analyse zu den zentralen
wirtschaftlichen und sozialen Treibern des Einzelhandelssektors. Damit
unterstützen wir kritische Geschäftsentscheidungen und verschaffen Ihnen durch
tiefere Einblicke einen Wettbewerbsvorteil.
Kontakt:
FreedomPay: freedompayuk@bursonglobal.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.