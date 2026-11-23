^GUANGZHOU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Ecological Empowerment

Conference" im Rahmen des 5. Pazhou-Algorithmus-Wettbewerbs beginnt am 25.

November im Bezirk Haizhu in Guangzhou. Mit dem Schwerpunkt auf industriellen

Anwendungen hat der Wettbewerb Innovatoren aus 87 Ländern und Regionen angezogen

und schlägt eine Brücke zwischen technischen Talenten und den praktischen

Anforderungen der Wirtschaft, um modernste KI-Algorithmen in greifbaren

industriellen Mehrwert zu verwandeln.

Für den diesjährigen Wettbewerb konnten 10.263 Teams gewonnen werden. Vier

führende Technologieunternehmen - Baidu, Alibaba, Tencent und Volcano Engine -

haben gemeinsam Branchenherausforderungen ins Leben gerufen. Mehr als

400 innovative Unternehmen aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur

und weiteren Ländern nahmen am internationalen Wettbewerb für KI-Produktlösungen

teil und reichten kommerziell vielversprechende KI-Lösungen ein. Zu den Preisen

gehören ein erster Preis in Höhe von 80.000 RMB, ein zweiter Preis in Höhe von

50.000 RMB und ein dritter Preis in Höhe von 20.000 RMB.

Als Chinas erster führender Algorithmus-Wettbewerb mit Schwerpunkt auf

industriellen Anwendungen wurde ein Modell etabliert, bei dem?die Industrie die

Herausforderungen stellt, Algorithmen die Antworten liefern und der Markt sie

auf die Probe stellt". Indem Innovation an den tatsächlichen Bedarf der Praxis

geknüpft wird, trägt der Wettbewerb dazu bei, Algorithmen aus dem Labor in die

Produktionslinie zu bringen. Innerhalb von fünf Jahren ist die Teilnehmerzahl

von 262 Teams bei der ersten Ausgabe auf mehr als 10.000 in diesem Jahr

gestiegen. Insgesamt hat der Wettbewerb über 28.000 Teams aus 87 Ländern und

Regionen angezogen und mehr als 500 hochwertige Algorithmus-Innovationen sowie

5.000 industrielle Lösungen hervorgebracht. Er hat ein Innovationsökosystem

gefördert, das Talente anzieht, Unternehmen miteinander vernetzt, die Forschung

vorantreibt und das industrielle Wachstum ankurbelt.

Im Gegensatz zu traditionellen Wettbewerben, die sich in erster Linie auf die

Theorie konzentrieren, befasst sich die Veranstaltung mit realen

Herausforderungen in den Bereichen Spracherkennung, Inhaltssicherheit,

intelligente Entscheidungsfindung und verkörperte KI und behandelt dabei Themen

wie Dialekterkennung und die Sicherheit von AIGC. Er fördert sowohl die

industrielle Effizienz als auch eine barrierefreie und sichere KI. Führende

Unternehmen stellen Rechenressourcen, Technologien und Anwendungsszenarien aus

der Praxis zur Verfügung und ermöglichen so die Zusammenarbeit mit Talenten

weltweit.

Der Wettbewerb erkundet zudem neue Grenzbereiche, darunter das Rechnen mit

Satelliten im Orbit. Da sich die erste Gruppe von Rechensatelliten der?Pazhou

Space Computing Constellation" nun im Orbit befindet, dehnen sich KI-Anwendungen

über die Erde hinaus auf das weltraumgestützte Computing aus.

Im Einklang mit Chinas?AI Plus"-Initiative wird der Wettbewerb ein

durchgängiges Ökosystem weiterentwickeln, das technologische Durchbrüche,

Kommerzialisierung, Kapitalinvestitionen und industrielle Inkubation umfasst -

wodurch mehr KI-Innovationen in branchenübergreifende praktische Anwendungen

umgesetzt werden und ein Modell für die Förderung neuer, qualitativ hochwertiger

Produktivkräfte sowie der intelligenten Wirtschaft geboten wird.

Ansprechpartnerin: Frau Li, Telefon: 86-10-63074558.Â°