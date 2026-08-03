GNW-News: PCI SSC Europe Community Meeting feiert 20-jähriges Jubiläum und kehrt nach Edinburgh zurück

^EDINBURGH, Schottland, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der PCI Security

Standards Council (PCI SSC) feiert zwei Jahrzehnte Engagement für die weltweite

Zahlungssicherheit: Das Europe Community Meeting, die wichtigste Veranstaltung

des Council in Europa, kehrt vom 20. bis 22. Oktober 2026 nach Edinburgh zurück

- genau zehn Jahre nachdem die schottische Hauptstadt das Event zuletzt im Jahr

2016 ausgerichtet hat. Die Jubiläumsveranstaltung bringt Banken, Händler,

Zahlungsdienstleister, Assessoren, Technologieanbieter und Sicherheitsexperten

aus aller Welt zusammen. Im Mittelpunkt steht eine Branche, die sich an einem

entscheidenden Wendepunkt befindet: Künstliche Intelligenz verändert den

Zahlungsverkehr grundlegend - und birgt sowohl neue Bedrohungen als auch neue

Möglichkeiten, diesen wirksam entgegenzutreten.

Zahlungsbetrug und Cyberkriminalität bleiben Herausforderungen, die sich

kontinuierlich weiterentwickeln. Dazu gehören auch immer ausgefeiltere KI-

gestützte Angriffe, die sich schneller anpassen, als herkömmliche

Sicherheitsmaßnahmen darauf reagieren können. Für diese Branche, die auf dem

Vertrauen der Verbraucher basiert, stand noch nie so viel auf dem Spiel. Genau

hier will das diesjährige Europe Community Meeting ansetzen.

20 Jahre Fortschritt - jetzt beginnt das nächste Kapitel

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 setzt der PCI SSC weltweit Maßstäbe beim

Schutz von Karteninhaberdaten. Die diesjährige Veranstaltung würdigt diese

Erfolgsgeschichte und richtet den Blick zugleich nach vorn. Das Programm widmet

sich insbesondere der Frage, wie sich Sicherheit in einem zunehmend autonomen,

KI-gestützten Zahlungsökosystem gewährleisten lässt, ohne dabei das Vertrauen

der Menschen zu verlieren, auf dem dieses System letztlich beruht.

Die Teilnehmer erwartet unter anderem ein abwechslungsreiches Programm mit

folgenden Themen:

* KI, Vertrauen und die Zukunft des Zahlungsverkehrs in einer autonomen

Welt: wie verändert sich der Zahlungsverkehr, wenn Maschinen zunehmend

eigenständig Entscheidungen treffen.

* KI-Agenten und neue Risiken im Umfeld der Karteninhaberdaten: ein fundierter

Einblick in die neuen Angriffs- und Risikoflächen, die durch autonome KI-

Systeme entstehen.

* Mensch vs. Maschine: Sicherheit, Compliance und Verantwortlichkeit neu

denken: wer trägt letztlich die Verantwortung für sicherheitsrelevante

Entscheidungen.

* Von Compliance-Checklisten zu Continuous Assurance: wie die Branche den

Schritt von punktuellen Prüfungen zu einer kontinuierlichen Absicherung

vollzieht.

* Betrugsbekämpfung und neue Bedrohungen im Zahlungsverkehr: praxisnahe

Strategien für eine sich kontinuierlich wandelnde Bedrohungslage.

* PCI-Standards als Mehrwert für Unternehmen: warum Compliance weit mehr ist

als eine regulatorische Pflicht und zum Motor für nachhaltiges Wachstum

werden kann.

Darüber hinaus stehen cloudnative Zahlungsarchitekturen, Kryptografie und

Schlüsselmanagement, die Sicherheit globaler Zahlungsökosysteme auf der Agenda

sowie regulatorische Entwicklungen, die den Sektor nachhaltig verändern. Wie ein

roter Faden zieht sich dabei ein Thema durch das zweitägige Programm: der Mensch

als Faktor der Cybersicherheit - und die Frage, warum Vertrauen nach wie vor die

wertvollste Währung der Branche ist.

Keynote: Ken Hughes,?The King of CX"

Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung ist die Keynote von Ken Hughes. Er gilt

international als einer der führenden Stimmen für Verbraucherverhalten und

Customer Experience und wurde vom CX Network sowohl 2025 als auch 2026 zu den

Top 50 Influencern gezählt. Seit mehr als 20 Jahren berät Hughes Unternehmen der

Fortune 500 - darunter PayPal, ING, UBS, Barclays und Worldpay. Dabei verbindet

er Erkenntnisse aus der Verbraucherpsychologie, der digitalen Anthropologie und

der Verhaltensökonomie, um aufzuzeigen, wie Unternehmen langfristiges Vertrauen

bei ihren Kunden und Zielgruppen aufbauen können.

In seiner Keynote?Die Zukunft sichern: Menschliches Vertrauen, KI und das

Herzstück der Zahlungssicherheit" fordert Hughes die Verantwortlichen für

Zahlungssicherheit dazu auf, über Compliance und Technologie hinauszudenken und

Sicherheit nicht nur als technische Disziplin, sondern als erlebbaren

Bestandteil der Customer Experience zu verstehen.

Ein Meilenstein von besonderer Bedeutung

?In den vergangenen 20 Jahren hat unsere Branche gelernt, dass Sicherheit und

Vertrauen untrennbar miteinander verbunden sind", erklärt Gina Gobeyn, Executive

Director des PCI SSC.?Gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten

das Fundament für sichere Zahlungssysteme geschaffen - und gemeinsam werden wir

auch die Zukunft gestalten. Dass unser Europe Community Meeting zu seinem 20-

jährigen Jubiläum nach Edinburgh zurückkehrt, ist für uns der perfekte Anfang

eines neuen Kapitels."

Veranstaltungsdetails

Datum: 20. - 22. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Edinburgh International Conference Centre

150 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8EE Edinburgh, Schottland

Keynote-Speaker: Ken Hughes,?The King of CX"

Thema: 20 Jahre Fortschritt feiern - die Zukunft der Zahlungssicherheit

gestalten

Informationen zur Anmeldung sowie das vollständige Programm finden Sie

unter https://www.pcisscevents.org/event/2026-edinburgh/summary

Über den PCI Security Standards Council

Der PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org/) (PCI

SSC) koordiniert eine globale, branchenübergreifende Initiative zur Stärkung der

Zahlungssicherheit. Mit von der Branche entwickelten, praxisorientierten und

flexiblen Sicherheitsstandards sowie entsprechenden Programmen unterstützt der

Council Unternehmen dabei, Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen frühzeitig

zu erkennen, zu reduzieren und zu verhindern. Folgen Sie dem PCI SSC

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