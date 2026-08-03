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03.08.2026 13:05:38
GNW-News: PCI SSC Europe Community Meeting feiert 20-jähriges Jubiläum und kehrt nach Edinburgh zurück
^EDINBURGH, Schottland, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der PCI Security
Standards Council (PCI SSC) feiert zwei Jahrzehnte Engagement für die weltweite
Zahlungssicherheit: Das Europe Community Meeting, die wichtigste Veranstaltung
des Council in Europa, kehrt vom 20. bis 22. Oktober 2026 nach Edinburgh zurück
- genau zehn Jahre nachdem die schottische Hauptstadt das Event zuletzt im Jahr
2016 ausgerichtet hat. Die Jubiläumsveranstaltung bringt Banken, Händler,
Zahlungsdienstleister, Assessoren, Technologieanbieter und Sicherheitsexperten
aus aller Welt zusammen. Im Mittelpunkt steht eine Branche, die sich an einem
entscheidenden Wendepunkt befindet: Künstliche Intelligenz verändert den
Zahlungsverkehr grundlegend - und birgt sowohl neue Bedrohungen als auch neue
Möglichkeiten, diesen wirksam entgegenzutreten.
Zahlungsbetrug und Cyberkriminalität bleiben Herausforderungen, die sich
kontinuierlich weiterentwickeln. Dazu gehören auch immer ausgefeiltere KI-
gestützte Angriffe, die sich schneller anpassen, als herkömmliche
Sicherheitsmaßnahmen darauf reagieren können. Für diese Branche, die auf dem
Vertrauen der Verbraucher basiert, stand noch nie so viel auf dem Spiel. Genau
hier will das diesjährige Europe Community Meeting ansetzen.
20 Jahre Fortschritt - jetzt beginnt das nächste Kapitel
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 setzt der PCI SSC weltweit Maßstäbe beim
Schutz von Karteninhaberdaten. Die diesjährige Veranstaltung würdigt diese
Erfolgsgeschichte und richtet den Blick zugleich nach vorn. Das Programm widmet
sich insbesondere der Frage, wie sich Sicherheit in einem zunehmend autonomen,
KI-gestützten Zahlungsökosystem gewährleisten lässt, ohne dabei das Vertrauen
der Menschen zu verlieren, auf dem dieses System letztlich beruht.
Die Teilnehmer erwartet unter anderem ein abwechslungsreiches Programm mit
folgenden Themen:
* KI, Vertrauen und die Zukunft des Zahlungsverkehrs in einer autonomen
Welt: wie verändert sich der Zahlungsverkehr, wenn Maschinen zunehmend
eigenständig Entscheidungen treffen.
* KI-Agenten und neue Risiken im Umfeld der Karteninhaberdaten: ein fundierter
Einblick in die neuen Angriffs- und Risikoflächen, die durch autonome KI-
Systeme entstehen.
* Mensch vs. Maschine: Sicherheit, Compliance und Verantwortlichkeit neu
denken: wer trägt letztlich die Verantwortung für sicherheitsrelevante
Entscheidungen.
* Von Compliance-Checklisten zu Continuous Assurance: wie die Branche den
Schritt von punktuellen Prüfungen zu einer kontinuierlichen Absicherung
vollzieht.
* Betrugsbekämpfung und neue Bedrohungen im Zahlungsverkehr: praxisnahe
Strategien für eine sich kontinuierlich wandelnde Bedrohungslage.
* PCI-Standards als Mehrwert für Unternehmen: warum Compliance weit mehr ist
als eine regulatorische Pflicht und zum Motor für nachhaltiges Wachstum
werden kann.
Darüber hinaus stehen cloudnative Zahlungsarchitekturen, Kryptografie und
Schlüsselmanagement, die Sicherheit globaler Zahlungsökosysteme auf der Agenda
sowie regulatorische Entwicklungen, die den Sektor nachhaltig verändern. Wie ein
roter Faden zieht sich dabei ein Thema durch das zweitägige Programm: der Mensch
als Faktor der Cybersicherheit - und die Frage, warum Vertrauen nach wie vor die
wertvollste Währung der Branche ist.
Keynote: Ken Hughes,?The King of CX"
Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung ist die Keynote von Ken Hughes. Er gilt
international als einer der führenden Stimmen für Verbraucherverhalten und
Customer Experience und wurde vom CX Network sowohl 2025 als auch 2026 zu den
Top 50 Influencern gezählt. Seit mehr als 20 Jahren berät Hughes Unternehmen der
Fortune 500 - darunter PayPal, ING, UBS, Barclays und Worldpay. Dabei verbindet
er Erkenntnisse aus der Verbraucherpsychologie, der digitalen Anthropologie und
der Verhaltensökonomie, um aufzuzeigen, wie Unternehmen langfristiges Vertrauen
bei ihren Kunden und Zielgruppen aufbauen können.
In seiner Keynote?Die Zukunft sichern: Menschliches Vertrauen, KI und das
Herzstück der Zahlungssicherheit" fordert Hughes die Verantwortlichen für
Zahlungssicherheit dazu auf, über Compliance und Technologie hinauszudenken und
Sicherheit nicht nur als technische Disziplin, sondern als erlebbaren
Bestandteil der Customer Experience zu verstehen.
Ein Meilenstein von besonderer Bedeutung
?In den vergangenen 20 Jahren hat unsere Branche gelernt, dass Sicherheit und
Vertrauen untrennbar miteinander verbunden sind", erklärt Gina Gobeyn, Executive
Director des PCI SSC.?Gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten
das Fundament für sichere Zahlungssysteme geschaffen - und gemeinsam werden wir
auch die Zukunft gestalten. Dass unser Europe Community Meeting zu seinem 20-
jährigen Jubiläum nach Edinburgh zurückkehrt, ist für uns der perfekte Anfang
eines neuen Kapitels."
Veranstaltungsdetails
Datum: 20. - 22. Oktober 2026
Veranstaltungsort: Edinburgh International Conference Centre
150 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8EE Edinburgh, Schottland
Keynote-Speaker: Ken Hughes,?The King of CX"
Thema: 20 Jahre Fortschritt feiern - die Zukunft der Zahlungssicherheit
gestalten
Informationen zur Anmeldung sowie das vollständige Programm finden Sie
unter https://www.pcisscevents.org/event/2026-edinburgh/summary
Über den PCI Security Standards Council
Der PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org/) (PCI
SSC) koordiniert eine globale, branchenübergreifende Initiative zur Stärkung der
Zahlungssicherheit. Mit von der Branche entwickelten, praxisorientierten und
flexiblen Sicherheitsstandards sowie entsprechenden Programmen unterstützt der
Council Unternehmen dabei, Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen frühzeitig
zu erkennen, zu reduzieren und zu verhindern. Folgen Sie dem PCI SSC
auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pcissc/mycompany/). Diskutieren
Sie mit auf Instagram und X (ehemals Twitter) unter @PCISSC
(https://twitter.com/PCISSC). Abonnieren Sie den PCI Perspectives Blog
(http://blog.pcisecuritystandards.org/). Hören Sie den Podcast Coffee with the
Council (https://www.pcisecuritystandards.org/newsroom_overview/coffee-with-the-
council-podcast/).
Cognito Media Amsterdam
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