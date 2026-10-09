GNW-News: PCI SSC veröffentlicht zusätzliche Leitlinien zur Absicherung von KI in Zahlungsumgebungen

^EDINBURGH, Schottland, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KI verändert sowohl die

Art und Weise, wie Zahlungen geschützt werden, als auch die Art und Weise, wie

sie missbraucht werden. Betrüger nutzen sie, um Phishing-Angriffe überzeugender

zu gestalten und Schwachstellen in großem Umfang aufzuspüren, während

Unternehmen KI in ihre eigenen Betriebsabläufe integrieren. Um Organisationen

dabei zu unterstützen, diesen Wandel zu bewältigen, hat der PCI Security

Standards Council (PCI SSC) zusätzliche Leitlinien zur Absicherung von KI in

Zahlungsumgebungen veröffentlicht.

Die in Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus der Branche, darunter der Global

Executive Assessor Roundtable (GEAR) und der Beirat des PCI SSC, erarbeiteten

Leitlinien legen dar, wie Organisationen KI-Systeme sichern können, ohne die

bereits bestehenden Kontrollmaßnahmen aus den Augen zu verlieren. Dabei geht es

darum, wie KI eingesetzt wird, wie sich das Risiko ihres Missbrauchs verringern

lässt, wie sie sich in bestehende PCI-Standards einfügt, sowie um praxisnahe

Anwendungsbeispiele.

Die zusätzlichen Leitlinien stehen hier

(https://blog.pcisecuritystandards.org/just-published-security-considerations-

for-ai-systems) zum Download bereit.

Möglichkeiten und Verantwortung im Gleichgewicht

Ein Großteil der öffentlichen Diskussion rund um KI im Zahlungsverkehr

konzentriert sich nach wie vor auf die Technologie selbst, darauf, was sie

leisten kann und wie sich ihre Entwicklung fortsetzen könnte. Doch Menschen

spielen auf beiden Seiten weiterhin eine wichtige Rolle - als Ziel KI-gestützter

Social-Engineering-Angriffe ebenso wie als Schutzfaktor dagegen. Das

dringlichere Thema ist die Frage, was geschieht, sobald KI-Systeme mit

begrenzter menschlicher Beteiligung agieren können: Wie wird der Zugriff

verwaltet, wie bewähren sich bestehende Kontrollmechanismen angesichts

technologischer Veränderungen, und wo sind Verantwortung - und letztlich

Vertrauen - verankert, wenn KI innerhalb von Zahlungssystemen an Unabhängigkeit

gewinnt?

?Da KI zunehmend in Zahlungsumgebungen zum Einsatz kommt, sind alle Beteiligten

verpflichtet, sicherzustellen, dass die Technologie verantwortungsbewusst

genutzt wird", so Gina Gobeyn, Geschäftsführerin des PCI SSC.?Diese

zusätzlichen Leitlinien bieten einen praktischen Ausgangspunkt für die sichere

Implementierung von KI."

Da KI eine immer größere Rolle bei Zahlungsentscheidungen spielt, sind klare

Verantwortlichkeiten entscheidend, um das Vertrauen in das System

aufrechtzuerhalten. Branchenweit verlagert sich der Fokus von der Vorbereitung

auf die Einführung von KI hin zu deren sicherer Steuerung im täglichen Betrieb.

PCI SSC Europe Community Meeting 2026

Diese Themen werden auch die Diskussionen auf dem PCI SSC Europe Community

Meeting in Edinburgh (20.-22. Oktober) prägen, wo Banken, Einzelhändler,

Zahlungsdienstleister und Sicherheitsexperten zu einem für die Branche

bedeutenden Zeitpunkt zusammenkommen, da KI den Zahlungsverkehr weiterhin

grundlegend verändert. Das Meeting findet im Jahr des 20-jährigen Jubiläums des

PCI SSC erstmals seit 2016 wieder in Edinburgh statt. In Sessions wie?AI Agents

and Emerging Risks in the Cardholder Data Environment" und?Human vs. Machine:

Rethinking Security, Compliance and Accountability" wird untersucht, wie

Organisationen KI im Rahmen ihrer bereits bestehenden Kontrollmechanismen sicher

einsetzen können.

Informationen zur Anmeldung sowie die vollständige Agenda finden Sie unter

https://www.pcisscevents.org/event/2026-edinburgh/summary.

Dabei ist zu beachten, dass die zusätzlichen Leitlinien nicht als verbindliche

Anforderungen zu verstehen sind. Bei Abweichungen zwischen den Leitlinien und

den offiziellen PCI-Standards haben die PCI-Standards stets Vorrang.

Über den PCI Security Standards Council

Der PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org/) (PCI

SSC) koordiniert eine globale, branchenübergreifende Initiative zur Stärkung der

Zahlungssicherheit. Mit von der Branche entwickelten, flexiblen und effektiven

Datensicherheitsstandards sowie entsprechenden Programmen unterstützt der

Council Unternehmen dabei, Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen zu

erkennen, einzudämmen und zu verhindern. Folgen Sie dem PCI SSC auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/pcissc/). Diskutieren Sie mit uns auf X

(ehemals Twitter) @PCISSC (https://x.com/PCISSC). Folgen Sie uns auf Instagram

(https://www.instagram.com/pcissc/). Abonnieren Sie den PCI Perspectives Blog

(https://blog.pcisecuritystandards.org/). Hören Sie den Podcast Coffee with the

Council (https://www.pcisecuritystandards.org/newsroom_overview/coffee-with-the-

council-podcast/).

Pressekontakt

pcisecuritystandards@cognitomedia.com

(mailto:pcisecuritystandards@cognitomedia.com)

Â°