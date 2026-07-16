GNW-News: PDI stärkt Beziehung zu Awalé Resources mit strategischer Investition

^QUEBEC CITY, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited

(ASX:PDI, TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") meldet eine bevorstehende

Investition in Höhe von USD 10 Millionen in das auf Westafrika spezialisierte

Explorationsunternehmen Awalé Resources Limited (TSXV:ARIC) (?Awalé"). Mit

dieser Investition steigt die strategische Beteiligung des Unternehmens an Awalé

auf rund 12,3 % (auf unverwässerter Basis und vor der Ausübung etwaiger

Bezugsrechte durch bereits vorhandene Gesellschafter von Awalé).

Awalé konzentriert seine Geschäftsaktivitäten auf die Entdeckung umfangreicher

Gold - und Kupfervorkommen im Nordwesten von Côte d'Ivoire. Das prominente

Odienné-Projekt von Awalé umfasst insgesamt 2.346 km(2) umfassenden, strategisch

platzierten Grundbesitz im Geltungsbereich von sieben bereits erteilten und

beantragten Explorationslizenzen. Dazu gehören auch 797 km(2), die als Joint

Venture mit einer Tochtergesellschaft von Newmont Corporation (aktuell 61 %,

Ertrag 75 %) gehalten werden, das vollständig von Newmont finanziert und von

Awalé betrieben wird (?Awalé-Newmont JV").

Für das Awalé-Newmont JV wurde eine erste Schätzung der abgeleiteten

Mineralressourcen von 32,4 t mit 1,64 g/t AuEq gemeldet, was 1,71 Millionen

Feinunzen AuEq in den Lagerstätten BBM, Charger und Empire in Odienné

entspricht.(1) Derzeit laufen die Bohrungen, um die aktuellen Ressourcen zu

erweitern oder zu optimieren und Tests auf weitere Ziele im Besitz des Joint

Ventures durchzuführen. Auch erste technische, wirtschaftliche, ökologische und

soziale Überprüfungen für Odienné sind bereits aufgenommen worden.

Die vollständig im Eigentum von Awalé befindlichen Explorationslizenzen und

-anträge im größeren Odienné-Gebiet betreffen mehrere bisher nicht getestete und

in der Frühphase befindliche Ziele, womit es Wachstumspotenzial auf

Distriktebene gibt. Awalé wird die Mittel aus der strategischen Investition von

PDI nutzen, um die Explorationstätigkeit im Rahmen dieser zu 100 % im

Eigenbesitz befindlichen Lizenzen voranzutreiben.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer bei PDI, meint:

?Awalé ist eine vielversprechende Goldexplorations- und Entwicklungsfirma in

Westafrika mit umfangreichem und strategisch platziertem Grundbesitz in Côte

d'Ivoire, das neben Guinea als eines der besten Bergbaugebiete in Westafrika

gilt. Das Managementteam von Awalé hat bei der Entwicklung der Odienné-Projekts

bis zu diesem Punkt, an dem es echtes Potenzial als bedeutende Goldmine zeigt

und Spielraum für fortgesetztes Wachstum durch Erweiterungsbohrungen und

Neuentdeckungen bietet, hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns darauf,

Awalé mit der Fachkompetenz, die PDI in den Bereichen Exploration,

Minenentwicklung und Betrieb zu bieten hat, zu unterstützen."

PDI finanziert seine Investition in Awalé mit frei verfügbaren Barmitteln. Diese

Investition wirkt sich nicht auf den Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit dem

Goldprojekt Bankan in Guinea aus.

Angaben zur strategischen Investition

PDI und Awalé haben eine verbindliche Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, in

deren Rahmen sich PDI zur Zeichnung von 16.642.352 Stammaktien von Awalé zu

einem Ausgabepreis von CAD 0,85 je Stammaktie verpflichtet, was einer

Gesamtinvestition von rund CAD 14,15 Millionen (ca. USD 10 Millionen)

entspricht. Der Ausgabepreis von CAD 0,85 beinhaltet einen Aufschlag von rund

10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs über fünf Tage zum 10. Juli

2026 an der TSX Venture Exchange (?TSXV"), was den strategischen Charakter der

Investition durch PDI verdeutlicht.

PDI besitzt gegenwärtig keine Aktien von Awalé. Nach Abschluss der strategischen

Investition wird PDI das Eigentum und die Kontrolle über 16.642.352 Stammaktien

erworben haben, was einer Beteiligung von rund 12,3 % an Awalé auf

unverwässerter Basis und vor Ausübung etwaiger Beteiligungsrechte im Besitz

bestimmter bestehender Aktionäre von Awalé entspricht.

Der Abschluss der strategischen Investition sollte Ende Juli 2026 erfolgen,

vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen durch die Parteien, wozu auch

die Erteilung der abschließenden Genehmigung durch die TSXV und alle sonstigen

erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Abschluss einer Vereinbarung

über Anlegerrechte zwischen PDI und der Gesellschaft gehören. Für die

Stammaktien, die PDI erwirbt, unterliegen gemäß den kanadischen

Wertpapiergesetzen und den Regeln der TSXV einer Sperrfrist, die vier Monate und

einen Tag nach Abschluss der strategischen Investition endet.

In Verbindung mit der strategischen Investition schließt PDI eine Vereinbarung

über Anlagerrechte mit Awalé ab, die PDI die folgenden Rechte sichert: (1) Die

Aufrechterhaltung seiner Beteiligung an Awalé durch Beteiligungen und

Nachkaufrechte und (2) bestimmte Informationsrechte in Bezug auf Awalé und deren

Explorationsprojekte. Die Parteien bilden außerdem einen gemeinsamen technischen

Beratungsausschuss. Sollte die Beteiligung von PDI an Awalé auf einen Anteil von

weniger als 10 % auf unverwässerter Basis sinken, werden die vorstehend

genannten Rechte ausgesetzt, und die Vereinbarung über Anlegerrechte tritt außer

Kraft, wenn die Beteiligung von PDI über einen Zeitraum von 12

aufeinanderfolgenden Monaten die Marke 10 % unterschreitet.

Die strategische Investition wird zu Anlagezwecken vorgenommen, und PDI

beabsichtigt, die Investition in Awalé auf laufender Basis zu überprüfen. PDI

steht es offen, ihre wirtschaftliche Beteiligung, Kontrolle, Weisungsbefugnis

und ihr wirtschaftliches Risiko in Bezug auf Wertpapiere von Awalé in

Abhängigkeit bestimmter Faktoren wie der Marktlage und anderer Bedingungen

auszubauen oder zu reduzieren.

Eine Ausfertigung des Frühwarnberichtes, den PDI in Verbindung mit der

vorstehend beschriebenen strategischen Investition einreichen muss, wird auf

SEDAR+ unter dem Profil von Awalé verfügbar gemacht. Diese Pressemitteilung wird

gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze herausgegeben.

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung

freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.predictivediscovery.com oder kontaktieren Sie:

Anlegeranfragen Medienanfragen

Matthew Wilcox Nathan Ryan

Managing Director und Chief Executive

Officer NWR Communications

E:

E: info@predictivediscovery.com nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:info@predictivediscovery.com) (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.

com.au)

T: +61 8 9216 1000 T: +61 420 582 887

Über Predictive Discovery

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung

und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter

Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in

Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-

Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen

für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne

vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in

Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht

kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000

Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine

Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten

Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen

den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem

mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,

mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur

Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

Compliance-Erklärungen

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum

Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt

dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-

Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-

Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die

diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu

den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur

Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und

Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in

Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des

Bankan-Projekts, sowie Aussagen bezüglich der strategischen Investition,

einschließlich des Abschlusses und der damit verbundenen Termine, der

Mittelverwendung durch Awalé und er erwartete Beteiligung von PDI an Awalé.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt

dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch

Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",?könnten",?sollten",

?planen",?schätzen",?beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in

diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem

Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der

Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen

abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;

geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;

der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich

der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,

Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen

oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;

Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und

Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten

sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+

eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern

nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung,

die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem

obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete

Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-

Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem

Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" bekannt gegeben. Die

Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August

2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Amendment to Kiniero Gold

Project Technical Report" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde

liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

(1) Ausführliche Angaben zur Schätzung der Mineralressourcen, einschließlich

einer ausführlichen Darlegung der Annahmen und Methoden, finden Sie in der

Pressemitteilung von Awalé vom 19. Mai 2026 und dem technischen Bericht NI

43-101 vom 3. Juli 2026, die auf der Website von Awalé unter

www.awaleresources.com (http://www.awaleresources.com) sowie im SEDAR+ Profil

von Awalé unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Â°