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23.03.2026 18:00:38
GNW-News: PDI Technologies unterstützt Einzelhändler der EMEA-Region auf der UNITI Expo 2026 dabei, intelligenter zu arbeiten
^FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PDI Technologies
(https://pditechnologies.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=uniti-expo-2026), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für intelligentere Betriebsabläufe im Convenience-Einzelhandel und im
Energiesektor, hat heute seine Rückkehr zur UNITI expo 2026 als
Kooperationspartner bekannt gegeben. PDI wird demonstrieren, wie sein vernetztes
Lösungsökosystem, das auf verlässlichen Betriebsdaten und praktischen KI-
Anwendungen basiert, Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe intelligenter
zu gestalten, die Transparenz zu verbessern und fundiertere Entscheidungen zu
treffen.
Die UNITI expo (https://www.uniti-expo.de/en/), Europas führende Fachmesse für
die Tankstellen- und Autowasch-Branche, bringt führende Entscheidungsträger aus
mehr als 100 Ländern zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Jahr 2026
stehen Innovationen aus den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Logistik,
Autowäsche und -pflege, Ölkonzerne und Kraftstoffhändler sowie Einzelhandel und
Convenience.
?Einzelhändler wünschen sich Tools, die ihnen helfen, schneller zu reagieren und
präziser zu arbeiten", so Dawn Desai, EVP & GM, International, PDI Technologies.
?Unsere Stärke liegt in der Qualität der von uns unterstützten Betriebsdaten
sowie in den bewährten Innovationen. Diese helfen unseren Kunden, auf Grundlage
dieser Daten entschlossen zu agieren - sei es durch Automatisierung, verbesserte
Transparenz oder KI-Funktionen, die in der gesamten Branche zunehmend an
Bedeutung gewinnen."
In Halle 5, Stand 5B21, können Besucher sehen, wie PDI Tankstellen- und
Convenience-Händlern mit seinen ausgewählten Lösungen
(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-
2026/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=uniti-expo-
2026) hilft, ihre Abläufe zu optimieren:
* Orbis Web (Backoffice und Zentrale): Echtzeit-Transparenz zur Vereinfachung
der täglichen Abläufe
* Logistik: Verbesserte Steuerung und Koordination bei Lieferungen und Flotten
* Preisgestaltung: Datengesteuerte und KI-gestützte dynamische Preisstrategien
* Kundenbindung: Häufigere Wiederholungskäufe und höhere Warenkorbwerte
* Sicherheit: Verbesserter Schutz und höhere Geschäftsresilienz
* Point of Sale (POS): Schnellere und einheitlichere Abwicklung im
Ladengeschäft
PDI wird zudem am Bildungsprogramm des UNITI?International Forum" teilnehmen,
und zwar mit einem Vortrag von Mark Evans, VP Fuel & Pricing Logistics, mit dem
Titel?Three Forces Shaping the Future of Global Roadside Retail" (Drei Kräfte,
die die Zukunft des weltweiten Tankstellenhandels prägen). In dieser Sitzung
werden die Auswirkungen von Veränderungen in der globalen Energielandschaft auf
die Kraftstoffversorgung und -preisgestaltung untersucht. Darüber hinaus wird
erörtert, wie KI die betriebliche Entscheidungsfindung unterstützt und wie sich
die Nachhaltigkeitserwartungen in der gesamten Branche weiterentwickeln. Die
Teilnehmer können die Veranstaltungszeiten und -orte im Programm der UNITI expo
nachlesen.
Auf der UNITI-Expo können die Besucher erleben, wie das vernetzte Ökosystem und
die datengesteuerte Technologie von PDI dabei helfen, Abläufe zu vereinfachen,
die Leistung zu steigern und intelligentere Entscheidungen in einem sich schnell
entwickelnden Einzelhandels- und Mobilitätsumfeld zu ermöglichen. Besuchen Sie
uns vom 19. bis 21. Mai 2026 in Halle 5, Stand 5B21 in Stuttgart oder
reservieren Sie Ihren Termin noch heute unter pditechnologies.com
(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-
2026/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=uniti-expo-
2026).
Über PDI Technologies
PDI Technologies, Inc. ist seit 40 Jahren Branchenführer und steht an der
Schnittstelle zwischen Produktivität und Umsatzwachstum. Das Unternehmen bietet
leistungsstarke Lösungen, die das Rückgrat des Ökosystems im Convenience-
Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Unter dem Motto?Connecting
Convenience" ermöglichen wir es Unternehmen weltweit, ihre Produktivität zu
steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in
Kontakt zu treten. Von groß angelegten ERP- und Logistikprozessen bis hin zu
Treueprogrammen und Cybersicherheit - wir vereinfachen die Lieferkette der
Branche, damit sie für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet ist. Besuchen
Sie die Website von PDI Technologies
(https://pditechnologies.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=uniti-expo-2026).
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: pr@pditechnologies.com
(mailto:%20pr@pditechnologies.com)
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