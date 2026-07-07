GNW-News: PDV MedTech und Corscience kündigen eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Entwicklung und Fertigung von Medizintechnik in den U...

^MORGAN HILL, Kalifornien und ERLANGEN, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- PDV MedTech, ein Unternehmen der INDO-MIM-Gruppe und einer der

führenden US-Anbieter für Design, Entwicklung und Fertigung von

Medizinprodukten, sowie die Corscience GmbH & Co. KG, ein deutscher Spezialist

für die Entwicklung sicherheitskritischer Medizintechnologien, haben heute eine

strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es,

Medizintechnikunternehmen einen nahtlosen Weg von der frühen Produktentwicklung

über die Fertigung bis zur erfolgreichen Kommerzialisierung zu bieten. Die

Kooperation verbindet die umfassende technische Kompetenz von Corscience bei

komplexen Medizinprodukten mit der US-amerikanischen und globalen

Fertigungsinfrastruktur von PDV MedTech. Dadurch sollen Entwicklungsprozesse

effizienter gestaltet, Projektlaufzeiten verkürzt und der Zugang zu

hochspezialisierten Kompetenzen in Europa und den Vereinigten Staaten erweitert

werden.

Die Partnerschaft begegnet den zentralen Herausforderungen bei der Entwicklung

regulierter Medizinprodukte - von der engen Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams

über spezialisiertes technisches Know-how und fertigungsgerechte

Produktentwicklung bis hin zur regulatorischen Unterstützung und einer

skalierbaren Produktion. Europäische Medizintechnikunternehmen erhalten Zugang

zu den Fertigungskapazitäten von PDV MedTech. US-Unternehmen profitieren im

Gegenzug von der europäischen Entwicklungskompetenz von Corscience sowie der

langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit den regulatorischen Anforderungen

der EU-MDR. Darüber hinaus stärken beide Unternehmen ihre internationale

Präsenz, indem sie ihre jeweiligen regionalen Netzwerke und ihre Marktkenntnisse

gezielt miteinander verbinden.

?Corscience ist bekannt dafür, komplexe Herausforderungen in der Entwicklung von

Medizinprodukten für die Herz-Kreislauf- und Notfallmedizin zu lösen - in diesem

Bereich haben Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität", sagte Dr. Jörg

Pintaske, CEO von Corscience.?Der Ausbau unserer Aktivitäten in den Vereinigten

Staaten ist für uns ein strategischer Meilenstein. Mit PDV MedTech haben wir

genau den Partner gefunden, den wir gesucht haben: ein Unternehmen mit

umfassender Fertigungskompetenz, einer konsequent kundenorientierten

Unternehmenskultur und der globalen Infrastruktur, um Produkte von unseren

Entwicklungslaboren bis zum Patientenbett zu begleiten. Wir freuen uns, diese

Partnerschaft nun offiziell bekanntzugeben, und sind gespannt auf die

gemeinsamen Innovationen, die daraus entstehen werden."

Die Partnerschaft bietet Unternehmen ein flexibles Modell, das - je nach

Produktanforderungen, regulatorischer Strategie, Kostenzielen und Prioritäten

bei der Markteinführung - umfassende Entwicklungskompetenz für

sicherheitskritische und vernetzte Medizinprodukte, skalierbare Fertigung oder

eine Kombination aus beidem ermöglicht. Das Fertigungsangebot reicht von

Prototypen und Kleinserien in Morgan Hill und Utah über die Produktion mittlerer

und großer Stückzahlen in San Antonio (Texas) bis hin zur Fertigung im globalen

Maßstab in Mexiko, Indien und dem Vereinigten Königreich. Damit deckt die

Partnerschaft den gesamten Weg vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung für

die weltweite Vermarktung ab.

?Seit 25 Jahren unterstützt PDV MedTech Unternehmen dabei, innovative Lösungen

erfolgreich auf den Markt zu bringen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur

Verbesserung der Patientenversorgung zu leisten", sagte Bryant Grigsby, CEO von

PDV MedTech.?Diese Partnerschaft bietet Medizintechnikunternehmen umfassende

Unterstützung - von der frühen Produktentwicklung bis zur Fertigung. Sie steht

für einen praxisorientierten, international ausgerichteten und konsequent

kundenfokussierten Ansatz. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der

Medizintechnik - nicht nur für unsere beiden Unternehmen, sondern auch mit

unseren Partnern und Kunden."

Über PDV MedTech

PDV MedTech wurde 2001 als Phoenix DeVentures gegründet und ist ein

zuverlässiger Partner für das Design, die Entwicklung und die Fertigung von

Medizinprodukten aus einer Hand. Mit der Erfahrung aus mehr als 600 Projekten

steht das Unternehmen für Zuverlässigkeit, technische Exzellenz und eine

partnerschaftliche Zusammenarbeit. So trägt PDV MedTech dazu bei, Innovationen

im Gesundheitswesen voranzubringen und die Versorgung von Patienten nachhaltig

zu verbessern. Das breit aufgestellte Portfolio von PDV MedTech umfasst das

gesamte Spektrum der Medizintechnik. Der Schwerpunkt liegt darauf, innovative

Ideen sowohl für Start-ups als auch für etablierte OEMs in erfolgreiche

Serienprodukte zu überführen. PDV MedTech ist Teil von INDO-MIM, einem weltweit

führenden Hersteller von Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz des Unternehmens

befindet sich in Kalifornien. Weitere Standorte in Utah und Colorado sowie

strategische Offshore-Partnerschaften ermöglichen eine nahtlose Skalierung der

Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdvmedtech.com

(http://www.pdvmedtech.com).

Über Corscience

Die Corscience GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland entwickelt seit 25 Jahren

Medizinprodukte und verfügt über umfassende Spezialkompetenz in den Bereichen

Defibrillation, Patientenmonitoring und sicherheitskritische Medizinprodukte.

Corscience hat sich auf die höchsten Risikoklassen der Medizintechnik

spezialisiert - Klasse IIb und Klasse III. Dabei verbindet das Unternehmen

fundiertes Fachwissen in den Bereichen Hardware- und Softwareentwicklung mit

praktischer Erfahrung bei Zulassungsstrategien gemäß der EU Medical Device

Regulation (EU-MDR). Corscience unterstützt Medizintechnikunternehmen weltweit

mit Entwicklungsdienstleistungen entlang des gesamten

Produktentstehungsprozesses - von der ersten Konzeptidee über Embedded Systems,

OEM-Module und kundenspezifische Anpassungen bis hin zu Systemtests und

regulatorischer Unterstützung. Corscience hat seinen Hauptsitz in Erlangen,

Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.corscience.com

(http://www.corscience.com).

Medienkontakte

Ann Gargiulo | PDV MedTech | anng@pdvmedtech.com | 408-593-3148

Thomas Friedrich | Corscience | Thomas.friedrich@corscience.com |

+49 9131977986-213

Â°