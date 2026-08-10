GNW-News: Percona Live Amsterdam bringt die Open-Source-Community zusammen und richtet den Blick auf die Zukunft von Open-Source-Datenbanken

^RALEIGH, N.C., Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Percona

(https://www.percona.com/), ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-

Datenbanksoftware und -Services für Unternehmen, veranstaltet vom 9. bis

11. September 2026 die Percona Live (https://perconalive.com/2026-amsterdam/) in

Amsterdam. Percona Live Amsterdam bringt bei einer der größten unabhängigen

Open-Source-Datenbankkonferenz Innovatoren, Architekten und Entwickler zusammen,

um neue Technologien und Ansätze rund um Daten zu diskutieren.

Peter Farkas, CEO von Percona, sagt:?Percona Live bringt die Open-Source-

Community zusammen, um sich über die Entwicklungen in der Datenbankwelt

auszutauschen und darüber zu diskutieren, wie technologische Veränderungen und

makroökonomische Rahmenbedingungen die Arbeit von Technologie-Teams

beeinflussen. Datenbankteams stehen heute vor Herausforderungen wie Datenhoheit,

Resilienz und regulatorischen Vorgaben, die ihre Arbeitsabläufe beeinflussen.

Gleichzeitig müssen sie die Leistungsfähigkeit und Sicherheit gewährleisten, die

ihre Unternehmen für den Umgang mit geschäftskritischen Daten erwarten. Bei der

Percona Live Amsterdam geben Experten aus einigen der weltweit größten

Datenbankteams Einblicke in die neuesten Entwicklungen ihrer Infrastrukturen.

Sie zeigen außerdem, wie ihre Teams neue Innovationen aus dem Open-Source-Umfeld

für sich nutzen."

?Ich freue mich schon seit Langem darauf, Percona Live in diesem Jahr wieder

nach Europa zu holen. Unsere Community ist am stärksten, wenn wir persönlich

zusammenkommen. Hier entstehen die wirklich wichtigen Gespräche, hier werden

Kontakte geknüpft - und hier wachsen die Open-Source-Projekte, auf die wir alle

angewiesen sind. Bei der Percona Live Amsterdam geht es um weit mehr als

Vorträge und Sessions. Es geht darum, dass unsere Community zusammenkommt,

zeigt, was sie entwickelt und aufgebaut hat, voneinander lernt und Erfahrungen

austauscht. Ich freue mich sehr darauf, die Menschen, die diese Community

ausmachen, endlich wieder persönlich zu treffen", so Laura Czajkowski, Director

of Community bei Percona.

Auf der Percona Live Amsterdam stehen Keynotes zu zahlreichen Open-Source-

Datenbanktechnologien auf dem Programm, darunter MySQL, PostgreSQL, Valkey,

MongoDB und MariaDB. Außerdem spricht Percona-CEO Peter Farkas in einer Keynote

darüber, warum Open Source auf Lizenzmodelle und weitere Rahmenbedingungen

angewiesen ist, um nachhaltig und effektiv zu funktionieren. Das diesjährige

Programm umfasst mehr als 50 Präsentationen, darunter Sessions von Vertretern

der folgenden Unternehmen und Organisationen:

* Booking.com zu Datenbank-Pipelines, Plugins und Auditing

* BigBasket zu Verbesserungen im MySQL-Management

* BBVA zu Query-Tuning und Datenbankoptimierung in MongoDB

* Careem zur Bereitstellung vertrauenswürdiger, KI-generierter Datenmodelle

* Law & Forensics zu Datenaufbewahrung und Legal Holds für Datenbanken

* Mastercard zur Isolation von Datenbanken in Valkey

* Nomura zur Migration von Hadoop NoSQL auf Percona Server for MongoDB

* Oracle zur Öffnung von MySQL für mehr Zusammenarbeit und Innovation

* SUSE zu Datenhoheit und Datenbankinfrastruktur

* Wise zum Aufbau resilienter MongoDB-Deployments über mehrere Regionen hinweg

* Yandex Cloud zur Optimierung von Valkey und vernetzten Systemen

Zu den wichtigsten Sponsoren der Percona Live Amsterdam zählen VillageSQL, AWS

und Liberatii sowie Solanica, Coroot, Readyset, ProxySQL und Sixta. Auch

zahlreiche Community-Projekte werden bei der Veranstaltung in Amsterdam

vertreten sein, darunter:

* OurSQL Foundation (https://oursqlfoundation.org/), Träger mehrerer MySQL-

Community-Projekte

* PostgreSQL (https://www.postgresql.org/)-Experten, die über die

Vorbereitungen auf den für Ende September erwarteten Start von Version 19

berichten

* MyVector (https://github.com/askdba/myvector), ein Plugin für die

Vektorspeicherung und -suche in MySQL

* MyDumper (https://github.com/mydumper/mydumper), ein Open-Source-Tool für

Backups von MySQL-Daten

* OpenEverest (https://openeverest.io/), eine Open-Source-Lösung für die

automatisierte Bereitstellung und Verwaltung von Datenbanken

* BuildDevCon (https://buildevcon.com/), eine virtuelle Veranstaltungsreihe

für Entwickler rund um das Thema Daten

* Comunidade MySQL Brazil (https://comunidademysql.com.br/), die MySQL-

Community in Brasilien

Weitere Informationen:

* Die Anmeldung für die Percona Live Amsterdam ist jetzt geöffnet

(https://perconalive.com/2026-amsterdam/)

* Das vollständige Programm und die Liste der Referenten finden Sie hier

(https://perconalive.com/2026-amsterdam/agenda/)

Über Percona

Percona ist ein Anbieter von Open-Source-Datenbanksoftware, -Support und

-Services. Dahinter steht eine einfache Überzeugung: Unternehmen sollten die

volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur haben - ohne Lock-in, ohne

Kompromisse und ohne dafür bezahlen zu müssen, einen Anbieter wieder verlassen

zu können. Seit 20 Jahren unterstützt Percona Unternehmen dabei, Datenbanken wie

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Valkey und Redis sicher und leistungsstark nach

ihren eigenen Anforderungen zu betreiben. Dafür bietet Percona frei verfügbare

Open-Source-Software, rund um die Uhr verfügbaren Experten-Support und

umfassende Datenbankexpertise.

The way is open. Weitere Informationen finden Sie unter www.percona.com

(http://www.percona.com/).

Pressekontakt

Janabeth Ward

Senior Account Director, PR - Scratch Marketing + Media (for Percona)

Percona@scratchmm.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=POsnnEJdCd0l-

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