GNW-News: Persona AI stellt Brian Davis als Head of Global Manufacturing ein

^HOUSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI, ein aufstrebender

Anbieter im Bereich der verkörperten KI, gab heute die Ernennung von Brian Davis

zum Head of Global Manufacturing bekannt. Dieser Schritt unterstreicht das

Engagement von Persona hinsichtlich der Ausweitung der kommerziellen Produktion,

da das Unternehmen eine Fertigungsinfrastruktur plant, um humanoide Roboter

weltweit in Werften, Stahlwerken und der Energieinfrastruktur auf den Markt zu

bringen.

Davis ist eine erfahrene Führungskraft im operativen Bereich mit über 30 Jahren

Erfahrung in der Transformation globaler Betriebsabläufe für einige der größten

Unternehmen der Branche. Vor seiner Tätigkeit als Head of Global Manufacturing

bei Persona leitete Davis operative Teams sowohl bei Amazon Robotics als auch

bei Dell Technologies (ehemals EMC). Während seiner Zeit bei Amazon Robotics und

Dell verzeichneten beide Unternehmen innerhalb von vier Jahren eine 25-fache

Steigerung des Produktionsvolumens, wobei Davis die Bereiche Fertigung,

Lieferkette, Logistik, Qualität und Immobilien leitete.

Davis übernimmt diese Rolle zu einem Zeitpunkt, an dem Industrieunternehmen vor

einer dringlichen und immer größer werdenden Herausforderung stehen: einem

strukturellen Mangel an Kapazitäten für Schweißarbeiten, Fertigung und schwere

Wartungsarbeiten in dynamischen Umgebungen - genau jene hochwertigen,

risikoreichen Aufgaben, bei denen humanoide Roboter den größten Nutzen erzielen

können. Seine Einstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Persona sich darauf

vorbereitet, eine wachsende Nachfrage zu bedienen, nachdem Vereinbarungen mit HD

Hyundai und der POSCO Group zur Weiterentwicklung humanoider Roboter in Werften

und der Stahlproduktion sowie ein Pilotprogramm mit dem US-amerikanischen

Bundesstaat Louisiana geschlossen wurden.

?Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Produktionskapazitäten zu steigern,

während wir die Lücke zwischen dem, was im Labor möglich ist, und dem, was

echten kommerziellen Wert schafft, rasch schließen", so Brian Davis, Head of

Global Manufacturing bei Persona AI.?Die Entwicklung von humanoiden Robotern in

Industriequalität und einer in der Produktion einsetzbaren KI ist nur ein Teil

des Puzzles. Die Serienfertigung von humanoiden Robotern erfordert ein

systematisches Lieferkettenmanagement, strenge Qualitätskontrollen und die

Entwicklung eines klaren Leitfadens für eine sichere Massenproduktion. Genau das

ist meine Aufgabe hier."

?Wir arbeiten daran, bei Persona humanoide Roboter für den Einsatz in einigen

der härtesten industriellen Umgebungen zu entwickeln. Nun braucht es jemanden,

der Roboter bereits von der Prototypenphase bis zur Serienproduktion begleitet

und die Fertigungsstruktur aufgebaut hat, um diese aufrechtzuerhalten", erklärt

Nicolaus Radford, CEO und Mitbegründer von Persona AI.?Brians nachgewiesene

Erfolgsbilanz bei der raschen Skalierung der Produktion ist genau die Erfahrung,

die in dieser Phase gefragt ist."

Über Persona AI:

Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Hauptsitz in Houston,

Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die

speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind. Das 2024

gegründete Unternehmen greift auf ein umfassendes Know-how zurück, das auf

jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Robotiklösungen

für herausfordernde Einsatzumgebungen wie die Raumfahrt und Tiefseeerkundung

basiert. Diese einzigartige Expertise ermöglicht es dem Unternehmen, reale

Herausforderungen im Arbeitsumfeld mit innovativen und robusten Lösungen

anzugehen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.persona.ai (http://www.persona.ai/)

Medienkontakt:

Katherine Garcia

Dir. of Executive Affairs

Persona AI

pr@persona.ai (mailto:pr@persona.ai) | (713) 305-6158

Jonathan Reichel

Principal Marketing Architect

Persona AI

reichel@persona.ai (mailto:reichel@persona.ai) | (409) 549-3892

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