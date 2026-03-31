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31.03.2026 20:00:38
GNW-News: Persona AI stellt Brian Davis als Head of Global Manufacturing ein
^HOUSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI, ein aufstrebender
Anbieter im Bereich der verkörperten KI, gab heute die Ernennung von Brian Davis
zum Head of Global Manufacturing bekannt. Dieser Schritt unterstreicht das
Engagement von Persona hinsichtlich der Ausweitung der kommerziellen Produktion,
da das Unternehmen eine Fertigungsinfrastruktur plant, um humanoide Roboter
weltweit in Werften, Stahlwerken und der Energieinfrastruktur auf den Markt zu
bringen.
Davis ist eine erfahrene Führungskraft im operativen Bereich mit über 30 Jahren
Erfahrung in der Transformation globaler Betriebsabläufe für einige der größten
Unternehmen der Branche. Vor seiner Tätigkeit als Head of Global Manufacturing
bei Persona leitete Davis operative Teams sowohl bei Amazon Robotics als auch
bei Dell Technologies (ehemals EMC). Während seiner Zeit bei Amazon Robotics und
Dell verzeichneten beide Unternehmen innerhalb von vier Jahren eine 25-fache
Steigerung des Produktionsvolumens, wobei Davis die Bereiche Fertigung,
Lieferkette, Logistik, Qualität und Immobilien leitete.
Davis übernimmt diese Rolle zu einem Zeitpunkt, an dem Industrieunternehmen vor
einer dringlichen und immer größer werdenden Herausforderung stehen: einem
strukturellen Mangel an Kapazitäten für Schweißarbeiten, Fertigung und schwere
Wartungsarbeiten in dynamischen Umgebungen - genau jene hochwertigen,
risikoreichen Aufgaben, bei denen humanoide Roboter den größten Nutzen erzielen
können. Seine Einstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Persona sich darauf
vorbereitet, eine wachsende Nachfrage zu bedienen, nachdem Vereinbarungen mit HD
Hyundai und der POSCO Group zur Weiterentwicklung humanoider Roboter in Werften
und der Stahlproduktion sowie ein Pilotprogramm mit dem US-amerikanischen
Bundesstaat Louisiana geschlossen wurden.
?Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Produktionskapazitäten zu steigern,
während wir die Lücke zwischen dem, was im Labor möglich ist, und dem, was
echten kommerziellen Wert schafft, rasch schließen", so Brian Davis, Head of
Global Manufacturing bei Persona AI.?Die Entwicklung von humanoiden Robotern in
Industriequalität und einer in der Produktion einsetzbaren KI ist nur ein Teil
des Puzzles. Die Serienfertigung von humanoiden Robotern erfordert ein
systematisches Lieferkettenmanagement, strenge Qualitätskontrollen und die
Entwicklung eines klaren Leitfadens für eine sichere Massenproduktion. Genau das
ist meine Aufgabe hier."
?Wir arbeiten daran, bei Persona humanoide Roboter für den Einsatz in einigen
der härtesten industriellen Umgebungen zu entwickeln. Nun braucht es jemanden,
der Roboter bereits von der Prototypenphase bis zur Serienproduktion begleitet
und die Fertigungsstruktur aufgebaut hat, um diese aufrechtzuerhalten", erklärt
Nicolaus Radford, CEO und Mitbegründer von Persona AI.?Brians nachgewiesene
Erfolgsbilanz bei der raschen Skalierung der Produktion ist genau die Erfahrung,
die in dieser Phase gefragt ist."
Über Persona AI:
Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Hauptsitz in Houston,
Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die
speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind. Das 2024
gegründete Unternehmen greift auf ein umfassendes Know-how zurück, das auf
jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Robotiklösungen
für herausfordernde Einsatzumgebungen wie die Raumfahrt und Tiefseeerkundung
basiert. Diese einzigartige Expertise ermöglicht es dem Unternehmen, reale
Herausforderungen im Arbeitsumfeld mit innovativen und robusten Lösungen
anzugehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.persona.ai (http://www.persona.ai/)
Medienkontakt:
Katherine Garcia
Dir. of Executive Affairs
Persona AI
pr@persona.ai (mailto:pr@persona.ai) | (713) 305-6158
Jonathan Reichel
Principal Marketing Architect
Persona AI
reichel@persona.ai (mailto:reichel@persona.ai) | (409) 549-3892
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9dca5027-d2ee-4f9f-b5a0-
6ecf1d9fc906
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f3a0f82-2889-4996-b843-
e9bd5b360cea
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