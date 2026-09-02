GNW-News: PetSuper präsentiert auf der IFA 2026 den Wandel hin zu KI-gestütztem Gesundheitsmanagement für Haustiere

^BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper

(https://www.petsupergroup.com/), eine Marke für intelligente

Haustiertechnologie, die auf den Wandel der Branche weg von eigenständiger

Hardware hin zu KI-gestütztem Gesundheitsmanagement für Haustiere reagiert, wird

auf der IFA Berlin 2026 am Stand H2.2-164 erstmals vertreten sein und dort ihr

vernetztes Produktportfolio sowie ihre strategische Ausrichtung mit PetSuperAi

vorstellen.

Auf der Veranstaltung wird PetSuper ein vernetztes Produktportfolio für

Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Hygiene, Pflege und Überwachung präsentieren

- darunter die LitterGo Smart Litter Box, die DryGo Smart Drying Box, den

FeedView Smart Feeder, den HydriGo Smart Water Fountain und die ViGo AI Pet

Camera. Zusammen sollen diese Geräte verschiedene Bereiche der täglichen

Haustierpflege miteinander verknüpfen und so ein umfassenderes Bild von Routinen

wie Fütterung, Trinkverhalten, Nutzung der Katzentoilette und Verhalten

vermitteln.

PetSuperAi steht für die strategische Ausrichtung von PetSuper im Bereich KI und

untersucht, wie von den Geräten erzeugte Daten analysiert werden können, um

Muster zu erkennen und Veränderungen individueller Routinen im Laufe der Zeit zu

identifizieren. Dieser Ansatz könnte Tierhaltern helfen, tägliche Routinen zu

verstehen, Muster zu beobachten und fundiertere Entscheidungen zum Wohlbefinden

ihrer Haustiere zu treffen. So soll eine fundierte Versorgung unterstützt

werden, ohne Krankheiten zu diagnostizieren oder den Gesundheitszustand eines

Haustiers festzustellen.

?Haustiere können ihren Haltern nicht direkt sagen, wenn es ihnen nicht gut

geht", so Brian Hu, CEO und Mitbegründer von PetSuper.?Wir glauben, dass die

nächste Generation der Haustiertechnologie über die Automatisierung von

Fütterung oder Reinigung hinausgehen und Tierhaltern helfen sollte, die Signale

besser zu verstehen, die ihre Haustiere im Alltag geben. Durch die Verbindung

intelligenter Hardware mit KI will PetSuper aus Alltagsdaten aussagekräftigere

Erkenntnisse über Verhalten und Wohlbefinden gewinnen."

Die IFA Berlin 2026 (https://www.ifa-berlin.com/), das weltweit größte Event für

Home & Consumer Tech, findet vom 4. bis 8. September statt. 2025 begrüßte die

Messe mehr als 220.000 Besucher aus 140 Ländern.

Die IFA 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen

Expansion von PetSuper und bietet Händlern, Distributoren und Vertriebspartnern

die Gelegenheit, das vernetzte Haustiertechnologieportfolio der Marke sowie ihre

sich weiterentwickelnde Ausrichtung auf KI-gestütztes Gesundheitsmanagement für

Haustiere kennenzulernen.

Über PetSuper

PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die

Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der täglichen Haustierpflege

konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke,

wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können,

Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden

ihrer Haustiere zu erkennen.

Medienkontakt

Jay Qong, Global Business Development Manager

jay@petsupergroup.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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6ecc-4e63-81a0-59be7234cf31

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232d86a92b16

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7e92a0b4ee87

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