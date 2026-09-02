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02.09.2026 10:04:38
GNW-News: PetSuper präsentiert auf der IFA 2026 den Wandel hin zu KI-gestütztem Gesundheitsmanagement für Haustiere
^BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper
(https://www.petsupergroup.com/), eine Marke für intelligente
Haustiertechnologie, die auf den Wandel der Branche weg von eigenständiger
Hardware hin zu KI-gestütztem Gesundheitsmanagement für Haustiere reagiert, wird
auf der IFA Berlin 2026 am Stand H2.2-164 erstmals vertreten sein und dort ihr
vernetztes Produktportfolio sowie ihre strategische Ausrichtung mit PetSuperAi
vorstellen.
Auf der Veranstaltung wird PetSuper ein vernetztes Produktportfolio für
Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Hygiene, Pflege und Überwachung präsentieren
- darunter die LitterGo Smart Litter Box, die DryGo Smart Drying Box, den
FeedView Smart Feeder, den HydriGo Smart Water Fountain und die ViGo AI Pet
Camera. Zusammen sollen diese Geräte verschiedene Bereiche der täglichen
Haustierpflege miteinander verknüpfen und so ein umfassenderes Bild von Routinen
wie Fütterung, Trinkverhalten, Nutzung der Katzentoilette und Verhalten
vermitteln.
PetSuperAi steht für die strategische Ausrichtung von PetSuper im Bereich KI und
untersucht, wie von den Geräten erzeugte Daten analysiert werden können, um
Muster zu erkennen und Veränderungen individueller Routinen im Laufe der Zeit zu
identifizieren. Dieser Ansatz könnte Tierhaltern helfen, tägliche Routinen zu
verstehen, Muster zu beobachten und fundiertere Entscheidungen zum Wohlbefinden
ihrer Haustiere zu treffen. So soll eine fundierte Versorgung unterstützt
werden, ohne Krankheiten zu diagnostizieren oder den Gesundheitszustand eines
Haustiers festzustellen.
?Haustiere können ihren Haltern nicht direkt sagen, wenn es ihnen nicht gut
geht", so Brian Hu, CEO und Mitbegründer von PetSuper.?Wir glauben, dass die
nächste Generation der Haustiertechnologie über die Automatisierung von
Fütterung oder Reinigung hinausgehen und Tierhaltern helfen sollte, die Signale
besser zu verstehen, die ihre Haustiere im Alltag geben. Durch die Verbindung
intelligenter Hardware mit KI will PetSuper aus Alltagsdaten aussagekräftigere
Erkenntnisse über Verhalten und Wohlbefinden gewinnen."
Die IFA Berlin 2026 (https://www.ifa-berlin.com/), das weltweit größte Event für
Home & Consumer Tech, findet vom 4. bis 8. September statt. 2025 begrüßte die
Messe mehr als 220.000 Besucher aus 140 Ländern.
Die IFA 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen
Expansion von PetSuper und bietet Händlern, Distributoren und Vertriebspartnern
die Gelegenheit, das vernetzte Haustiertechnologieportfolio der Marke sowie ihre
sich weiterentwickelnde Ausrichtung auf KI-gestütztes Gesundheitsmanagement für
Haustiere kennenzulernen.
Über PetSuper
PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die
Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der täglichen Haustierpflege
konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke,
wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können,
Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden
ihrer Haustiere zu erkennen.
Medienkontakt
Jay Qong, Global Business Development Manager
jay@petsupergroup.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d849788-
6ecc-4e63-81a0-59be7234cf31
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50e40355-29e5-4e65-a5d9-
232d86a92b16
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4a245b3-cbb2-443e-bb42-
7e92a0b4ee87
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