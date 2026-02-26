|
26.02.2026 07:09:38
GNW-News: Phonak-Botschafter setzen sich am Welttag des Hörens für die Hörgesundheit der nächsten Generation ein
^STÄFA, Schweiz, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak
(https://www.phonak.com/en-int), einer der weltweit führenden Anbieter
innovativer Hörlösungen, begeht den Welttag des Hörens am 3. März mit einer
globalen Kampagne auf drei Kontinenten. Im Fokus: die Hörgesundheit junger
Menschen. Gemeinsam mit seinen drei internationalen Botschaftern motiviert
Phonak Kinder und Jugendliche dazu, ihr Gehör zu schützen, die Risiken von
Hörverlust zu verstehen und mit moderner Hörtechnologie selbstbewusst große
Träume zu verfolgen.
Laut der Weltgesundheitsorganisation leben weltweit rund 90 Millionen Kinder im
Alter von 5 bis 19 Jahren mit Hörverlust. Viele Fälle bleiben unentdeckt oder
vermeidbar, was langfristige Auswirkungen auf Sprachentwicklung, Lernen,
Selbstvertrauen und soziale Teilhabe haben kann. Der diesjährige Welttag des
Hörens rückt speziell junge Menschen und die Bedeutung frühzeitiger Maßnahmen in
den Fokus.
Die Botschafter von Phonak nutzen ihre Stimmen und Plattformen, um die nächste
Generation zu erreichen: Sie ermutigen dazu, das Wertvollste zu schützen - das
eigene Gehör - und erinnern junge Menschen mit Hörverlust daran, dass sie dank
moderner Technologie uneingeschränkt am Leben teilnehmen und ihre Ziele ohne
Hindernisse verfolgen können. Am Welttag des Hörens rücken großflächige digitale
Displays und Installationen an bekannten öffentlichen Orten die Hörgesundheit
ins Rampenlicht: am Hauptbahnhof von Antwerpen in Belgien, an der Shibuya-
Kreuzung in Japan und am Times Square in den USA. So werden die Botschaften von
Phonak für Millionen sichtbar.
Profi-Basketballerin und EuroLeague-Champion Emma Meesseman startet am 26.
Februar in Belgien die Kampagne von Phonak zum Welttag des Hörens. Ihr Ziel:
junge Menschen motivieren, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und
Gewohnheiten zu entwickeln, die ihr Gehör ein Leben lang schützen.?Ich finde es
großartig, Kinder dazu zu ermutigen, sich selbst für ihre Gesundheit
einzusetzen", so Emma Meesseman.
?Sie können schon früh kluge Entscheidungen treffen - besonders, wenn es um ihr
Gehör geht. Ich bin stolz darauf, meine Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein
für Hörverlust zu stärken und Vorurteile abzubauen."
Der legendäre Gitarrist und Mitbegründer der Rockband Mr. Big, Paul Gilbert,
bringt diese Botschaft am 28. Februar nach Japan. Er unterstreicht, wie wichtig
es für Musiker und Musikfans ist, ihr Gehör zu schützen, um weiterhin das tun zu
können, was sie lieben.
Mit eindrucksvollen Installationen in Shibuya motiviert Paul Gilbert Kinder und
Jugendliche, sich der Risiken von Lärmbelastung bewusst zu werden und gesunde
Hörgewohnheiten zu entwickeln - wer heute sein Gehör schützt, kann morgen
unbeschwert seinen Leidenschaften folgen.
Bildnachweis: Mark Mann
Sara Mearns, Solotänzerin des New York City Ballet, übernimmt am 2. März auf dem
Times Square in New York City die Hauptrolle der Kampagne und verkündet eine
Botschaft voller Zuversicht. Sie macht deutlich: Hörprobleme sollten niemals
Ambitionen bremsen. Dank moderner Hörtechnologie ist es möglich, in Kontakt und
Verbindung mit anderen zu bleiben, selbstbewusst aufzutreten und das Leben in
vollen Zügen zu genießen.
?Wir bei Phonak sind stolz darauf, dass Emma, Paul und Sara ihre Reichweite und
ihren Einfluss nutzen, um das Thema Hörgesundheit im Alltag präsenter zu machen
und eine Diskussion anzustoßen", so Oliver Frank, Vice President of Marketing
bei Phonak.?Mit der Platzierung dieser Botschaft an globalen Wahrzeichen wollen
wir so vielen Menschen wie möglich zeigen: Hörgesundheit ist keine Option,
sondern eine zentrale Priorität der öffentlichen Gesundheit - besonders für die
nächste Generation."
Gemeinsam vermitteln Phonak und seine Botschafter eine klare Message:
Hör nie auf zu träumen. Schütze dein Gehör.
Mehr über die Kampagne von Phonak zum Welttag des Hörens und die Botschafter
erfahren Sie hier https://www.phonak.com/en-int/meet-our-ambassadors
Folgen Sie den Botschaftern aus Instagram unter: @emma_meesseman
@paulgilbert_official @saramearns
Medienkontakt bei Phonak:
Global
Florence Camenzind
Telefon +41 79 538 7131
E-Mail Florence.camenzind@sonova.com (mailto:Florence.camenzind@sonova.com)
Moon Vitiello
Telefon +1 331 219 2535
E-Mail moon.vitiello@sonova.com (mailto:moon.vitiello@sonova.com)
Um auf das Medienkit zuzugreifen, besuchen Sie bitte diese Seite
(https://www.sonova.com/en/newsroom?f%5B0%5D=brand%3A15).
Begleitende Billboard-Videos werden ab dem 26. Februar auf derselben Seite
verfügbar sein.
Über Phonak
Genieße dein Leben in vollen Zügen. Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, die
Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Auch 75 Jahre später
treibt uns die Leidenschaft an, Hörlösungen zu entwickeln, die das Leben
wirklich verändern und Menschen dabei helfen, sich körperlich, sozial und
emotional uneingeschränkt zu entfalten. Mit dem branchenweit größten Portfolio
an Hörlösungen setzen wir uns für eine Welt ein, in der jeder sein Leben
uneingeschränkt genießen kann.
Bei Phonak geht Innovation über Produkte hinaus: Wir wollen die Wahrnehmung von
Menschen mit Hörverlust verändern, Vorurteile gegenüber Hörgeräten abbauen und
aufzeigen, wie eng gutes Hören mit einem gesunden Lebensstil verbunden ist.
Über Sonova
Sonova ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Hörlösungen - von
persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationssystemen bis hin zu
audiologischen Dienstleistungen, Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Das
Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stäfa, Schweiz.
Sonova ist in vier Geschäftsbereichen aktiv - Hörgeräte, Audiologische
Versorgung, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate - und umfasst die Kernmarken
Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie
etablierte regionale Marken. Die weltweit diversifizierten Vertriebs- und
Distributionskanäle des Unternehmens bedienen einen stetig wachsenden
Kundenstamm in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Sonova einen
Umsatz von 3,9 Milliarden CHF und einen Reingewinn von 547 Millionen CHF. Rund
18.000 Mitarbeitende arbeiten daran, die Vision des Unternehmens zu
verwirklichen: eine Welt, in der jeder die Freude am Hören erleben kann.
Sonova setzt seit jeher auf Innovation und wurde 2025 vom Fortune Magazine unter
300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen auf Platz 12 der innovativsten
Unternehmen Europas gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.sonova.com (http://www.sonova.com/)
Über die Weltgesundheitsorganisation
Die WHO wurde 1948 gegründet und ist eine Organisation der Vereinten Nationen,
die Nationen, Partner und Menschen verbindet, um Gesundheit zu fördern, die Welt
sicher zu machen und besonders den Schwachen zu dienen - mit dem Ziel, dass
jeder Mensch überall das höchstmögliche Gesundheitsniveau erreichen kann.
Die WHO leitet die globalen Bemühungen zur Ausweitung der universellen
Gesundheitsversorgung, koordiniert die weltweite Reaktion auf
Gesundheitsnotfälle und fördert ein gesundes Leben - von der
Schwangerschaftsbetreuung bis ins hohe Alter. Die?Triple Billion"-Ziele
skizzieren einen ehrgeizigen Plan, um mithilfe wissenschaftlich fundierter
Strategien und Programme eine gute Gesundheit für alle zu erreichen.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60984c91-b7c5-4069-b815-
a055cb1b0572
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ca69955-5299-41b0-8d5d-
a6b43fd374ac
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9324058-
2ad1-4ad6-9f48-63fb33fefa32
Â°
