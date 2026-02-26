|
GNW-News: PITAKA verwandelt das Galaxy S26 Case mit dem Aaron Button in ein programmierbares Kontrollzentrum
^HONG KONG, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PITAKA (https://pitakagermany.com/)
stellt heute seine neue Galaxy S26 Case-Serie vor. Das Highlight ist der
integrierte?Aaron Button", ein System aus drei Shortcut-Tasten, das die
Schutzhülle in eine intelligente Hardware-Schnittstelle verwandelt.
Der Aaron Button wurde für Produktivität und individuelle Anpassung entwickelt
und ermöglicht es Nutzern, den in die Hülle integrierten physischen Tasten
programmierbare Kurzbefehle zuzuweisen. Mit einem einzigen Tastendruck können
Benutzer Apps starten, Smart-Home-Routinen auslösen, Navigationsrouten
aktivieren, Aufnahmen starten oder verbundene Geräte steuern - das Navigieren
durch Bildschirmmenüs wird somit überflüssig.
Mit dieser Markteinführung erweitert PITAKA die Rolle der Smartphone-Hülle von
passivem Schutz hin zu aktiver Interaktion.
?Der Aaron Button wurde entwickelt, um alltägliche digitale Aufgaben zu
vereinfachen", erklärte PITAKA.?Durch die Einführung physischer Shortcuts wird
der Aufwand reduziert, und Nutzer können selbst definieren, wie ihr Gerät in
alltäglichen Szenarien reagiert."
Das System ist mit einem verbesserten Onboard-Speicher ausgestattet und bietet
im Vergleich zur vorherigen Generation eine optimierte Stabilität, eine höhere
Bandbreite und eine reibungslosere Leistung. Der Aaron Button gehört ab sofort
zum Standard der gesamten Galaxy S26 Case-Serie.
Diese Innovation hat internationale Anerkennung als Gold-Gewinner der 2026 NY
Product Design Awards erhalten, was die gelungene Integration von Design,
Funktionalität und technologischer Ausführung unterstreicht.
Über die Companion-App von PITAKA können Nutzer ihre personalisierten Shortcuts
einfach importieren und verwalten und so häufig verwendete Funktionen in
dedizierten taktilen Steuerelementen organisieren.
Die Aaron Button App steht ab sofort im Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pitaka.shortcuts&pcampaignid=
web_share) Store zum Download bereit.
Materialien und Modelle
Die S26 Case-Serie ist aus Aramidfaser in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt
und kombiniert eine leichte Bauweise mit struktureller Langlebigkeit sowie einer
markanten Webstruktur.
Edge Case - EUR69,99
Ein ultraleichtes Design mit schlankem Profil, das Kratzfestigkeit, rutschfesten
Griff und einen erhöhten Kameraring zum Schutz des Objektivs bietet.
Cairn Case - EUR79,99
Entwickelt für erhöhten Schutz durch die Kombination von Aramidfaser und TPU mit
verstärkten Ecken, die einen Sturzschutz aus bis zu 1,2 m Höhe sowie einen
verbesserten ergonomischen Griff bieten.
Verfügbarkeit
Die PITAKA Galaxy S26 Case-Serie kann ab sofort über die offizielle Website von
PITAKA (https://bit.ly/4aOlOrH) vorbestellt werden.
Über PITAKA
PITAKA ist eine Lifestyle-Marke, die sich Materialinnovationen und
menschenzentriertem Design verschrieben hat. Durch die Kombination
fortschrittlicher Materialien und Fertigungstechniken mit Alltagsprodukten
schlägt PITAKA eine Brücke zwischen Technologie und Mode, Design sowie Kultur.
Im alten Sanskrit bedeutet PITAKA?Korb" und symbolisiert Vielfalt,
Inklusivität, Weisheit und das Teilen. Die Marke schafft intelligente
Alltagsgegenstände, die moderne Lebensstile unterstützen und dabei Minimalismus,
Nachhaltigkeit und eine durchdachte Ästhetik verkörpern.
Pressekontakt:
Ansprechpartnerin: Vivian Lu
E-Mail: vivian.lu@ipitaka.com
A photo accompanying this announcement is available at:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7f3f0b6-c1b8-4a1a-a7d5-
8cc99cfcc034/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7f3f0b6-
c1b8-4a1a-a7d5-8cc99cfcc034)
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cee9648-d1d1-4ade-8a66-
a9e580b5907b/de
