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28.10.2026 08:36:38
GNW-News: Politische Unsicherheit verstärkt die Nachfrage nach zusätzlichen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten
^LONDON, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neue Daten zeigen, dass wohlhabende
Familien in einigen der etabliertesten Länder der Welt zunehmend zusätzliche
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte anstreben. Grund dafür ist eine
zunehmende politische, regulatorische und gesellschaftliche Volatilität, die das
Bedürfnis nach Stabilität und zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten verstärkt.
Über seine mehr als 70 Niederlassungen weltweit hat Henley & Partners
(https://www.henleyglobal.com/) im bisherigen Jahresverlauf Kunden aus über 100
Nationalitäten bei Fragen zu Aufenthalts
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment)- und Staatsbürgerschafts
(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment)optionen in mehr als 50
Ländern beraten. Mehr als ein Drittel der Antragsteller lebt bereits außerhalb
des Herkunftslandes. Dies unterstreicht, wie international die Kundenbasis
inzwischen aufgestellt ist.
Die weltweiten Anfragen haben in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen.
Hintergrund sind Proteste und politische Spannungen in ganz Europa sowie eine
Häufung richtungsweisender Wahlen in Brasilien, Spanien, Serbien, Israel und den
Vereinigten Staaten. Dadurch rücken die künftigen politischen, fiskalischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verstärkt in den Blick.
Etablierte Demokratien entwickeln sich zu wichtigen Herkunftsmärkten
Besonders auffällig ist die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage.
US-Staatsangehörige stellen bei Henley & Partners weiterhin die größte Gruppe
der Antragsteller nach Staatsangehörigkeit. Das Vereinigte Königreich liegt auf
Platz 6, Deutschland auf Platz 10. Frankreich ist im Ranking der Herkunftsländer
von Platz 36 auf Platz 14 aufgestiegen. Auch Australien und Kanada zählen
inzwischen zu den 15 wichtigsten Herkunftsländern. Dies verdeutlicht die
wachsende Bedeutung von Kunden aus hochentwickelten Volkswirtschaften, deren
Bürger bereits über beträchtliche internationale Mobilität verfügen.
Die Zahl der Anträge französischer Staatsangehöriger hatte Ende des dritten
Quartals bereits nahezu den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Die Zahl der
Anträge italienischer Staatsangehöriger lag zu diesem Zeitpunkt sogar schon über
dem Vorjahresniveau. Die Anfragen aus Frankreich stiegen zwischen Q2 und Q3 um
24 %, während die Zahl der Anfragen aus Italien um 14 % zunahm.
Am deutlichsten zeigt sich dieser Trend in den USA: Die Zahl der Anträge
amerikanischer Staatsangehöriger ist in den vergangenen 18 Monaten gegenüber dem
vorangegangenen 18-Monats-Zeitraum um 52 % gestiegen. Dennoch leben nur 9 % der
US-amerikanischen Antragsteller tatsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten.
Auch in Brasilien beschleunigt sich die Entwicklung, wenn auch ausgehend von
einem niedrigeren Niveau: Im dritten Quartal entsprach die Zahl der Anträge
bereits der Gesamtzahl der Anträge der ersten beiden Quartale des Jahres 2026.
Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-
steffen), CEO von Henley & Partners, erklärt, diese Muster seien weniger auf
klassische Auswanderung zurückzuführen als vielmehr auf einen umfassenderen
Trend zur Diversifizierung über verschiedene Rechtsräume hinweg.?In Zeiten
hoher Volatilität werden sich Menschen ihrer Prioritäten besonders bewusst.
Familien wissen seit Langem, wie wichtig die Diversifizierung ihrer Anlagen ist.
Zunehmend wenden sie dasselbe Prinzip darauf an, in welchen Ländern sie leben
und arbeiten und wo sie sich eine Zukunft aufbauen möchten. Ein souveränes
Portfolio vereint mehrere sich ergänzende Aufenthalts- und
Staatsbürgerschaftsrechte sowie Investitionen und persönliche Bindungen in
verschiedenen Ländern. Keine Familie kann vorhersagen, wann der nächste
politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Schock eintritt. Sie kann
jedoch entscheiden, ob wirklich jeder Aspekt ihrer Zukunft von einem einzigen
Rechtsraum abhängen soll."
Familien bauen ihre internationale Präsenz aus
Den neuesten Kundendaten von Henley & Partners zufolge haben US-Staatsangehörige
im Jahr 2026 Anträge im Rahmen von 27 verschiedenen Aufenthalts- und
Staatsbürgerschaftsprogrammen gestellt - in Europa, der Karibik, Lateinamerika
und im asiatisch-pazifischen Raum. Auch französische und italienische
Antragsteller sichern sich zunehmend Optionen in mehreren Ländern, anstatt sich
auf ein einziges alternatives Zielland zu konzentrieren. Die Hälfte der
italienischen Antragsteller lebt weiterhin in Italien, während die meisten
französischen Antragsteller bereits außerhalb Frankreichs leben.
Italien veranschaulicht zudem, dass diese Entwicklung zunehmend in beide
Richtungen verläuft. Die Zahl der Anträge für das Italy Investor Visa Program
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/italy) hatte Ende des dritten
Quartals bereits den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Rund ein Drittel der
Antragsteller waren US-Staatsangehörige.
Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),
Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, erklärt:?Immer seltener
geht es um eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Bleiben und Weggehen.
Familien prüfen vielmehr ihre Möglichkeiten in verschiedenen Ländern und fragen
sich, über welche Rechte und Möglichkeiten sie verfügen sollten, falls sich ihre
Lebensumstände ändern. Für viele geht es beim Erwerb zusätzlicher
Aufenthaltsrechte oder einer weiteren Staatsbürgerschaft darum, sich
Wahlmöglichkeiten zu sichern, bevor sie tatsächlich darauf angewiesen sind - und
nicht darum, unmittelbar einen Umzug zu planen."
Die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage und die Zusammenhänge
zwischen politischer Unsicherheit, globalem Wohlstand sowie der Planung von
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten gehören zu den Themen der 20th
Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-
citizenship-conference) von Henley & Partners. Die Konferenz findet vom 23. bis
25. November 2026 im The Dolder Grand in Zürich statt.
Hinweise für Redakteure:
Weitere Informationen zum Konferenzprogramm und zu den wichtigsten Referenten
finden Sie auf der Website der 20th Global Citizenship Conference
(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference).
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Sarah Nicklin
Group Head of Public Relations & Communications
sarah.nicklin@henleyglobal.com
Mobiltelefon: +27 72 464 8965
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