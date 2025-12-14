|
GNW-News: Polnische Führungspersönlichkeiten in Davos während des Weltwirtschaftsforums
^DAVOS, Schweiz, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 56. Weltwirtschaftsforum
(WEF) wird im Januar 2026 in der Schweiz stattfinden und erneut weltweit
führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur zu
einem der einflussreichsten jährlichen Dialoge der Welt zusammenbringen. In
diesem Jahr strebt die polnische Wirtschafts- und Fachwelt eine weitere Stärkung
der internationalen Sichtbarkeit des Landes an, indem sie das Leaders Forum
powered by Poland ins Leben ruft, das vom 19. bis 23. Januar 2026 als
Begleitinitiative zum Weltwirtschaftsforum stattfinden wird. Dieses fünftägige
Event wird von der Stiftung?Center for International Relations Foundation" und
THINKTANK organisiert, mit Autopay, Adamed und der?abka Group als
Hauptpartnern.
Die offiziellen Diskussionen in Davos werden sich in diesem Jahr mit den
wichtigsten globalen Herausforderungen befassen: der Zusammenarbeit in einem
zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld, der Suche nach neuen Wachstumsquellen,
Investitionen in Humankapital, der verantwortungsvollen Entwicklung von
Innovationen und der Stabilisierung der internationalen Ordnung.
Der Zweck des Leaders Forum powered by Poland (https://leadersforum.pl/) besteht
darin, die Rolle Polens in der globalen Debatte zu stärken und das Land als
neuen Wachstumsmotor Europas und Innovationszentrum für Mittel- und Osteuropa zu
präsentieren. Das Forum wird führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Kultur zusammenbringen und eine Plattform für den
internationalen Dialog bieten.
Aus der Perspektive der polnischen Wirtschaft
Die folgenden Unternehmen sind wichtige Partner des Leaders Forum powered by
Poland:
* Autopay, eine europäische Marke mit polnischen Wurzeln, die ein umfassendes
Fintech-Ökosystem aufbaut.
* Adamed, ein innovatives polnisches Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit
internationaler Präsenz.
*?abka Group, einer der führenden Akteure im modernen Convenience-
Einzelhandel in Europa.
?Unsere Mission ist es, Unternehmen und Verbraucher innerhalb eines Fintech-
Partnerschaftsökosystems zu verbinden, das Zeit spart und das gegenseitige
Wachstum fördert. Aufgrund unserer fortschrittlichen technologischen
Fähigkeiten, unserer Erfahrung in der Abwicklung großer Transaktionsvolumina und
unserer zukunftsorientierten Architektur bauen wir unsere Position als globaler
Akteur kontinuierlich aus. Wir verfolgen eine ehrgeizige internationale
Expansionsstrategie und intensivieren unsere Aktivitäten in Europa, Südamerika,
Südostasien und auf der Arabischen Halbinsel. Unsere Präsenz in Davos, einem
wichtigen globalen Veranstaltungsort für Debatten über Wirtschaft und
Innovation, ist ein logischer Schritt für ein Unternehmen, das sich auf
internationales Wachstum konzentriert", erklärt Wojciech Murawski, Co-CEO von
Autopay.
