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15.04.2026 08:04:38
GNW-News: Poposoap erobert den deutschen Markt mit Nominierung für den Innovationspreis 2026
^BERLIN, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poposoap, eine weltweit führende
Marke für solarbetriebene Trinkbrunnen, hat heute bekannt gegeben, dass ihr 40-
W-Filterbrunnen (https://www.amazon.de/-/en/POPOSOAP-Fountain-Complete-
Adjustable-Features/dp/B0FWK165QF?currency=EUR) für den Deutschen
Innovationspreis 2026 nominiert wurde. Die solarbetriebenen Springbrunnensysteme
der Marke wurden im vergangenen Jahr zudem von vier weiteren internationalen
Organisationen für ihr Design ausgezeichnet: den MUSE Design Awards, den
American Good Design Awards, den French Design Awards und den London Design
Awards (siehe Design-Auszeichnungen 2025
(https://www.poposoapsolar.com/blogs/news/poposoap-wins-4-international-design-
awards-2025)).
Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Poposoap wider,
umweltfreundliche Technologie mit durchdachtem Design zu verbinden - eine
Mission, die nun auch deutsche Gärten erreicht. Die Produkte von Poposoap wurden
im März 2026 auf Amazon.de eingeführt.
Entwickelt nach deutschen Standards
Die Designs von Poposoap stehen im Einklang mit den Werten Präzision,
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit:
* Werkzeuglose, modulare Bauweise für einfache Wartung und Reinigung
* Hocheffiziente monokristalline Solarmodule für zuverlässige Leistung bei
wechselnden Lichtverhältnissen
* Robuste, witterungsbeständige Konstruktion für eine lange Lebensdauer
* Gehäuse aus mindestens 50 % recyceltem ABS-Kunststoff
Nachhaltigkeit als Grundprinzip
Der Ansatz von Poposoap geht über Auszeichnungen hinaus:
* Recycelte Materialien: Die Produkte bestehen zu mindestens 50 % aus
recycelten Materialien und reduzieren so den Einsatz von Neuplastik.
* Mitarbeiterwohl: In den Produktionsstätten werden die Rechte und die
Gesundheit der Beschäftigten geschützt.
* Kunststofffreie Verpackungen (2025): Umstellung auf zu 100 % recycelbare
Papierverpackungen.
* Reduzierung der CO?-Emissionen: Auszeichnung mit dem Amazon-Siegel?Climate
Pledge Friendly" (CPF).
(Zur Nachhaltigkeit) (https://www.poposoapsolar.com/pages/poposoap-
sustainability)
?Deutsche Verbraucher setzen weltweit Maßstäbe in Sachen Qualität und
Umweltbewusstsein", sagt Ruby Ling, Gründerin von Poposoap.?Die Nominierung für
den Deutschen Innovationspreis - und die Markteinführung hier - sind ein
bedeutender Meilenstein. Wir sind bestrebt, Produkte anzubieten, die beiden
Anforderungen gerecht werden."
Entdecken Sie die Kollektion
Die meistverkauften Solarbrunnen von Poposoap sind ab sofort über Amazon
Deutschland (https://www.amazon.de/gp/product/B0FW5314Q8) erhältlich.
Über Poposoap
Poposoap stellt solarbetriebene Wasserspiele, Teichfilter und Gartenbeleuchtung
für alle, die ihren Garten und Außenbereich lieben. Bei der Entwicklung unserer
Produkte legen wir Wert auf Nachhaltigkeit, einfache Montage und Designs, die
sich harmonisch in jede Umgebung einfügen. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt
durch ihre Zuverlässigkeit.
Medienkontakt
Kontaktperson: Lillian
E-Mail: Lilliancollaboration@poposoapsolar.com
Website: poposoapsolar.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa3b1af7-81f8-4a09-
bf16-fca7d81394a8
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