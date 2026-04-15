GNW-News: Poposoap erobert den deutschen Markt mit Nominierung für den Innovationspreis 2026

^BERLIN, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poposoap, eine weltweit führende

Marke für solarbetriebene Trinkbrunnen, hat heute bekannt gegeben, dass ihr 40-

W-Filterbrunnen (https://www.amazon.de/-/en/POPOSOAP-Fountain-Complete-

Adjustable-Features/dp/B0FWK165QF?currency=EUR) für den Deutschen

Innovationspreis 2026 nominiert wurde. Die solarbetriebenen Springbrunnensysteme

der Marke wurden im vergangenen Jahr zudem von vier weiteren internationalen

Organisationen für ihr Design ausgezeichnet: den MUSE Design Awards, den

American Good Design Awards, den French Design Awards und den London Design

Awards (siehe Design-Auszeichnungen 2025

(https://www.poposoapsolar.com/blogs/news/poposoap-wins-4-international-design-

awards-2025)).

Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Poposoap wider,

umweltfreundliche Technologie mit durchdachtem Design zu verbinden - eine

Mission, die nun auch deutsche Gärten erreicht. Die Produkte von Poposoap wurden

im März 2026 auf Amazon.de eingeführt.

Entwickelt nach deutschen Standards

Die Designs von Poposoap stehen im Einklang mit den Werten Präzision,

Langlebigkeit und Nachhaltigkeit :

* Werkzeuglose, modulare Bauweise für einfache Wartung und Reinigung

* Hocheffiziente monokristalline Solarmodule für zuverlässige Leistung bei

wechselnden Lichtverhältnissen

* Robuste, witterungsbeständige Konstruktion für eine lange Lebensdauer

* Gehäuse aus mindestens 50 % recyceltem ABS-Kunststoff

Nachhaltigkeit als Grundprinzip

Der Ansatz von Poposoap geht über Auszeichnungen hinaus:

* Recycelte Materialien: Die Produkte bestehen zu mindestens 50 % aus

recycelten Materialien und reduzieren so den Einsatz von Neuplastik.

* Mitarbeiterwohl: In den Produktionsstätten werden die Rechte und die

Gesundheit der Beschäftigten geschützt.

* Kunststofffreie Verpackungen (2025): Umstellung auf zu 100 % recycelbare

Papierverpackungen.

* Reduzierung der CO?-Emissionen: Auszeichnung mit dem Amazon-Siegel?Climate

Pledge Friendly" (CPF).

(Zur Nachhaltigkeit) (https://www.poposoapsolar.com/pages/poposoap-

sustainability)

?Deutsche Verbraucher setzen weltweit Maßstäbe in Sachen Qualität und

Umweltbewusstsein", sagt Ruby Ling, Gründerin von Poposoap.?Die Nominierung für

den Deutschen Innovationspreis - und die Markteinführung hier - sind ein

bedeutender Meilenstein. Wir sind bestrebt, Produkte anzubieten, die beiden

Anforderungen gerecht werden."

Entdecken Sie die Kollektion

Die meistverkauften Solarbrunnen von Poposoap sind ab sofort über Amazon

Deutschland (https://www.amazon.de/gp/product/B0FW5314Q8) erhältlich.

Über Poposoap

Poposoap stellt solarbetriebene Wasserspiele, Teichfilter und Gartenbeleuchtung

für alle, die ihren Garten und Außenbereich lieben. Bei der Entwicklung unserer

Produkte legen wir Wert auf Nachhaltigkeit, einfache Montage und Designs, die

sich harmonisch in jede Umgebung einfügen. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt

durch ihre Zuverlässigkeit.

Medienkontakt

Kontaktperson: Lillian

E-Mail: Lilliancollaboration@poposoapsolar.com

Website: poposoapsolar.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa3b1af7-81f8-4a09-

bf16-fca7d81394a8

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