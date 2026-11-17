^LIMASSOL, Zypern, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Praxis Tech, eine weltweit

führende Plattform für Zahlungsabwicklung, gab heute die Einführung des AI Rule

Builders bekannt. Mit dieser neuen Funktion können Händler komplexe

Zahlungsregeln über einen einfachen und sicheren KI-gestützten Chat erstellen

und verwalten.

Für Unternehmen, die Zahlungen über mehrere Märkte, Währungen und

Zahlungsanbieter hinweg abwickeln, legen Zahlungsregeln fest, wie Transaktionen

basierend auf bestimmten Bedingungen wie Land, Zahlungsmethode oder

Transaktionsbetrag weitergeleitet werden.

Nun beschreiben Händler einfach, was sie erreichen möchten, anstatt durch

zahlreiche Einstellungen navigieren zu müssen. Die KI übersetzt ihre Anweisungen

in Zahlungsregeln, stellt bei Bedarf Folgefragen und ermöglicht die Verfeinerung

der Ergebnisse im Rahmen eines fortlaufenden Dialogs. Praxis Tech gehört zu den

ersten Plattformen für Zahlungsabwicklung, die diese Funktionalität anbieten.

Entwickelt wurde sie, um die komplexen Regeln zu bewältigen, auf die regulierte

Glücksspielanbieter und CFD-Broker angewiesen sind.

Was der AI Rule Builder für Händler bedeutet

* Geringere Komplexität: Macht anspruchsvolles Zahlungsmanagement einfacher

und zugänglicher.

* Höhere Effizienz: Reduziert den manuellen Konfigurationsaufwand und die

erforderliche Zeit für die Verwaltung von Zahlungsregeln.

* Schnellere Ausführung: Ermöglicht eine raschere Reaktion auf sich ändernde

Geschäfts- und Zahlungsanforderungen.

* Komplette Kontrolle: Sorgt dafür, dass Unternehmen für die Überprüfung und

Genehmigung jeder Regel vor deren Speicherung verantwortlich bleiben.

Amit Klatchko, Co-Founder und Director von Praxis Tech, kommentiert die

Einführung wie folgt:?Die Zahlungsabwicklung hat Händlern die Werkzeuge an die

Hand gegeben, um Zahlungen zu verwalten und zu optimieren. Unser Fokus liegt nun

darauf, ihnen bei der schnelleren und effizienteren Nutzung dieser Werkzeuge zu

helfen. Daher ist der AI Rule Builder ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Er beseitigt die Komplexität und verschafft Zahlungsteams mehr Unabhängigkeit,

während sie gleichzeitig die Kontrolle über jede Entscheidung behalten. So

können sie sich auf die Verbesserung der Zahlungsleistung und das Wachstum ihres

Unternehmens konzentrieren."

Die Einführung ist ein weiterer Schritt im Bestreben von Praxis Tech, die

Zahlungsabwicklung intelligenter, effizienter und sicherer zu gestalten, damit

Teams weniger Zeit mit der Konfiguration von Zahlungsvorgängen und mehr Zeit mit

der Verbesserung ihrer Zahlungsstrategien verbringen. Der AI Rule Builder steht

nun auf der Plattform von Praxis Tech einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen

zur Verfügung.

Über Praxis Tech

Praxis Tech ist eine Plattform für Zahlungsabwicklung, die Händlern helfen soll,

ihre Zahlungsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren. Mithilfe einer einzigen

Integration können Unternehmen ihre Zahlungsleistung verbessern, mehr Umsatz

sichern und ihr Wachstum über verschiedenen Märkte hinweg fördern. Durch den

Zugang zu einem breiten Netzwerk von Zahlungsanbietern und Zahlungsmethoden

gewinnen Händler mehr Flexibilität, Transparenz und Kontrolle über das globale

Ökosystem ihrer Zahlungen.

Medienkontakt: media@praxis.tech

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