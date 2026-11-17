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17.11.2026 21:30:38
GNW-News: Praxis Tech bringt dialogorientierte KI in den Zahlungsverkehr ein
^LIMASSOL, Zypern, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Praxis Tech, eine weltweit
führende Plattform für Zahlungsabwicklung, gab heute die Einführung des AI Rule
Builders bekannt. Mit dieser neuen Funktion können Händler komplexe
Zahlungsregeln über einen einfachen und sicheren KI-gestützten Chat erstellen
und verwalten.
Für Unternehmen, die Zahlungen über mehrere Märkte, Währungen und
Zahlungsanbieter hinweg abwickeln, legen Zahlungsregeln fest, wie Transaktionen
basierend auf bestimmten Bedingungen wie Land, Zahlungsmethode oder
Transaktionsbetrag weitergeleitet werden.
Nun beschreiben Händler einfach, was sie erreichen möchten, anstatt durch
zahlreiche Einstellungen navigieren zu müssen. Die KI übersetzt ihre Anweisungen
in Zahlungsregeln, stellt bei Bedarf Folgefragen und ermöglicht die Verfeinerung
der Ergebnisse im Rahmen eines fortlaufenden Dialogs. Praxis Tech gehört zu den
ersten Plattformen für Zahlungsabwicklung, die diese Funktionalität anbieten.
Entwickelt wurde sie, um die komplexen Regeln zu bewältigen, auf die regulierte
Glücksspielanbieter und CFD-Broker angewiesen sind.
Was der AI Rule Builder für Händler bedeutet
* Geringere Komplexität: Macht anspruchsvolles Zahlungsmanagement einfacher
und zugänglicher.
* Höhere Effizienz: Reduziert den manuellen Konfigurationsaufwand und die
erforderliche Zeit für die Verwaltung von Zahlungsregeln.
* Schnellere Ausführung: Ermöglicht eine raschere Reaktion auf sich ändernde
Geschäfts- und Zahlungsanforderungen.
* Komplette Kontrolle: Sorgt dafür, dass Unternehmen für die Überprüfung und
Genehmigung jeder Regel vor deren Speicherung verantwortlich bleiben.
Amit Klatchko, Co-Founder und Director von Praxis Tech, kommentiert die
Einführung wie folgt:?Die Zahlungsabwicklung hat Händlern die Werkzeuge an die
Hand gegeben, um Zahlungen zu verwalten und zu optimieren. Unser Fokus liegt nun
darauf, ihnen bei der schnelleren und effizienteren Nutzung dieser Werkzeuge zu
helfen. Daher ist der AI Rule Builder ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Er beseitigt die Komplexität und verschafft Zahlungsteams mehr Unabhängigkeit,
während sie gleichzeitig die Kontrolle über jede Entscheidung behalten. So
können sie sich auf die Verbesserung der Zahlungsleistung und das Wachstum ihres
Unternehmens konzentrieren."
Die Einführung ist ein weiterer Schritt im Bestreben von Praxis Tech, die
Zahlungsabwicklung intelligenter, effizienter und sicherer zu gestalten, damit
Teams weniger Zeit mit der Konfiguration von Zahlungsvorgängen und mehr Zeit mit
der Verbesserung ihrer Zahlungsstrategien verbringen. Der AI Rule Builder steht
nun auf der Plattform von Praxis Tech einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen
zur Verfügung.
Über Praxis Tech
Praxis Tech ist eine Plattform für Zahlungsabwicklung, die Händlern helfen soll,
ihre Zahlungsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren. Mithilfe einer einzigen
Integration können Unternehmen ihre Zahlungsleistung verbessern, mehr Umsatz
sichern und ihr Wachstum über verschiedenen Märkte hinweg fördern. Durch den
Zugang zu einem breiten Netzwerk von Zahlungsanbietern und Zahlungsmethoden
gewinnen Händler mehr Flexibilität, Transparenz und Kontrolle über das globale
Ökosystem ihrer Zahlungen.
Medienkontakt: media@praxis.tech
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