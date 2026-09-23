GNW-News: Preisgekrönter Xcanbot Mate X feiert Branchenpremiere auf der REHACARE International 2026

^Xcanbot präsentiert auf der REHACARE International 2026 in Düsseldorf vom 23.

bis 26. September am Stand 1A57-3 den Mobilitätsroboter Mate X und den

Mähroboter XcanMow Mix 2000. Bild: Xcanbot

DÜSSELDORF, Deutschland, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xcanbot präsentiert

den Mate X (https://youtu.be/qi8bTjsxDmo?si=syi9Rio9YD7F_A0B) vom 23. bis 26.

September auf der REHACARE International 2026 am Stand 1A57-3. Es ist der erste

Auftritt des Modells im Fachmarkt, nur zwei Wochen nachdem es bei den IFA

Innovation Awards in Berlin die Auszeichnung?Tech for Good & Accessibility"

erhalten hatte. Zudem wurde es als?Honoree" in der Kategorie?IFA NEXT &

Emerging Tech" ausgezeichnet.

Der Mate X ist ein Mobilitätsroboter mit Sitz, der als Consumer-Technologie

entwickelt und vermarktet wird. Der Nutzer wählt ein Ziel aus, anschließend

fährt das Gerät selbstständig dorthin. Mithilfe kombinierter LiDAR-, Time-of-

Flight- und Kamerasensoren überwacht es dabei seine Umgebung in 360 Grad.

Genau darin liegt der kommerzielle Ansatz. Persönliche Mobilitätslösungen wurden

bislang vor allem über medizinische und rezeptgebundene Vertriebskanäle

angeboten, was Preisgestaltung, Sortiment und Verkaufsgespräche geprägt hat. Ein

als Consumer-Elektronik entwickeltes Produkt kann dagegen im Lifestyle- und

Elektronikhandel sowie auf Online-Marktplätzen angeboten werden und so auch

Käufer erreichen, die keinen Sanitätsfachhandel aufsuchen würden.

?Nicht alle Menschen, die dieses Produkt benötigen, sind Patienten", sagt

Zhanbin Li, Gründer und CEO von Xcanbot.?Sie stellen lediglich fest, dass

Entfernungen zunehmend ihren Tagesablauf bestimmen. Sie werden keinen

Sanitätsfachhandel aufsuchen - und das sollten sie auch nicht müssen."

Am Stand 1A57-3 können Partner den Mate X selbst testen, den autonomen Fahrmodus

erleben sowie Serviceumfang und Garantiebedingungen prüfen. Xcanbot stellt zudem

seinen Markteinführungsplan für Deutschland vor und führt Gespräche mit

potenziellen Vertriebspartnern in ganz Europa. Termine können über den unten

angegebenen Kontakt vereinbart werden.

Eine Crowdfunding-Kampagne mit Europa als erstem Zielmarkt ist in Vorbereitung.

Die Registrierung ist unter launch.xcanbot.com (https://launch.xcanbot.com/)

möglich.

Über Xcanbot

Xcanbot entwickelt Consumer-Robotik für den Alltag, darunter den intelligenten

Mobilitätsbegleiter Mate X und den Mähroboter XcanMow Mix 2000.

Presse- und Vertriebskontakt

Cici Si, Marketing Manager

sishi@xcanbot.net (mailto:sishi@xcanbot.net) | +86 189 3222 6933

launch.xcanmow.com (https://launch.xcanmow.com/) | launch.xcanbot.com

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