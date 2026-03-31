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31.03.2026 22:09:38
GNW-News: Premier Tech wählt Anaqua für die Modernisierung seines globalen IP-Managements
^BOSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=anaqua-
site&utm_medium=press&utm_campaign=PremierTech_March2026), ein führender
Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem
Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass Premier Tech
(https://www.premiertech.com/), ein weltweit führendes Unternehmen in den
Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien,
Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften, die
RightHub-Plattform von Anaqua ausgewählt hat, um seine IP-Managementprozesse zu
transformieren, die Effizienz zu steigern und seine IP-Strategie zukunftssicher
auszurichten. RightHub von Anaqua (https://righthub.com/?utm_source=anaqua-
site&utm_medium=press&utm_campaign=PremierTech_March2026&__hstc=107838045.704769
7d5ff980370d0c4a3f721d6c9c.1773152706337.1774864659469.1774876125932.34&__hssc=1
07838045.10.1774876125932&__hsfp=6837e0ccba2e5d184079376b241915f0) ist das erste
KI-native IP-Managementsystem für den gesamten Lebenszyklus, das mit KI-
gestützten Tools für generative und prädiktive IP-Workflows entwickelt wurde.
Um sein IP-Management weiterzuentwickeln, suchte das IP-Team von Premier Tech
nach einer modernen Lösung als natürliche Weiterentwicklung seines selbst
entwickelten Systems, die eine proaktivere und effizientere Verwaltung eines
wachsenden globalen IP-Portfolios ermöglicht. Da Innovation das Herzstück von
Premier Tech bildet, möchte das Unternehmen diese mit einer IP-Management-Lösung
effektiv schützen und verwalten, die es Premier Tech ermöglicht, sich auf das zu
konzentrieren, was es am besten kann.
Laut Premier Tech zeichnet sich RightHub von Anaqua durch seine moderne
Architektur, seine Kollaborationsfunktionen und seine fortschrittlichen
Automatisierungsmöglichkeiten aus. Diese ermöglichen es dem Team von Premier
Tech, Arbeitsabläufe zu optimieren, das Datenmanagement zu verbessern und
umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, bei gleichzeitiger Reduzierung von Aufgaben
mit geringem Mehrwert und repetitiven Tätigkeiten. Die Lösung steht im Einklang
mit dem Bekenntnis von Premier Tech zu Effizienz und Agilität in einem
schnelllebigen, technologiegetriebenen Umfeld.
?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Premier Tech - einem
Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation teilt", so Justin Crotty,
CEO von Anaqua.?Durch den Einsatz von RightHub von Anaqua, der ersten KI-
nativen IP-Management-Plattform, wird Premier Tech nicht nur seine IP-Abläufe
optimieren, sondern auch seine Fähigkeit stärken, Innovationen weltweit zu
schützen und zu skalieren."
Über Premier Tech
Bei Premier Tech geht es uns darum, etwas zu bewegen, indem wir Menschen und
Technologien miteinander verbinden - seit über 100 Jahren. Premier Tech ist in
den Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien,
Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften tätig.
Unsere Services tragen dazu bei, Ernteerträge sowie die Gesundheit und das
Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu verbessern, Wasserressourcen zu schützen
und die Produktivität in der Fertigung zu steigern. Premier Tech erzielt einen
Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar, getragen von rund
6000 Mitarbeitern in 31 Ländern.
Weitere Informationen über Premier Tech erhalten Sie unter www.premiertech.com
(http://www.premiertech.com/).
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen erhalten Sie unter anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=GEVERS)
oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/)-Profil.
MEDIENKONTAKT:
Jean Kondo
Anaqua
(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=APACLe
adership2025)
+1-617-375-5808
jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)
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