GNW-News: Prinzhorn Group entscheidet sich für HERE Enterprise, um ihre industriellen Abläufe in einem digitalen Arbeitsbereich zu bündeln

^NEW YORK, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), Anbieter

einer führenden, auf KI ausgerichteten Browser- und Arbeitsplattform für

Unternehmen, hat heute eine neue Partnerschaft mit der Prinzhorn Group, einem

der führenden Papier- und Verpackungsunternehmen Europa, bekannt gegeben. Dies

stellt eine bedeutende Ausweitung der HERE-Technologie über den

Finanzdienstleistungssektor hinaus in den Bereich der industriellen Fertigung

dar. Die Prinzhorn Group wird HERE zunächst in ihrem Geschäftsbereich für die

Kartonherstellung, Hamburger Containerboard, einführen.

Mithilfe von HERE schafft Prinzhorn einen vollständig markenspezifischen,

intuitiven digitalen Arbeitsbereich, der Anwendungen, Arbeitsabläufe und

Unternehmensinhalte zu einer einzigen, einheitlichen Nutzererfahrung vereint.

Dadurch kann das Betriebsteam bei Bedarf jederzeit auf die benötigten Tools

zugreifen. Für Anlagenbetreiber bedeutet dies einen sofortigen Zugriff auf

Dashboards zur Anlagenüberwachung, für Wartungsabläufe und Produktionspläne. Das

Ergebnis sind eine schnellere Erledigung von Aufgaben, weniger manuelle

Übergaben und weniger Zeitverlust beim Wechsel zwischen nicht miteinander

verbundenen Systemen.

?Produktionsumgebungen, insbesondere solche, die sich so stark für

Nachhaltigkeit engagieren wie die Prinzhorn Group, sind auf Effizienz

angewiesen. Jeder Prozess wird optimiert, um einen sicheren und produktiven

Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das gleiche Prinzip gilt auch für die digitale

Umgebung: Indem wir die Lösungen so gestalten, wie Menschen tatsächlich

arbeiten, können wir unnötige Schritte vermeiden, Zeit sparen und unnötigen

Frust bei den Mitarbeitern verringern", sagt Adam Toms, President von HERE

Enterprise.?Diese Partnerschaft mit der Prinzhorn Group zeigt, dass der

Unternehmensbrowser nicht nur für das Büro gedacht ist. Es gehört überall hin,

wo gearbeitet wird - vom Börsensaal bis zur Fertigungshalle. Indem wir

Anwendungen, Arbeitsabläufe und intelligente Funktionen an einem Ort bündeln,

helfen wir Unternehmen wie der Prinzhorn Group dabei, die Arbeitsabläufe in

allen Bereichen ihres Betriebs zu vereinfachen."

Bei Hamburger Containerboard, einem der größten europäischen Hersteller von

Wellpappenrohpapier aus 100 % Recyclingmaterial, deckt die Belegschaft die

gesamte Betriebskette ab - von Ingenieuren, die die Hochgeschwindigkeits-

Produktionsanlagen überwachen und warten, bis hin zu Logistik- und

Lieferkettenteams, die den Rohstoffeingang sowie die Auslieferungen an die

Kunden steuern. Bisher mussten die Mitarbeiter für die Erledigung entsprechender

Aufgaben am Arbeitsplatz mehrere Anwendungen öffnen, schließen und zwischen

ihnen hin- und herwechseln, was ihren Arbeitsalltag zeitlich belastete und

erschwerte. Mit HERE arbeiten die operativen Teams nun in einer einheitlichen

Markenumgebung, die mit KI-gestützten Analysetools ausgestattet ist, welche die

richtigen Anwendungen anzeigt und sie durch wichtige Arbeitsabläufe führt - mit

direkter Anbindung an Tools wie Microsoft 365, ohne dass ein Wechsel zwischen

den Systemen erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein einheitliches

Nutzererlebnis, unabhängig von der jeweiligen Rolle oder dem Standort, mit

weniger manuellen Übergaben und einem geringeren Zeitaufwand für die Navigation

durch fragmentierte Tools.

Die Lösung ist bereits im internen Anwendungsportal der Prinzhorn Group in

Betrieb, und es wird erwartet, dass die Nutzung im Laufe des dritten Quartals

stetig zunimmt, sobald weitere Nutzer und Standorte hinzukommen.

?Unsere Mitarbeiter sind in komplexen Umgebungen mit hohem Risiko tätig, in

denen Zeitverluste aufgrund ungeeigneter Werkzeuge oder fehlender Arbeitsabläufe

direkte Auswirkungen auf den Durchsatz und die Qualität haben", so Laszlo

Paulik, Produktverantwortlicher im Bereich Operation Excellence bei Hamburger

Containerboard.?Mit HERE können wir Nutzer zu den richtigen Anwendungen führen,

Arbeitsabläufe optimieren und Informationen leichter zugänglich machen -

unabhängig davon, wo sie sich innerhalb des Unternehmens befinden. Dies ist ein

wichtiger Schritt zur Modernisierung unserer Arbeitsabläufe an all unseren

Standorten."

Über HERE Enterprise

Everything works right here®. Als Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit

den weltweit größten Finanzinstituten ist HERE der erste und einzige Browser,

der sowohl die Sicherheit in Unternehmen als auch die Produktivität der

Mitarbeiter und den Einsatz von KI in Unternehmen gewährleistet. HERE (here.io)

basiert auf Google Chromium und wurde um fortschrittliche Sicherheitsfunktionen

erweitert. Die Lösung optimiert Arbeitsabläufe, steigert die Leistungsfähigkeit

der KI in Unternehmen und verbessert die Mitarbeitererfahrung. Zu den Investoren

von HERE zählen führende Risikokapitalgeber sowie strategische Investoren aus

dem Finanzsektor und dem öffentlichen Sektor.

Medienkontakt

Mitra Roknabadi

press@here.io

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