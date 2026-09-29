GNW-News: ProductLife Group schließt Transformation zu einer einheitlichen Unternehmensgruppe mit umfassenden menschlichen und digitalen Kompetenzen im Life-...

^PARIS, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) schließt heute

einen mehrjährigen Transformationsprozess ab und führt die 26 innerhalb von

sechs Jahren übernommenen Unternehmen in einer einheitlichen Gruppe mit

umfassenden digitalen und menschlichen Kompetenzen für Life Sciences zusammen.

Die vollständige Integration innerhalb der Gruppe soll bis Ende 2027

abgeschlossen sein.

Diese Transformation spiegelt auch die Weiterentwicklung der Arbeitsweise von

PLG wider, bei der umfassende menschliche Fachkompetenz mit intelligenter

Automatisierung kombiniert wird. Für jede Empfehlung bleibt ein erfahrener Life-

Sciences-Experte verantwortlich - Technologie ersetzt diese Fachkompetenz nicht,

sondern beschleunigt lediglich die Arbeit.

Dahinter stehen eine klare Vision und Mission: PLG will der weltweit führende

Anbieter von Advanced Intelligence für Life Sciences sein und dafür

herausragende menschliche Fachkompetenz mit intelligenter Automatisierung

verbinden. So sollen Kunden dabei unterstützt werden, neue Arzneimittel für

Patienten verfügbar zu machen, Krankheiten zu heilen und das Leben von Menschen

zu verbessern. Konkret hilft PLG innovativen Life-Sciences-Unternehmen dabei,

neue Therapien für Patienten verfügbar zu machen, und setzt dabei auf umfassende

menschliche Fachkompetenz, intelligente Automatisierung und die klare

Verantwortung erfahrener Experten.

Um diese Mission umzusetzen und das gesamte Spektrum der Kundenanforderungen

abzudecken, ist PLG in vier miteinander verbundene Geschäftsbereiche gegliedert,

die jeweils als Kompetenzzentrum fungieren:

* Product Development & Engineering (vom Molekül bis zur Herstellung, mit

integrierter präklinischer und klinischer Entwicklung, CMC, regulatorischer

Entwicklung und Engineering auf höchstem Niveau);

* Market & Patient Access (Market Access, HTA und Preisgestaltung,

Gesundheitsökonomie und patientenzentrierte Evidenz zur Beschleunigung eines

nachhaltigen Zugangs);

* Product Compliance (Regulatory Affairs, Sicherheit und Vigilanz sowie

Qualitätssicherung, um die regulatorische Konformität und Auditbereitschaft

der Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen);

* Digital & Innovation (technologieunabhängige digitale Transformation und KI-

gestützte Lösungen, die Forschung und Entwicklung, Qualität, Herstellung und

kommerzielle Bereiche miteinander verbinden).

Die meisten Kundenprojekte erstrecken sich über mehrere Geschäftsbereiche - mit

einem zentral verantwortlichen Partner statt vier separaten Dienstleistern.

?Als ich Anfang dieses Jahres zu PLG kam, traf ich auf ein Unternehmen, das in

dieser Branche etwas Seltenes erreicht hatte: eine einzige Gruppe, die ein

umfassendes Leistungsspektrum für Life Sciences aus einer Hand bietet", so Dr.

James Burt, CEO von ProductLife Group.?Mit dem heutigen Start geben wir dem

einen Namen, was dies für unsere Kunden bedeutet - menschliche Fachkompetenz und

intelligente Automatisierung, die Hand in Hand arbeiten, wobei für jede

Entscheidung ein erfahrener Experte verantwortlich bleibt. Diese Verbindung von

menschlicher und künstlicher Intelligenz ist das, was einen umfassenden Life-

Sciences-Partner heute auszeichnen sollte."

Das neue Logo verleiht dieser Mission eine visuelle Form: Das Symbol steht für

vereinte Kräfte, die zusammenkommen und sich gemeinsam nach oben und vorne

bewegen - dieselbe gemeinsame Dynamik, die nun die vier Geschäftsbereiche von

PLG zu einem zentral verantwortlichen Partner verbindet.

Mit dieser neuen Identität bekräftigt PLG seine Position als global

aufgestellter Partner: Mehr als 2.000 Kunden aus der Life-Sciences-Branche

werden von 1.750 Experten aus 60 Nationen betreut. PLG ist selbst in über

50 Ländern tätig und erreicht über sein Partnernetzwerk mehr als 150 Länder.

Die neue Marke und die neu gestaltete Unternehmenswebsite werden heute unter

plglifesciences.com eingeführt.

Über ProductLife Group

PLG ist ein globaler Life-Sciences-Dienstleister, der umfassende menschliche

Fachkompetenz mit intelligenter Automatisierung verbindet. Damit unterstützt PLG

seine Kunden dabei, neue Arzneimittel und Therapien schneller und sicherer für

Patienten verfügbar zu machen.

PLG deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab - Entwicklung und Engineering,

Compliance, Market & Patient Access sowie digitale Innovation - und unterstützt

seine Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur Vermarktung und darüber

hinaus mit einem spezialisierten Expertenteam in mehr als 50 Ländern.

PLG wird von den Private-Equity-Investoren 21 Invest und Oakley Capital

unterstützt und ist durch eine Buy-and-Build-Strategie mit bislang 26 Übernahmen

gewachsen.

Pressekontakt:

Annalisa Merola, Corporate Communication Director - ProductLife Group

amerola@productlife-group.com (mailto:amerola@productlife-group.com)

+39 347 3731904

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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2e0bf31b27dc

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bf6bc1befcca

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