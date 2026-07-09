GNW-News: Produktions-Update für das Quartal Juni 2026

^QUEBEC CITY, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited

(ASX:PDI, TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") freut sich, ein Produktions-

Update für das am 30. Juni 2026 endende Quartal bekannt zu geben.(1)

* Die Kiniero-Goldmine in Guinea erzielte im Laufe des Quartals hervorragende

operative Ergebnisse. Der durchschnittliche Anlagendurchsatz lag bei 1.113

t/h (ca. 9,0 Mio. t/a) - und damit deutlich über der Nennkapazität von 6,0

Mio. t/a -, während sich die Goldausbeute auf 90,5 % verbesserte; dies zeugt

von einer kontinuierlichen Prozessoptimierung und einer starken

Anlagenleistung.

* Der Bergbaubetrieb in Kiniero entwickelte sich im Quartal weiterhin positiv

und ermöglichte einen Anlagendurchsatz, der dauerhaft über der Nennkapazität

lag, wodurch eine konstante Verarbeitungsleistung gewährleistet wurde.

* In Kiniero wurden 2,2 Mio. t Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von

0,86 g/t Au verarbeitet, woraus 54.252 Unzen Au gewonnen wurden.

* In Nampala wurden 0,45 Mio. t Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,71 g/t

Au verarbeitet, woraus 9.774 Unzen Au gewonnen wurden.

* Die kombinierte Goldproduktion aus Kiniero und Nampala belief sich im

Quartal bis Juni 2026 auf 64.026 Unzen Au.

* Der Bestand an Barmitteln und Goldbarren belief sich zum 30. Juni 2026 auf

530 Mio. AUD (365 Mio. USD).(2)

PDI wird im Quartalsbericht für den Zeitraum bis Juni 2026, der im Laufe dieses

Monats veröffentlicht wird, einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten

geben.

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung

freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

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Matthew Wilcox Nathan Ryan

CEO & Managing Director NWR Communications

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ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung

und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter

Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in

Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-

Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen

für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne

vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in

Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht

kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000

Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine

Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten

Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen

den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem

mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,

mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur

Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum

Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt

dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-

Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-

Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die

diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu

den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur

Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und

Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in

Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des

Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und

Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",

?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche Ausdrücke

gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in

diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem

Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der

Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen

abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;

geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;

der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich

der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,

Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen

oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;

Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und

Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten

sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+

eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern

nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung,

die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem

obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete

Produktion von 400.000 Unzen. Die Produktionsziele für das Bankan-Projekt wurden

der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan DFS

Confirms Outstanding Project Economics" bekannt gegeben. Die Produktionsziele

für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August 2025 in einer

Mitteilung von Robex mit dem Titel?Amendment to Kiniero Gold Project Technical

Report" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den

Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten

und sich nicht wesentlich geändert haben.

(1) Alle Angaben in dieser Mitteilung sind ungeprüft.

(2) Basierend auf einem AUD/USD-Wechselkurs von 0,689 zum Stichtag 30. Juni

2026. Bewertung des Goldbarrenbestands zum Spotpreis von 4.026 USD/Unze. Der

Zahlungsmittelbestand von PDI beinhaltet zweckgebundene Barmittel in Höhe von

80 Mio. USD. Zu den im Quartal angefallenen Einmalkosten gehörten

fusionsbedingte Kosten in Höhe von 36 Mio. USD sowie Kosten für den Rückkauf von

Lizenzgebühren in Höhe von 9 Mio. USD.

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