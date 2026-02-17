GNW-News: Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar, LMU Klinikum München, erhielt den ICPO Research Grant für "KI-gestützte Fortschritte in der Präzisionsonkologie"

^Sein Projekt wird von der ICPO Foundation mit 100.000 Euro gefördert und wurde

aus 18 hochkarätigen Bewerbungen aus zwölf Ländern ausgewählt.

17. Februar 2026 - Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for

Precision Oncology (ICPO) Foundation gab heute den Gewinner ihres ersten KI-

Forschungsaufrufs zum Thema?KI-gestützte Fortschritte in der

Präzisionsonkologie" mit einer Fördersumme von 100.000 Euro bekannt.?Das Ziel

dieser Initiative ist es, die Grundlagen zu schaffen, damit künstliche

Intelligenz klinisch sinnvoll, vertrauenswürdig und letztlich vorteilhaft für

die Patientenversorgung in der Theranostik eingesetzt werdenkann", erklärte Sen.

h. c. Udo Vetter, Vorsitzender der ICPO Foundation. In der täglichen klinischen

Praxis sind medizinische Daten oft fragmentiert und heterogen, insbesondere in

der Theranostik, wo Bildgebungs-, klinische und Behandlungsdaten über

verschiedene Systeme verteilt gespeichert sind.?Um digitale Werkzeuge in der

Forschung verantwortungsvoll und effektiv einsetzen zu können, müssen die

zugrunde liegenden Daten zunächst gut aufbereitet, strukturiert und harmonisiert

werden", kommentierte Prof. Richard P. Baum, Trustee der ICPO Foundation und

Präsident der?ICPO Academy for Theranostics". Entsprechend ist das erste Jahr

dieser dreijährigen ICPO-Initiative dem Aufbau einer robusten Dateninfrastruktur

gewidmet, bevor in den Folgejahren komplexere Forschungsfragen adressiert

werden.

Das ausgewählte Projekt ist?ARCHE - Eine KI-gestützte Kurations- und

Harmonisierungseinheit zur Strukturierung multimodaler Theranostikdaten",

geleitet von Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar am Klinikum der Ludwig-

Maximilians-Universität in München-Großhadern, Deutschland.

?Mit diesem Projekt fördert die ICPO Foundation nicht nur Forschung - wir

investieren in eine Methodik, die die Zukunft der Präzisionsonkologie prägen und

das ICPO Theranostics Center of Excellence Netzwerk weltweit stärken wird",

erklärte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.

?Über Jahrzehnte wurde die Datenaufbereitung in der KI oft als nachrangig

betrachtet - dabei sind hochwertige, strukturierte und saubere Daten grundlegend

für den Erfolg von KI. Forschende verbringen routinemäßig den Großteil ihrer

Zeit mit der Aufbereitung von Datensätzen statt mit Innovation. Dank der

vorausschauenden Unterstützung der ICPO Foundation verfügen wir endlich über

gezielte Ressourcen, um die autonome Datenkuratierung zu einer eigenständigen

Wissenschaft zu erheben", sagte Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar vom LMU

Klinikum München und brachte damit seine Dankbarkeit für den Erhalt dieses ICPO

AI Research Grant zum Ausdruck.

ICPO erhielt 18 hochwertige Bewerbungen aus 12 Ländern, darunter aus Afrika,

Nordamerika, Asien und Europa. Alle Anträge wurden von einem internationalen

Evaluationsausschuss aus sechs Expertinnen und Experten gründlich geprüft,

sowohl aus dem Scientific Advisory Board der ICPO als auch aus dem Bereich

Künstliche Intelligenz. Dadurch wurde Fachwissen aus Nuklearmedizin, Physik und

KI kombiniert.

Das ausgewählte Projekt?ARCHE - Eine KI-gestützte Kurations- und

Harmonisierungseinheit zur Strukturierung multimodaler Theranostikdaten" schlägt

eine KI-gestützte Harmonisierungslösung speziell für Theranostikdaten vor. Diese

wird innerhalb eines einzelnen klinischen Hochvolumenzentrums implementiert und

auf einer großen, vollständig und unmittelbar zugänglichen Real-World-Kohorte

von mehr als 1.000 Patientendatensätzen entwickelt, einschließlich verschiedener

Radioisotope. Dies schafft eine einzigartige Möglichkeit, vom Konzept zur

Umsetzung zu gelangen und zu demonstrieren, wie strukturierte, multimodale Daten

zu einem gemeinsamen Nutzen für die Theranostik-Community werden können.

Die Bekanntgabe erfolgte auf dem 8. Theranostics World Congress 2026 in

Kapstadt, Südafrika.

Bildunterschrift: Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar, LMU, erhielt den ersten AI

Research Grant der ICPO Foundation mit einer Förderung von 100.000 Euro.

Über die ICPO-Stiftung

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine

gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden

internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Bereich der

Biowissenschaften gegründet wurde. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der

Krebsbehandlung hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation

dazu bei, Impulse für einen besseren Zugang für Patienten weltweit zu setzen,

indem sie ein internationales Netzwerk von ICPO Theranostics Center of

Excellence für aufbaut, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows,

zertifizierter Ausbildung durch die ICPO Academy for Theranostics und der

Standardisierung von Designs und Prozessen basiert, die weltweit eine optimale

klinische Praxis für bessere Patientenergebnisse ermöglichen.

www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die

ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

(http://www.theranostics.academy/)

