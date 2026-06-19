GNW-News: Professor Mohamed Shamji übernimmt EAACI-Präsidentschaft zum Abschluss des Kongresses 2026 in Istanbul

^ISTANBUL, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy and

Clinical Immunology (EAACI) hat ihren Jahreskongress 2026 in Istanbul

erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto?Vision Zero: Eine Zukunft frei von

Allergien und Asthma" kamen 7.429 Delegierte aus 110 Ländern zusammen.

Vier Tage lang stand der Kongress im Zeichen des wissenschaftlichen Austauschs,

der internationalen Zusammenarbeit und der medizinischen Fortbildung.

Präsentiert wurden die neuesten Erkenntnisse aus Allergologie, Asthmaforschung

und klinischer Immunologie, wobei 2.420 wissenschaftliche Abstracts von

Forschern aus aller Welt vorgestellt wurden. Das Programm beleuchtete neue

Entwicklungen in den Bereichen Präzisionsmedizin, Immuntherapie,

Krankheitsprävention, Umweltgesundheit, digitale Innovationen sowie

patientenorientierte Versorgung und spiegelte die wachsenden Bemühungen wider,

die weltweite Krankheitslast allergischer Erkrankungen nachhaltig zu reduzieren.

Einen besonderen Höhepunkt bildeten die Generalversammlung und die

Abschlusszeremonie, in deren Rahmen Professor Mohamed Shamji offiziell die

Präsidentschaft der EAACI für die Amtsperiode 2026 bis 2028 übernahm.

Professor Shamji folgt auf Professorin María José Torres, deren Präsidentschaft

durch ihr Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, internationale

Zusammenarbeit und die Förderung der?Vision Zero"-Initiative der EAACI geprägt

war.

?Die EAACI steht vor einer neuen Ära", sagte Professor Shamji.?Meine Vision ist

eine wahrhaft globale Akademie, die Experten, Forscher, medizinische Fachkräfte

sowie Patienten über Kontinente hinweg miteinander vernetzt und ein dynamisches

Ökosystem schafft, in dem Wissen, Innovation und Zusammenarbeit keine Grenzen

kennen. Indem wir Bildung, Wissenschaft, klinische Leitlinien und digitale

Interaktion auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen, eröffnet sich uns

eine einmalige Chance, wissenschaftliche Durchbrüche schneller voranzutreiben,

die Versorgungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Zukunft der

Allergologie und klinischen Immunologie weltweit aktiv mitzugestalten."

Mit Blick auf ihre Amtszeit sagte Professorin María José Torres:?Es war mir

eine Ehre, in einer Zeit bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte und

internationaler Zusammenarbeit als EAACI-Präsidentin zu fungieren. Ich bin stolz

auf die Fortschritte, die wir gemeinsam erzielt haben, um unsere Gemeinschaft zu

stärken und unsere?Vision Zero" voranzutreiben. Mit der Übergabe der

Präsidentschaft an Professor Shamji werde ich den Vorstand weiterhin

unterstützen und meine Erfahrungen einbringen, um dazu beizutragen, dass die

Bedürfnisse der Patienten auch künftig im Mittelpunkt unseres Handelns stehen."

Der Kongress verdeutlichte eindrucksvoll die Stärke und Vielfalt der weltweiten

Allergie-Gemeinschaft. Kliniker, Forscher, medizinische Fachkräfte,

Patientenvertretungen und Industriepartner kamen zusammen, um Wissen

auszutauschen, neue Kooperationen anzustoßen und gemeinsam Lösungen für einige

der dringendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu entwickeln.

Die Diskussionen während des gesamten Kongresses machten deutlich, wie wichtig

Prävention, Innovation und ein gerechter Zugang zur Versorgung für die Zukunft

der Allergologie sind. Die Teilnehmer erörterten, wie Fortschritte in

Wissenschaft und Technologie in spürbare Verbesserungen für die Patienten

umgesetzt werden können, während gleichzeitig das langfristige Ziel unterstützt

wird, die Belastung durch Allergien und Atemwegserkrankungen erheblich zu

senken.

Der Kongress markierte zudem den Beginn einer neuen Amtszeit des Vorstands. Mit

dem Ende des Kongresses und der Abreise der Delegierten aus Istanbul werden die

dort vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die neu geschlossenen

Partnerschaften und Kooperationen die Forschung, die klinische Praxis und die

Gesundheitspolitik weltweit auch künftig prägen. Unter ihrer neuen Führung

bleibt die EAACI ihrem Auftrag verpflichtet, wissenschaftlichen Fortschritt

voranzutreiben, Bildung zu fördern, medizinische Fachkräfte zu unterstützen und

die Lebensqualität von Menschen mit allergischen Erkrankungen nachhaltig zu

verbessern.

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende

Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergologie und Immunologie

einsetzt. Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung

und die Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung

der Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen

sind.

Medienkontakt:

communications@eaaci.org

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9ca7bb15ef50

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