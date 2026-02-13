GNW-News: Proscenic Q20Plus: Mehr Zeit für die Liebe, weniger Zeit für den Hausputz

|
^BERLIN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Valentinstag ist eine Zeit, um die
Liebe, Verbundenheit und die Momente zu feiern, die mit unseren Liebsten
wirklich zählen. Wir bei Proscenic
(https://www.amazon.de/stores/proscenic/page/D53F96AF-E0B7-
4EE6-8493-2B4F1E00BE65) glauben, dass ein glückliches Zuhause ein sauberer,
komfortabler und harmonischer Ort ist, an dem Beziehungen aufblühen können. Zu
diesem Valentinstag präsentieren wir den Saug- und Wischroboter Q20Plus, der das
Reinigen vereinfacht und Ihnen mehr Zeit für die Liebe gibt.
Mehr Zeit für die Liebe. Weniger Zeit für das Putzen.
Der Q20Plus wurde mit Funktionen entwickelt, die auf den realen Nutzen für den
Anwender fokussiert sind. Seine automatische Staubabsaugung reduziert die
täglichen Pflichten und minimiert manuelle Eingriffe. Da das Leeren des
Staubbehälters für viele europäische Nutzer das größte Hindernis darstellt,
übernimmt der Q20Plus dies automatisch, sodass die Reinigung fast unbemerkt im
Hintergrund abläuft.
Ausgestattet mit stabiler Lasernavigation auf Basis ausgereifter DTOF-
Technologie, vermeidet der Q20Plus Hindernisse, bleibt nicht stecken und
reduziert unnötige Wiederholungen.
Im Gegensatz zu komplexer KI-Navigation ist dieses System auch in älteren oder
dicht möblierten Wohnungen - ein typisches Szenario in Europa - absolut
zuverlässig. Sein kompaktes 306-mm-Gehäuse erreicht mühelos Bereiche unter
Möbeln und navigiert mit kleinem Wendekreis durch enge Ecken. Jede
Designentscheidung dient dem effizienten Einsatz im echten Haushalt.
Durch diese Innovationen ermöglicht der Q20Plus Paaren und Familien, Zeit
zurückzugewinnen. Ohne die Last stundenlangen Putzens können Sie sich auf
gemeinsame Mahlzeiten oder Filme in einem makellosen Zuhause konzentrieren.
Proscenic ist überzeugt, dass Technologie dem Menschen dienen sollte -
effizient, zuverlässig und durchdacht.
Schenken Sie diesen Valentinstag ein stressfreies Umfeld. Bestellen Sie Ihren
Q20Plus Saug- und Wischroboter noch heute für ein harmonisches Zuhause. Lassen
Sie Proscenic Ihnen helfen, die Liebe auf praktische Weise zu feiern.
Verfügbarkeit: Das Produkt ist über den Proscenic Amazon Store
(https://www.amazon.de/stores/proscenic/page/D53F96AF-E0B7-
4EE6-8493-2B4F1E00BE65), offiziellen Proscenic-Website
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://proscenic.com/___.YzJ1OnBhdWxi
YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowZjIwNDcwZWIyNjg5MzNlODA0Y2I4NzlmNGVjMGFiZDo3OjU3MGM6
ZDdjMTFkNWI0MjE1MDFkNGVjYTE0ODkwYWIzNzgzMWMyMzJhMjIwZTg4N2JiNGE1ODJkNDkzYTBjYWJi
ZjQ1YTpoOlQ6Tg),direkt bei Amazon.de
(https://www.google.com/search?q=https://www.amazon.de/dp/B0FX2TV75Z) sowie bei
OTTO (https://www.otto.de/p/proscenic-saugroboter-q020plus-saugroboter-10000pa-
mit-wischfunktion-3-in-1-40-w-mit-beutel-lidar-navigation-ai-hinderniserkennung-
90-tage-ohne-staubentsorgung-S0GG30VP/) erhältlich.
Ansprechpartner für die Presse:
Ansprechpartnerin: Cisy Yang
E-Mail: marketing.de@proscenicmkt.com
