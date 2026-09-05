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05.09.2026 07:03:38
GNW-News: Proscenic und Ultenic präsentieren auf der IFA 2026 ein Smart-Cleaning-Portfolio für das ganze Zuhause
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| Messe Datum Ort Stand |
| IFA 2026 4.-8. September 2026 Messe Berlin Hall 10.1, Booth 118 |
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BERLIN, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic und Ultenic werden vom 4.
bis 8. September 2026 gemeinsam auf der IFA 2026 in Berlin auftreten und ein
vollständiges Smart-Cleaning-Portfolio für Reinigungsanwendungen im Innen- und
Außenbereich präsentieren. Medienvertreter, Distributoren, Handelspartner und
Geschäftskunden sind herzlich eingeladen, beide Marken in der Messe Berlin, Hall
10.1, Booth 118, vor Ort kennenzulernen.
Der gemeinsame Stand wird zwei sich ergänzende Produktlinien präsentieren, die
zentrale Reinigungsszenarien im Haushalt abdecken, darunter Bodenreinigung,
kabellose Tiefenreinigung, robotergestützte automatische Reinigung,
Fensterreinigung und Poolpflege. Auf der IFA 2026 zeigen Proscenic und Ultenic,
wie intelligente Reinigungsgeräte Nutzern helfen können, alltägliche
Reinigungsaufgaben effizienter und mit weniger Aufwand zu bewältigen - statt
lediglich einzelne Produkte auszustellen.
Proscenic wird den P20, P15, F10 Ultra, Q20, W10 Pro und W20 Pro präsentieren.
Die Produktlinie deckt Nass- und Trockenreinigung, leistungsstarkes kabelloses
Saugen, Saugroboter-Reinigung und Fensterreinigung ab und bietet praktische
Lösungen für Wohnungen, Familienhäuser und die tägliche Haushaltspflege.
Ultenic wird den U20, U18, AC1 TriFlex, MX50, T20 Pro, Pooleco 10 und Pooleco
30 präsentieren. Diese Serie unterstreicht Ultenics Produktkompetenz in
verschiedenen Reinigungsszenarien - von kabellosem Saugen, Nass- und
Trockenreinigung und Saugroboter-Lösungen bis hin zu autonomen
Poolreinigungsrobotern für die Poolpflege im Außenbereich.
Am Booth 118 können Besucher Produktvorführungen erleben, Marktchancen
besprechen und mehr über die neuesten Produktrichtungen beider Marken für den
europäischen Markt erfahren. Die gemeinsame Ausstellung unterstützt zudem
Gespräche mit Medien, Distributoren, Einzelhändlern, B2B-Partnern und
potenziellen Vertriebspartnern über intelligente Reinigungsprodukte in mehreren
Kategorien.
Die IFA 2026 ist eine wichtige Plattform für Proscenic und Ultenic, um ihre
Sichtbarkeit im europäischen Markt für Smart-Home-Haushaltsgeräte zu erhöhen und
gleichzeitig Partner zu erreichen, die nach effizienten, benutzerfreundlichen
und preislich wettbewerbsfähigen Reinigungslösungen suchen.
Besucher sind herzlich eingeladen, vom 4. bis 8. September 2026 den Stand von
Proscenic und Ultenic in der Messe Berlin, Hall 10.1, Booth 118, zu besuchen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Proscenic: https://www.proscenic.com https://amzn.to/4gMKIv3
Ultenic: https://www.ultenic.com/
(https://www.ultenic.com)https://amzn.to/4icG0Jg
B2B / Distribution: https://www.proscenic.com/pages/proscenic-b2b
Über Proscenic und Ultenic
Proscenic und Ultenic konzentrieren sich auf die Entwicklung intelligenter
Reinigungsgeräte für moderne Haushalte. Die Produktkategorien umfassen kabellose
Staubsauger, Nass- und Trockenreiniger, Saugroboter, Fensterreinigungsroboter,
elektrische Mopps und Poolreinigungsroboter.
Medien- / Geschäftskontakt: [Shayne Fang] | [fangxf@proscenic.cn]
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4818d4c9-
0d01-44a6-9eee-4d4498d3123c/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/356cfc20-bf8b-491f-8f2b-
a782267d69a5/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b05f21-dc9b-4b5e-81ae-
e861c82929be/de
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