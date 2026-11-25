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25.11.2026 14:09:38
GNW-News: PSP München und Cortea schließen Partnerschaft für die vollständig automatisierte Abschlussprüfung
^München/Berlin, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PSP München und Cortea gehen
eine Partnerschaft für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der
Wirtschaftsprüfung ein. Gemeinsam wollen beide Unternehmen untersuchen und
weiterentwickeln, wie spezialisierte KI-Agenten Prüfungsteams entlang realer
Prüfungshandlungen unterstützen und zugleich Qualität, Konsistenz und
Nachvollziehbarkeit der Prüfung stärken können. Ziel der Partnerschaft ist es,
schrittweise alle Bestandteile der Abschlussprüfung zu automatisieren. Die
ersten Agenten sind bei PSP München bereits fester Bestandteil des
Prüfungsprozesses.
Im Rahmen der Partnerschaft werden die technologischen Möglichkeiten von Cortea
mit der fachlichen Prüfungsexpertise von PSP München verbunden. PSP München
bringt reale Prüfungssituationen, bestehende Prüfungslogiken sowie Anforderungen
an Dokumentation, Review und Qualitätssicherung ein. Auf dieser Grundlage
entwickeln die Partner konkrete Anwendungsfälle für KI-Agenten.
?KI wird in der Wirtschaftsprüfung dann relevant, wenn sie nicht nur Texte
generiert, sondern Prüfungshandlungen versteht und innerhalb unserer fachlichen
Methodik arbeiten kann. Besonders interessant ist für uns deshalb der agentische
Ansatz von Cortea. Die KI kann Analysen und Prüfungsschritte vorbereiten,
gleichzeitig bleiben die Ergebnisse nachvollziehbar und das Prüfungsurteil beim
Menschen. Genau diese Rollenverteilung halten wir für einen entscheidenden
Baustein der zukünftigen Wirtschaftsprüfung", sagt Andreas Vogl,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei PSP München.
Cortea entwickelt spezialisierte KI-Agenten für die Wirtschaftsprüfung, die
Aufgaben innerhalb des Prüfungsprozesses übernehmen beziehungsweise vorbereiten
können. Dazu zählen beispielsweise die Risikoanalyse und Prüfungsplanung, die
Prüfung von Anhang und Lagebericht, die Analyse und Validierung von
Abschlussdaten sowie die Prüfung von Nachweisen und Dokumenten.
Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Nachvollziehbarkeit der
Ergebnisse. Feststellungen werden von der KI mit den zugrunde liegenden
Dokumenten und Nachweisen verbunden und können innerhalb strukturierter Review-
Workflows durch die Prüfungsteams geprüft, validiert, kommentiert und
freigegeben werden. Die abschließende fachliche Beurteilung verbleibt also beim
Wirtschaftsprüfer.
Zugleich können eigene Prüfungsmethoden, interne Standards und
kanzleispezifische Checklisten in die entsprechenden Workflows einbezogen
werden. Damit lässt sich der Einsatz der KI-Agenten stärker an die Methodik und
die Qualitätsanforderungen einer Prüfungsgesellschaft anpassen.
Im nächsten Schritt werden weitere Prüfungshandlungen mit spezialisierten KI-
Agenten unterstützt. Im Mittelpunkt stehen zunächst Tätigkeiten, die einen hohen
manuellen Analyse-, Dokumentations- oder Review-Aufwand verursachen.
Viele Prüfungsgesellschaften setzen KI bereits für einzelne Prüfungshandlungen
ein. Die einzelne Prüfungshandlung wird dadurch schneller, der Ablauf der
Prüfung bleibt jedoch unverändert und mit ihm der Aufwand für die Mandantinnen
und Mandanten. Der Ansatz von PSP München und Cortea soll deshalb über reine
Effizienzgewinne hinausgehen. KI-Agenten können große Mengen an
Prüfungsnachweisen systematisch analysieren, Auffälligkeiten identifizieren und
Prüfungsergebnisse konsistent aufbereiten. Dadurch entsteht die Möglichkeit,
Technologie nicht nur zur Beschleunigung, sondern zugleich zur Unterstützung
einer konsistenten und nachvollziehbaren Prüfungsqualität einzusetzen.
?PSP München denkt die Prüfung von der Mandantenseite her und entwickelt dafür
neben der Technologie auch die eigenen Prozesse und den Prüfungsansatz weiter.
Gemeinsam setzen wir bei dem an, was heute bereits funktioniert, und
automatisieren die weiteren Phasen der Abschlussprüfung Schritt für Schritt.
Entscheidend ist für uns, dass KI nicht losgelöst von der Prüfungsmethodik
arbeitet. Kontrolle und Verantwortung bleiben beim Wirtschaftsprüfer", sagt
Valentin Neumann, Mitgründer und CEO von Cortea.
Über PSP München
PSP München ist eine multidisziplinäre Kanzlei mit Steuerberatern,
Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Family-Office-Experten. Neben der
steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Beratung beschäftigt sich PSP
intensiv mit Digitalisierung, Tax Technology und dem Einsatz von KI im
Steuerbereich.
Kontakt: Andreas Vogl (a.vogl@psp.eu (mailto:a.vogl@psp.eu))
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Partner bei PSP München
Über Cortea
Cortea entwickelt die erste Audit Execution Platform: KI-Agenten, die die
Durchführung der Prüfungshandlungen in jeder Phase der Abschlussprüfung
übernehmen, von der Risikobeurteilung bis zur Berichtskritik, auf den Systemen,
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bereits nutzen. Der Einsatz ist modular:
Gesellschaften starten mit einer einzelnen Prüfungshandlung und erweitern
schrittweise. Jedes Ergebnis ist nachvollziehbar, transparent und bis zum
Prüfungsnachweis rückverfolgbar. Die Anforderungen der Prüfungsstandards bleiben
unberührt. Urteil und Verantwortung liegen beim Wirtschaftsprüfer, der prüft,
entscheidet und den Bestätigungsvermerk unterzeichnet. Cortea arbeitet mit
einigen der innovativsten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit zusammen
und wird unterstützt von Dawn Capital, Cherry Ventures und Mosaic Ventures sowie
von Branchenexperten wie Larry Bradley, dem ehemaligen Global Head of Audit von
KPMG International. Cortea hat Standorte in Berlin und London. Mehr unter
cortea.ai.
Kontakt:
Wilm Imhoff
wilm.imhoff@cortea.ai (mailto:wilm.imhoff@cortea.ai)
Cortea
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin
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