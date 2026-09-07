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07.09.2026 07:04:38
GNW-News: PU Prime erhält ASIC-Lizenz und nimmt Geschäftstätigkeit in Australien auf
^* PU Prime nimmt über seine von der ASIC regulierte Gesellschaft, PU Prime
Trading Pty Ltd, offiziell die Geschäftstätigkeit in Australien auf.
* Durch die ASIC-Regulierung und das Einrichten des lokalen Geschäftsbetriebs
stärkt PU Prime seine Präsenz und sein Engagement im australischen Markt.
SYDNEY, Australien, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime
(https://www.puprime.com/forex-trading-
account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2609-ASIC-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein global
aktiver Online-Broker mit mehreren Lizenzen, hat heute den offiziellen Start
seiner Geschäftstätigkeit in Australien über seine lokale Gesellschaft, PU Prime
Trading Pty Ltd, bekanntgegeben, die durch die Australian Securities and
Investments Commission (ASIC) reguliert wird. PU Prime Trading Pty Ltd verfügt
über die australischen Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) Nr. 410681
Seit Erteilung der ASIC-Lizenz hat PU Prime in die notwendige
Ressourcenausstattung und Infrastruktur investiert, um Kunden in Australien
betreuen zu können, insbesondere in den lokalen Geschäftsbetrieb, ein eigenes
Kundendienstteam und mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften konforme Systeme.
Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit ist das Ergebnis des Einsatzes, mit dem das
Unternehmen daran gearbeitet hat, ein nahtloses und mit den Vorschriften
konformes Handelserlebnis für den australischen Markt zu schaffen.
?Dieser Start markiert den Beginn unseres langfristigen Engagements am
australischen Markt. Wir werden unsere Verpflichtungen gemäß ASIC-Framework
gewissenhaft erfüllen und unsere Kunden in Australien mit transparenten und
regulierten Dienstleistungen versorgen", erklärt Cristian Moreno,
Verwaltungsratsmitglied bei PU Prime.
Mit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs können australische Kunden die Leistungen
von PU Prime nun direkt über die durch die ASIC regulierte Gesellschaft in
Anspruch nehmen. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens,
sein Geschäft innerhalb der etablierten aufsichtsrechtlichen Rahmenwerke
auszuüben und gleichzeitig die Zugangsmöglichkeiten zu seinen Handelsprodukten
und Dienstleistungen zu erweitern. Dieser Meilenstein stärkt die globale
Reichweite von PU Prime und seine langfristige Wachstumsstrategie.
Wichtiger Hinweis: Der Handel mit Derivaten birgt erhebliche Risiken. Er ist
nicht für alle Anleger geeignet und Wholesale-Kunden können Verluste erleiden,
die ihr ursprünglich investiertes Kapital deutlich übersteigen. Beim Handel mit
Differenzkontrakten (CFDs) erwerben Sie kein Eigentum an den Basiswerten und
erhalten keine auf sie bezogenen Rechtsansprüche. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit bietet keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige
Wertentwicklung, und Steuergesetze können sich ändern. Lesen Sie, bevor Sie ein
Finanzprodukt erwerben, unbedingt die maßgeblichen rechtlichen Dokumente durch
und machen Sie sich mit den verbundenen Risiken vertraut.
Über PU Prime
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen
sowie ein etablierter CFD-Broker. Das Unternehmen bietet regulierte
Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen
an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen
App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen unterstützt das Unternehmen
Trader weltweit beim Zugang zu den globalen Finanzmärkten.
PU Prime Trading Pty Ltd (AFSL-Nr. 410681) ist eine eigenständige juristische
Person mit Sitz in Australien, die von der Australian Securities and Investments
Commission (ASIC) reguliert wird. PU Prime Trading Pty Ltd gibt CFD-Produkte
ausschließlich für in Australien gebietsansässige Personen aus. Alle zur
Verfügung gestellten Informationen sind allgemeiner Natur und berücksichtigen
nicht Ihre persönlichen Ziele, Ihre Finanzlage oder Ihre Bedürfnisse.
Die ASIC-Lizenz von PU Prime Trading Pty Ltd gilt nicht für Produkte oder
Dienstleistungen, die von anderen Rechtsträgern von PU Prime angeboten werden.
Verweise auf die globale Marke, geografische Reichweite der Gruppe und die
internationale Geschäftstätigkeit von PU Prime dienen nur allgemeinen
Informationszwecken und sind nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung
eines ausländischen Unternehmens zu verstehen, Finanzprodukte oder
-dienstleistungen in Australien anzubieten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b40cdf76-3349-4456-
b6fc-f605f85fdd3e
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.comÂ°
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