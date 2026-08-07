07.08.2026 04:04:38

GNW-News: PU Prime erweitert sein Goldhandelsangebot mit der Einführung von XAUUSD247

^EBENE, Mauritius, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold zählt weiterhin zu den

weltweit am stärksten nachgefragten sicheren Anlagehäfen. Die Preise reagieren

besonders sensibel auf geopolitische Entwicklungen, geldpolitische

Entscheidungen der Zentralbanken, Inflationserwartungen und Veränderungen der

Anlegerstimmung. Da sich Anleger zunehmend auf Märkten bewegen, die rund um die

Uhr aktiv sind, hat PU Prime (https://www.puprime.com/forex-trading-

account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=BL06&utm_campaign=2608-XAUUSD24/7-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) das

Produkt XAUUSD247 (https://www.puprime.com/24-7-gold-

trading/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=BL06&utm_campaign=2608-XAUUSD24/7-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) eingeführt.

Damit können Kunden über MT5 rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, mit

Gold handeln.

Anfang dieses Jahres stieg der Goldpreis im Januar auf nahezu 5.600 US-Dollar je

Unze, als Anleger angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten

verstärkt in sichere Anlagen investierten. Auch wenn der Goldpreis seitdem

wieder unter seinen Höchststand gefallen ist, gehörte Gold einer Studie

(https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026) des World

Gold Council zufolge im vergangenen Jahr weiterhin zu den Anlageklassen mit der

besten Wertentwicklung.

?Gold-CFDs zählen seit jeher zu den am aktivsten gehandelten Produkten auf der

Plattform von PU Prime", so Daniel Bruce, Managing Director von PU Prime.?Da

zahlreiche Faktoren die Preise zu jeder Tages- und Nachtzeit beeinflussen

können, erwarten Trader zunehmend die nötige Flexibilität, um reagieren zu

können, sobald sich Handelschancen ergeben. Mit der Einführung von XAUUSD247

können Kunden Gold-CFDs rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche handeln und

erhalten damit durchgehend Zugang zum Goldmarkt."

Mit der Einführung von XAUUSD247 erhalten Trader rund um die Uhr und auch am

Wochenende Zugang zum Goldmarkt. Damit bietet das Produkt deutlich mehr

Flexibilität als der Handel zu herkömmlichen Marktzeiten. Da die Finanzmärkte

zunehmend rund um die Uhr aktiv sind, konzentriert sich PU Prime weiterhin

darauf, Handelslösungen anzubieten, die Kunden mehr Flexibilität, Komfort und

Zugang zu globalen Marktchancen ermöglichen.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen

sowie ein etablierter CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Das Unternehmen

bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes,

Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und

verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen

und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader

weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen

Ziele zu verfolgen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.com

(mailto:media@puprime.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f315574d-1cf1-4071-

a8f5-070032e191c6

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