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07.08.2026 04:04:38
GNW-News: PU Prime erweitert sein Goldhandelsangebot mit der Einführung von XAUUSD247
^EBENE, Mauritius, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold zählt weiterhin zu den
weltweit am stärksten nachgefragten sicheren Anlagehäfen. Die Preise reagieren
besonders sensibel auf geopolitische Entwicklungen, geldpolitische
Entscheidungen der Zentralbanken, Inflationserwartungen und Veränderungen der
Anlegerstimmung. Da sich Anleger zunehmend auf Märkten bewegen, die rund um die
Uhr aktiv sind, hat PU Prime (https://www.puprime.com/forex-trading-
account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=BL06&utm_campaign=2608-XAUUSD24/7-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) das
Produkt XAUUSD247 (https://www.puprime.com/24-7-gold-
trading/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=BL06&utm_campaign=2608-XAUUSD24/7-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) eingeführt.
Damit können Kunden über MT5 rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, mit
Gold handeln.
Anfang dieses Jahres stieg der Goldpreis im Januar auf nahezu 5.600 US-Dollar je
Unze, als Anleger angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten
verstärkt in sichere Anlagen investierten. Auch wenn der Goldpreis seitdem
wieder unter seinen Höchststand gefallen ist, gehörte Gold einer Studie
(https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026) des World
Gold Council zufolge im vergangenen Jahr weiterhin zu den Anlageklassen mit der
besten Wertentwicklung.
?Gold-CFDs zählen seit jeher zu den am aktivsten gehandelten Produkten auf der
Plattform von PU Prime", so Daniel Bruce, Managing Director von PU Prime.?Da
zahlreiche Faktoren die Preise zu jeder Tages- und Nachtzeit beeinflussen
können, erwarten Trader zunehmend die nötige Flexibilität, um reagieren zu
können, sobald sich Handelschancen ergeben. Mit der Einführung von XAUUSD247
können Kunden Gold-CFDs rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche handeln und
erhalten damit durchgehend Zugang zum Goldmarkt."
Mit der Einführung von XAUUSD247 erhalten Trader rund um die Uhr und auch am
Wochenende Zugang zum Goldmarkt. Damit bietet das Produkt deutlich mehr
Flexibilität als der Handel zu herkömmlichen Marktzeiten. Da die Finanzmärkte
zunehmend rund um die Uhr aktiv sind, konzentriert sich PU Prime weiterhin
darauf, Handelslösungen anzubieten, die Kunden mehr Flexibilität, Komfort und
Zugang zu globalen Marktchancen ermöglichen.
Über PU Prime
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen
sowie ein etablierter CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Das Unternehmen
bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes,
Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und
verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen
und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader
weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen
Ziele zu verfolgen.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.com
(mailto:media@puprime.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f315574d-1cf1-4071-
a8f5-070032e191c6
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