GNW-News: PU Prime mobilisiert Hilfsmaßnahmen für die vom Erdbeben betroffene Gemeinde in Chocó, Kolumbien

^* PU Prime reagiert auf das Erdbeben der Stärke 7,4 mit Nothilfe in Chocó.

* 34 Familien erhalten lebensnotwendige Hilfsgüter, darunter Unterstützung

für 14 Familien mit Säuglingen.

* Die Initiative wird über den PU Prime Dream Fund und ABACO umgesetzt.

BOGOTÁ, Kolumbien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Erdbeben der

Stärke 7,4, das den Westen Kolumbiens erschütterte, hat PU Prime

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für die betroffenen Gemeinden in Chocó bereitgestellt, wo der Zugang zu

Hilfsleistungen nach wie vor schwierig ist.

Über den PU Prime Dream Fund

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und bereitete das kolumbianische Team des Unternehmens wichtige Hilfsgüter vor,

darunter Babypflegeprodukte, Hygieneartikel und Schlafutensilien. Die Spende

wurde über die ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) zur

Weiterleitung an die Wounaan-Gemeinschaft von Pichimá in der Gemeinde Litoral

del San Juan übergeben.

Die Hilfsmaßnahmen begannen am 19. August, wobei das PU Prime-Team in ganz

Bogotá lebensnotwendige Güter beschaffte, um den in der betroffenen Gemeinde

festgestellten unmittelbaren Bedarf zu decken. Im Rahmen dieser Initiative

werden 34 Familien, darunter 14 mit Säuglingen, mit lebensnotwendigen Gütern

versorgt.

?Die Menschen hatten ihre Häuser verloren, und einige Familien verbrachten die

Nacht im Freien; daher konzentrierten wir uns auf Dinge, die sofort genutzt

werden konnten - eine Schlafmatte, eine Decke, Hygieneartikel und

Babybedarf", so Doris Rodríguez, Corporate Relations Manager bei der Banco de

Alimentos de Bogotá ABACO.?Dies war zwar nur ein bescheidener Beitrag im Rahmen

einer weitaus größeren Notsituation, doch alle Beteiligten wollten

sicherstellen, dass die Hilfsgüter ordnungsgemäß vorbereitet und einem Partner

übergeben wurden, der sie dorthin bringen konnte, wo sie benötigt wurden."

Von Bogotá aus koordinierte ABACO den Weitertransport der Hilfsgüter nach

Quibdó, wo diese derzeit auf die letzte Etappe ihrer Reise nach Pichimá an der

Küste von San Juan warten. Da der Zugang zu dieser abgelegenen Gemeinde von den

begrenzten örtlichen Verkehrsverbindungen abhängt, werden derzeit Vorkehrungen

für die letzte Etappe getroffen.

Die Wounaan-Gemeinde Pichimá liegt in einer abgelegenen Gegend des Departements

Chocó, die nur über eine Kombination aus Land- und Flussverkehr erreichbar ist.

Die Auswirkungen des Erdbebens sind aus der Ferne nicht immer sofort erkennbar,

da Holzhäuser strukturell intakt erscheinen können, während bei näherer

Betrachtung fehlende Dächer, beschädigte Stützkonstruktionen und den

Witterungseinflüssen ausgesetzte Innenräume sichtbar werden.

PU Prime möchte allen vom Erdbeben Betroffenen sein tiefstes Mitgefühl

aussprechen und steht der kolumbianischen Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit

zur Seite. Über den PU Prime Dream Fund unterstützt das Unternehmen

gemeinnützige Initiativen, die hilfreiche Möglichkeiten schaffen und dort

praktische Hilfe leisten, wo sie benötigt wird. In Kolumbien spiegelt diese

Hilfsmaßnahme dieses Engagement wider, indem sie dazu beiträgt, die

unmittelbaren Notlagen nach dem Erdbeben zu bewältigen.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech -Unternehmen

sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Heute bietet

das Unternehmen regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe,

Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und

verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen

und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader

weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen

Ziele zu verfolgen.

Über ABACO

ABACO - Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ist der nationale Verband

der kolumbianischen Tafeln und vereint ein Netzwerk von 26 Tafeln im ganzen

Land. ABACO setzt sich für die Stärkung der Ernährungssicherheit und Ernährung

schutzbedürftiger Gemeinschaften ein, indem die Organisation über ihr Tafel-

Netzwerk Ressourcen, Partnerschaften und Spenden koordiniert.

Die zu dieser Meldung gehörenden Fotos sind unter folgendem Link verfügbar:

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-8293-623f1deaa31e (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/484ced00-

3f02-4ecd-8293-623f1deaa31e)

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4088-9ec6-55b85f459b64

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