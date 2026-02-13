|
GNW-News: PU Prime sichert sich CMA-Lizenz in den VAE und erweitert seine globale regulatorische Präsenz
^Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 13. Februar 2026 - PU Prime
(https://www.puprime.com/forex-trading-
account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2602-CMA-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), eine
weltweit führende Multi-Asset-Broker-Gruppe, gibt stolz bekannt, dass ihrem in
Dubai ansässigen Unternehmen offiziell eine Lizenz durch die Capital Market
Authority (CMA) der Vereinigten Arabischen Emirate erteilt wurde. Die Lizenz
(Nr. 20200000388) wurde unter PU Prime Financial Services LLC ausgestellt und
berechtigt das Unternehmen zur Durchführung regulierter Aktivitäten in den
Bereichen Einführung und Promotion innerhalb der VAE.
Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen
globalen Expansion
(https://www.puprime.com/regulation/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_cam
paign=2602-CMA-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) der Gruppe
und verstärkt ihr Engagement für eine sichere, transparente und erstklassige
Handelsumgebung für Investoren in der Region. Derzeit hält PU Prime bereits
Lizenzen aus mehreren wichtigen Jurisdiktionen, darunter die australische ASIC,
die südafrikanische FSCA, die FSC von Mauritius und die FSA der Seychellen.
Der Erwerb der VAE-Lizenz dient als Beweis für das Engagement von PU Prime für
regulatorische Exzellenz. Durch die Erfüllung der strengen Standards der
Kapitalmarktregulierungsbehörden der VAE schließt sich PU Prime einer
Elitegruppe von Finanzinstituten an, die autorisiert sind, in einem der am
schnellsten wachsenden Finanzzentren der Welt tätig zu sein.
?Dies ist mehr als nur eine Lizenz; es ist ein Versprechen an unsere Kunden",
sagte Herr Ali Afzaal, Head of Category bei PU Prime.?Die VAE sind ein
zentraler Markt für uns. Durch die Sicherung der CMA-Aufsicht demonstrieren wir
unser Engagement für die Unterstützung der Vision der Region für ein robustes
Finanz-Ökosystem. Wir möchten, dass unsere Trader wissen, dass sie beim Handel
mit lizenzierten Unternehmen innerhalb der PU Prime-Gruppe von einer Marke
unterstützt werden, die Integrität, Transparenz und professionelles Verhalten
über alles andere stellt."
Die Expansion in den Markt der VAE ist Teil der umfassenderen Mission von PU
Prime, Marktteilnehmer weltweit zu unterstützen. Mit dieser neuen
regulatorischen Genehmigung in Dubai plant PU Prime, seine Präsenz in der Region
zu stärken, Bildungsseminare abzuhalten und das Finanzbewusstsein in den
breiteren Finanzmärkten zu fördern.
Über PU Prime
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist eine führende globale Fintech-Gruppe und
eine Multi-Asset-CFD-Broker-Marke, die über verschiedene lizenzierte Unternehmen
in mehreren Jurisdiktionen tätig ist. Heute bietet die Gruppe regulierte
Finanzprodukte in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen
an. Die PU Prime-Gruppe ist in über 190 Ländern tätig und verzeichnet mehr als
40 Millionen App-Downloads. Sie bietet innovative Handelsplattformen und eine
integrierte Copy-Trading-Funktion, die es Tradern weltweit ermöglicht,
finanziellen Erfolg mit Vertrauen zu erzielen.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.com
(mailto:media@puprime.com)
