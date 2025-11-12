|
12.11.2025 11:49:38
GNW-News: PU Prime stärkt sein ESG-Engagement durch Gemeinschaftsarbeit in Nigeria
^Abuja, Nigeria, 11. November 2025 - PU Prime (https://www.puprime.com/forex-
trading-
account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PU%20Prime%20Newsroom&utm_campaign=2511-
ESG-MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein
weltweit führender Broker, setzt seine Bemühungen fort, über die Finanzmärkte
hinaus einen positiven Einfluss zu nehmen, indem er Kindern in Nigeria Freude
und Hoffnung schenkt. Im Rahmen seines laufenden ESG-Engagements
(https://www.puprime.com/esg/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PU%20Prime%20Newsro
om&utm_campaign=2511-ESG-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) besuchte das
nigerianische Team von PU Prime das Destine Children's Orphanage in Abuja, um
eine Gemeinschaftsinitiative durchzuführen, bei der wichtige Güter verteilt und
Kinder für Bildung und Lernfreude begeistert wurden.
Gemeinsam erreichen wir mehr - das gilt auch beim Spielen!
Mehr als Handel - in Träume investieren:
Ein engagiertes Team von 15 PU Prime-Mitarbeitern verkörperte stolz den
Unternehmensgeist?Mehr als Handel, in Träume investieren". Die Freiwilligen
begleiteten die Kinder beim Lesen, hörten ihnen zu und ermutigten sie, sich ihre
Zukunft vorzustellen - um ihnen in einer sicheren Umgebung Selbstvertrauen zu
geben.
?Der bedeutungsvollste Moment für mich war, die lächelnden Gesichter der Kinder
zu sehen und ihre Begeisterung für das Lernen zu erleben. Es ist eine demütige
Erfahrung, zu sehen, wie selbst kleine Gesten Hoffnung und Ermutigung schenken
können. Es erinnert uns daran, dass unser größter Einfluss - jenseits der
Geschäftswelt - darin besteht, Leben zu berühren und Zukunft zu inspirieren",
teilte Herr Idowu, Country Manager von PU Prime Nigeria, mit. Neben der
gemeinsamen wertvollen Zeit nutzte PU Prime auch diese Gelegenheit, um seine
Unterstützung zu erweitern, indem es wichtige Güter, darunter Lebensmittel,
Alltagsbedarf und Bücher wie die Diary of a Wimpy Kid Collection, an das Destine
Children's Orphanage spendete.
PU Primes langfristiger Fokus:
Diese Initiative ist Teil von PU Primes umfassender ESG-Strategie in Afrika und
Asien, die sich auf Bildungszugang, Jugendförderung und gerechte Entwicklung
konzentriert. Durch die Verbindung von finanzieller Innovation und sozialer
Verantwortung stärkt das Unternehmen seine Rolle als verantwortungsbewusster
globaler Unternehmensbürger und schafft nachhaltigen Mehrwert für Gemeinschaften
über den Handelsraum hinaus.
Über PU Prime:
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein führendes globales Fintech-Unternehmen
sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker. Heute bietet das Unternehmen regulierte
Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen
an. Mit einer Präsenz in über 190 Ländern und mehr als 40 Millionen App-
Downloads bietet PU Prime innovative Handelsplattformen und eine integrierte
Copy-Trading-Funktion, um Händlern weltweit zu helfen, mit Vertrauen
finanziellen Erfolg zu erzielen.
Pressekontakt: media@puprime.com
