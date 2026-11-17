Pulmonx Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P1AF / ISIN: US7458481014
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17.11.2026 22:06:38
GNW-News: Pulmonx gibt Veröffentlichung der CONVERT-Versuchsergebnisse für AeriSeal® System bekannt
^REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulmonx Corporation
(http://pulmonx.com/) (Nasdaq: LUNG) (?Pulmonx" oder das?Unternehmen"),
weltweit führend bei minimalinvasiven Behandlungen bei chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung (COPD), gab heute die Online-Veröffentlichung der Ergebnisse
der CONVERT-Studie zur Evaluierung des AeriSeal® Systems bei Patienten mit
schwerem Emphysem und Kollateralventilation in Respiration: International
Journal of Thoracic Medicine (https://academic.oup.com/rsp/advance-
article/doi/10.1159/res/aepag027/9065372?utm_source=authortollfreelink&utm_campa
ign=rsp&utm_medium=email&guestAccessKey=238125ce-
448e-4e99-82bb-46acadf39938) bekannt.
Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion mit Zephyr® Endobronchialventilen
erzielt Erfolge bei Patienten mit geringer bis nicht existenter
Kollateralventilation (CV-) im betroffenen Lungenflügel. Kollateralventilation
(CV+) ermöglicht den Luftstrom durch Öffnungen in den Fissuren zwischen den
Lungenflügeln und kann die Volumenreduzierung eines betroffenen Lungenflügels
infolge einer Ventileinsetzung verhindern. Im Rahmen der CONVERT-Studie wurde
geprüft, ob eine gezielte Behandlung mit dem AeriSeal-System diese
Kollateralkanäle schließen und Lungenflügel von CV+ auf CV- umwandeln und somit
gegebenenfalls die Folgebehandlung mit Zephyr Ventilen ermöglichen könnte. Die
CONVERT-Studie wurde an 14 Forschungsstandorten in Europa und Australien
durchgeführt umfasst 101 Patienten in der Intent-to-treat-Population.
In der the prospektiven, multizentralen CONVERT-Studie konnte bei 75,8 % der
auswertbaren Patienten (75 von 99) infolge einer AeriSeal-Behandlung ein
Lungenflügel von CV+-Status auf CV--Status umgewandelt werden.
Patienten mit erfolgreicher Umwandlung wurden daraufhin mit Zephyr Ventilen
behandelt. Die Ergebnisse entsprachen den für native CV--Flügel
veröffentlichten. 45 Tage nach der Ventileinsetzung zeigte sich bei 88,9 % der
auswertbaren Patienten eine klinisch signifikante Reduzierung des Volumens des
betroffenen Lungenflügels, welche 12 Monate anhielt.
Patienten erfuhren nach der Behandlung mit Zephyr Ventilen auch Verbesserungen
in Bezug auf Hyperinflation, Lungenfunktion, Lebensqualität und Kurzatmigkeit.
?Die CONVERT-Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie das Potential zur
Überwindung einer der wichtigsten Hürden erfolgreicher Behandlungen von
Patienten mit schwerem Emphysem durch bronchoskopische Lungenvolumenreduzierung
zeigen," erklärt Michela Bezzi, Director Interventional Pulmonology - ASST
Spedali Civili, University Hospital, Brescia, Italien.?Durch die Wandlung des
Kollateralventilationsstatus und die anschließende Behandlung dieser Patienten
mit Zephyr Ventilen könnten wir einer zusätzlichen Gruppe Patienten mit aktuell
begrenzten Behandlungsmöglichkeiten eine minimalinvasive Behandlungsoption
anbieten."
?Die Veröffentlichung der CONVERT-Ergebnisse ist ein wichtiger Meilenstein
unseres Bestrebens, mehr Patienten mit schwerem Emphysem zu helfen, bei denen
eine Zephyr Ventil-Behandlung erfolgreich sein könnte," so Glen French,
Präsident und Chief Executive Officer bei Pulmonx.?CONVERT hat gezeigt, dass
bei etwa drei von vier auswertbaren Patienten eine Umwandlung der Lungenflügel
von positiver zu negativer Kollateralventilation erzielt werden könnte. Auf
diesen ermutigenden Ergebnissen baut CONVERT II auf, unsere multinationale,
zulassungsrelevante Studie mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE), im
Rahmen unseres Bestrebens, AeriSeal für Patienten in den USA zugänglich zu
machen."
Zulassungsrelevante CONVERT II-Studie
Pulmonx rekrutiert derzeit Patienten für die zulassungsrelevante entscheidende
CONVERT II-Studie, eine multizentrale, internationale Studie zur Auswertung der
Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur Behandlung von Defekten von
Fissuren, die für die Kollateralventilation bei Patienten mit schwerer
COPD/Emphysem verantwortlich sind. Patienten mit erfolgreicher Umwandlung auf
CV--Status werden anschließend mit Zephyr Ventilen behandelt. Klinische
Ergebnisse in Bezug auf Lungenvolumenreduzierung, Lungenfunktion, Lebensqualität
und körperliche Belastbarkeit werden nach der Ventilbehandlung geprüft.
Über die CONVERT-Studie
Die CONVERT-Studie (NCT04559464) war eine prospektive, offene Einarm-Studie, die
an 14 Standorten in Europa und Australien durchgeführt wurde. Die Studie diente
der Beurteilung von Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur
Umwandlung des Kollateralventilationsstatus bei ausgewählten Patienten mit
schwerem Emphysem mit anschließender bronchoskopischer Lungenvolumenreduzierung
mit Zephyr Ventilen bei Patienten mit erfolgreicher Umwandlung.
Über die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie
Die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie (NCT06035120) ist eine multinationale
Studie zur Auswertung der Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems bei
Patienten mit schwerer COPD/Emphysem und Kollateralventilation. Die Studie soll
international und in den USA etwa 200 Patienten umfassen, wobei sechs-Monats-
Ergebnisse einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-
System bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern sollen.
Die Studie wird mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE) durchgeführt und
soll einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-System
bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern.
Über die Pulmonx Corporation
Pulmonx Corporation (Nasdaq: LUNG) ist weltweit führend bei minimalinvasiven
Behandlungen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Pulmonx Zephyr®
Endobronchialventile, Chartis® Lungenprüfsystem, LungTraX® Plattform und StratX®
Lungenanalyseberichte sind auf Messungen und Behandlung bei Patienten mit
schwerem Emphysem/COPD ausgelegt, die trotz medizinischer Behandlung nach wie
vor starke Symptome aufweisen. Pulmonx hat von der amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) die Zulassung vor der Markteinführung für Zephyr®
Endobronchialventile nach Erteilung des Status als?bahnbrechendes Gerät"
erhalten. Das Zephyr Ventil ist in mehr als 25 Ländern kommerziell verfügbar, in
globalen Behandlungsrichtlinien enthalten und gilt allgemein als eine
Standardbehandlungsoption zur Verbesserung von Atmung, Aktivität und
Lebensqualität für Patienten mit schwerem Emphysem. Weitere Informationen über
die Zephyr Ventile und das Unternehmen siehe www.Pulmonx.com.
Pulmonx®, AeriSeal®, Chartis®, LungTraX®, StratX®, und Zephyr® sind eingetragene
Marken von Pulmonx Corporation.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige
Ereignisse und Trends, die unsere Strategie, Operationen oder finanzielle
Performance beeinflussen oder beeinflussen können. Die tatsächlichen Ergebnisse
können aufgrund zahlreicher Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf,
Aussagen in Bezug auf Rekrutierung, Aufbau, Zeitplan, Durchführung, Ergebnisse
und potentielle klinische oder regulatorische Auswirkungen der
zulassungsrelevanten CONVERT II-Studie; die Pläne des Unternehmens, sechs-
Monats-Ergebnisse aus CONVERT II zur Unterstützung einer Zulassung vor der
Markteinführung für das AeriSeal-System zu nutzen; den Zeitplan, die
Überarbeitung oder Ergebnisse jeglicher regulatorischer Einreichung; sowie das
Potential des AeriSeal-Systems zur Ermöglichung einer Zephyr Ventil-Behandlung
für zusätzliche Patienten mit schwerem Emphysem. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht
vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Faktoren, die zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen führen könnten, sind im Abschnitt Risikofaktoren der von Pulmonx
bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten öffentlichen Unterlagen
unter www.sec.gov zu finden. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken
und Ungewissheiten unterliegen, sollten Sie sich nicht auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen.
Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen
wir keine Verpflichtung, Schätzungen, Projektionen oder zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse
können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten in unserem Geschäft von den in
dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen.
Anlegerkontakt
Brian Johnston oder Webb Campbell
Gilmartin Group
investors@pulmonx.com
Pressekontakt
Marcee Maroney
Pulmonx Corporation
mmaroney@pulmonx.com
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