^REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulmonx Corporation

(http://pulmonx.com/) (Nasdaq: LUNG) (?Pulmonx" oder das?Unternehmen"),

weltweit führend bei minimalinvasiven Behandlungen bei chronisch obstruktiver

Lungenerkrankung (COPD), gab heute die Online-Veröffentlichung der Ergebnisse

der CONVERT-Studie zur Evaluierung des AeriSeal® Systems bei Patienten mit

schwerem Emphysem und Kollateralventilation in Respiration: International

Journal of Thoracic Medicine (https://academic.oup.com/rsp/advance-

article/doi/10.1159/res/aepag027/9065372?utm_source=authortollfreelink&utm_campa

ign=rsp&utm_medium=email&guestAccessKey=238125ce-

448e-4e99-82bb-46acadf39938) bekannt.

Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion mit Zephyr® Endobronchialventilen

erzielt Erfolge bei Patienten mit geringer bis nicht existenter

Kollateralventilation (CV-) im betroffenen Lungenflügel. Kollateralventilation

(CV+) ermöglicht den Luftstrom durch Öffnungen in den Fissuren zwischen den

Lungenflügeln und kann die Volumenreduzierung eines betroffenen Lungenflügels

infolge einer Ventileinsetzung verhindern. Im Rahmen der CONVERT-Studie wurde

geprüft, ob eine gezielte Behandlung mit dem AeriSeal-System diese

Kollateralkanäle schließen und Lungenflügel von CV+ auf CV- umwandeln und somit

gegebenenfalls die Folgebehandlung mit Zephyr Ventilen ermöglichen könnte. Die

CONVERT-Studie wurde an 14 Forschungsstandorten in Europa und Australien

durchgeführt umfasst 101 Patienten in der Intent-to-treat-Population.

In der the prospektiven, multizentralen CONVERT-Studie konnte bei 75,8 % der

auswertbaren Patienten (75 von 99) infolge einer AeriSeal-Behandlung ein

Lungenflügel von CV+-Status auf CV--Status umgewandelt werden.

Patienten mit erfolgreicher Umwandlung wurden daraufhin mit Zephyr Ventilen

behandelt. Die Ergebnisse entsprachen den für native CV--Flügel

veröffentlichten. 45 Tage nach der Ventileinsetzung zeigte sich bei 88,9 % der

auswertbaren Patienten eine klinisch signifikante Reduzierung des Volumens des

betroffenen Lungenflügels, welche 12 Monate anhielt.

Patienten erfuhren nach der Behandlung mit Zephyr Ventilen auch Verbesserungen

in Bezug auf Hyperinflation , Lungenfunktion, Lebensqualität und Kurzatmigkeit.

?Die CONVERT-Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie das Potential zur

Überwindung einer der wichtigsten Hürden erfolgreicher Behandlungen von

Patienten mit schwerem Emphysem durch bronchoskopische Lungenvolumenreduzierung

zeigen," erklärt Michela Bezzi, Director Interventional Pulmonology - ASST

Spedali Civili, University Hospital, Brescia, Italien.?Durch die Wandlung des

Kollateralventilationsstatus und die anschließende Behandlung dieser Patienten

mit Zephyr Ventilen könnten wir einer zusätzlichen Gruppe Patienten mit aktuell

begrenzten Behandlungsmöglichkeiten eine minimalinvasive Behandlungsoption

anbieten."

?Die Veröffentlichung der CONVERT-Ergebnisse ist ein wichtiger Meilenstein

unseres Bestrebens, mehr Patienten mit schwerem Emphysem zu helfen, bei denen

eine Zephyr Ventil-Behandlung erfolgreich sein könnte," so Glen French,

Präsident und Chief Executive Officer bei Pulmonx.?CONVERT hat gezeigt, dass

bei etwa drei von vier auswertbaren Patienten eine Umwandlung der Lungenflügel

von positiver zu negativer Kollateralventilation erzielt werden könnte. Auf

diesen ermutigenden Ergebnissen baut CONVERT II auf, unsere multinationale,

zulassungsrelevante Studie mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE), im

Rahmen unseres Bestrebens, AeriSeal für Patienten in den USA zugänglich zu

machen."

Zulassungsrelevante CONVERT II-Studie

Pulmonx rekrutiert derzeit Patienten für die zulassungsrelevante entscheidende

CONVERT II-Studie, eine multizentrale, internationale Studie zur Auswertung der

Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur Behandlung von Defekten von

Fissuren, die für die Kollateralventilation bei Patienten mit schwerer

COPD/Emphysem verantwortlich sind. Patienten mit erfolgreicher Umwandlung auf

CV--Status werden anschließend mit Zephyr Ventilen behandelt. Klinische

Ergebnisse in Bezug auf Lungenvolumenreduzierung, Lungenfunktion, Lebensqualität

und körperliche Belastbarkeit werden nach der Ventilbehandlung geprüft.

Über die CONVERT-Studie

Die CONVERT-Studie (NCT04559464) war eine prospektive, offene Einarm-Studie, die

an 14 Standorten in Europa und Australien durchgeführt wurde. Die Studie diente

der Beurteilung von Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur

Umwandlung des Kollateralventilationsstatus bei ausgewählten Patienten mit

schwerem Emphysem mit anschließender bronchoskopischer Lungenvolumenreduzierung

mit Zephyr Ventilen bei Patienten mit erfolgreicher Umwandlung.

Über die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie

Die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie (NCT06035120) ist eine multinationale

Studie zur Auswertung der Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems bei

Patienten mit schwerer COPD/Emphysem und Kollateralventilation. Die Studie soll

international und in den USA etwa 200 Patienten umfassen, wobei sechs-Monats-

Ergebnisse einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-

System bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern sollen.

Die Studie wird mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE) durchgeführt und

soll einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-System

bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern.

Über die Pulmonx Corporation

Pulmonx Corporation (Nasdaq: LUNG) ist weltweit führend bei minimalinvasiven

Behandlungen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Pulmonx Zephyr®

Endobronchialventile, Chartis® Lungenprüfsystem, LungTraX® Plattform und StratX®

Lungenanalyseberichte sind auf Messungen und Behandlung bei Patienten mit

schwerem Emphysem/COPD ausgelegt, die trotz medizinischer Behandlung nach wie

vor starke Symptome aufweisen. Pulmonx hat von der amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) die Zulassung vor der Markteinführung für Zephyr®

Endobronchialventile nach Erteilung des Status als?bahnbrechendes Gerät"

erhalten. Das Zephyr Ventil ist in mehr als 25 Ländern kommerziell verfügbar, in

globalen Behandlungsrichtlinien enthalten und gilt allgemein als eine

Standardbehandlungsoption zur Verbesserung von Atmung, Aktivität und

Lebensqualität für Patienten mit schwerem Emphysem. Weitere Informationen über

die Zephyr Ventile und das Unternehmen siehe www.Pulmonx.com.

Pulmonx®, AeriSeal®, Chartis®, LungTraX®, StratX®, und Zephyr® sind eingetragene

Marken von Pulmonx Corporation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen

Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige

Ereignisse und Trends, die unsere Strategie, Operationen oder finanzielle

Performance beeinflussen oder beeinflussen können. Die tatsächlichen Ergebnisse

können aufgrund zahlreicher Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf,

Aussagen in Bezug auf Rekrutierung, Aufbau, Zeitplan, Durchführung, Ergebnisse

und potentielle klinische oder regulatorische Auswirkungen der

zulassungsrelevanten CONVERT II-Studie; die Pläne des Unternehmens, sechs-

Monats-Ergebnisse aus CONVERT II zur Unterstützung einer Zulassung vor der

Markteinführung für das AeriSeal-System zu nutzen; den Zeitplan, die

Überarbeitung oder Ergebnisse jeglicher regulatorischer Einreichung; sowie das

Potential des AeriSeal-Systems zur Ermöglichung einer Zephyr Ventil-Behandlung

für zusätzliche Patienten mit schwerem Emphysem. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht

vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Faktoren, die zu wesentlichen

Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen führen könnten, sind im Abschnitt Risikofaktoren der von Pulmonx

bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten öffentlichen Unterlagen

unter www.sec.gov zu finden. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken

und Ungewissheiten unterliegen, sollten Sie sich nicht auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen

wir keine Verpflichtung, Schätzungen, Projektionen oder zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse

können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten in unserem Geschäft von den in

dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen.

Anlegerkontakt

Brian Johnston oder Webb Campbell

Gilmartin Group

investors@pulmonx.com

Pressekontakt

Marcee Maroney

Pulmonx Corporation

mmaroney@pulmonx.com

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