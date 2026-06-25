GNW-News: QED Science führt KI-Infrastruktur für die wissenschaftliche Validierung ein

^TEL AVIV, Israel, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QED Science

(https://www.qedscience.com/), eine Plattform zur Überprüfung der

wissenschaftlichen Validität und eine moderne Infrastruktur für Forscher,

Förderer, Institutionen und Organisationen im Bereich der Lebenswissenschaften,

hat heute?The 1%" (https://the-one-percent.qedscience.com/) vorgestellt, eine

Liste der 574 besten Preprints aus dem Bereich der Lebenswissenschaften. Das

Unternehmen bewertete anonym 57.455 bioRxiv-Preprints

(https://www.biorxiv.org/), die zwischen Mai 2025 und April 2026 eingereicht

wurden, hinsichtlich ihrer Originalität und Validität.

Das Ranking basiert auf dem QED Score, der von QED Science validierten Kennzahl

zur Messung wissenschaftlicher Qualität in großem Maßstab. QED Science bewertete

jedes Preprint anonym hinsichtlich Originalität und wissenschaftlicher

Validität, unabhängig von der Identität der Autoren, ihrer institutionellen

Zugehörigkeit, der geplanten Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift, der

Anzahl der Zitate oder reputationsbasierten Indikatoren. Originalität und

Validität werden anhand einer multifaktoriellen Analyse beurteilt, bei der der

Schwerpunkt auf den aus dem Manuskript extrahierten Thesen und Belegen liegt und

nicht auf dem Schreibstil.

Wissenschaftliche Entdeckungen nehmen immer schneller zu, doch der

wissenschaftliche Fortschritt hält aufgrund der Systeme, mit denen er bewertet

wird, nicht Schritt. Zwischen der Einreichung und der Veröffentlichung einer

wissenschaftlichen Arbeit kann oft eine Verzögerung von bis zu 24 Monaten

(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2021.1905622) liegen.

Herkömmliche Indikatoren für die Vertrauenswürdigkeit wurden für eine andere Ära

der Wissenschaft entwickelt und standen in der Preprint-Phase nicht zur

Verfügung - Zeitschriftenrang, Zitierhäufigkeit, institutionelle Zugehörigkeit

und Ruf des Autors.

Preprints sind zunehmend der Ort, an dem neue Entdeckungen erstmals

veröffentlicht werden. Sie könnten erste Hinweise auf die nächste wichtige

Krebsbehandlung, den nächsten Impfstoff, den nächsten biologischen Mechanismus

oder das nächste Forschungsinstrument enthalten. Da Preprints jedoch noch nicht

das Peer-Review-Verfahren einer Fachzeitschrift durchlaufen haben, benötigen

Forscher, Förderer und Institutionen bessere Möglichkeiten, um sie schnell,

gründlich und fair zu bewerten.

QED Science stellt sich dieser Herausforderung. Die Plattform wird bereits von

mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über 70 Ländern genutzt und

unterstützt wissenschaftliche Teams dabei, einen größeren Teil der

Forschungsergebnisse bereits in einer frühen Phase des Forschungszyklus

auszuwerten.

Oded Rechavi (https://x.com/OdedRechavi), Mitbegründer und leitender

Wissenschaftler bei QED Science, dazu:?Um wirklich voranzukommen, müssen wir

die wissenschaftliche Qualität anhand der Arbeit selbst beurteilen und nicht

anhand der dahinter stehenden Institution, Zeitschrift oder des Rufs. Indem wir

identifizierende Angaben entfernen und Manuskripte im Blindverfahren

begutachten, können wir eine solidere Grundlage für den wissenschaftlichen

Bestand schaffen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Studie von QED Science und der

Veröffentlichung von?The 1%" gehören:

* QED Science hat 57.455 Preprints bewertet - ein Prozess, für den

schätzungsweise Hunderttausende Stunden an Expertenarbeit erforderlich

waren.

* In 75 % der entscheidenden Fälle, in denen der QED-Score und das Journal-

Ranking voneinander abwichen, stimmten die Fachexperten hinsichtlich des

Journal-Rankings mit dem QED-Score überein.

* Der Rang einer Zeitschrift ist ein weniger zuverlässiger Indikator für die

Qualität eines Artikels, da QED Science feststellte, dass 12,9 % der Artikel

mit hoher Bewertung letztendlich in Zeitschriften mit niedrigerem Rang

veröffentlicht wurden.

* Mehrere kleinere Förderer trugen einen höheren Anteil an herausragender

Wissenschaft bei als die größeren und bekannteren Förderer. So platzierte

beispielsweise die G. Harold & Leila Y. Mathers Foundation

(https://mathersfoundation.org/) 9 von 32 geförderten Arbeiten unter den

besten 1 %, was einer Quote von 28,1 % entspricht, während diese Quote bei

den National Institutes of Health bei 2,0 % liegt.

Niv Mastboim, CEO von QED Science, dazu:?Die Wissenschaft ist über die Systeme

hinausgewachsen, die vor Jahrhunderten zu ihrer Bewertung geschaffen wurden.

Deshalb haben wir QED Science gegründet, um die Art und Weise, wie Wissenschaft

entsteht und weitergegeben wird, grundlegend weiterzuentwickeln."?The 1%, das

auf dem QED Score basiert, validiert Preprints, damit wissenschaftliche

Erkenntnisse schneller Wirkung zeigen können."

Weitere Informationen zu QED Science und?The 1%" finden Sie unter

www.qedscience.com (http://www.qedscience.com/).

Über QED Science

QED Science ist ein KI-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die

besten wissenschaftlichen Arbeiten ins Rampenlicht zu rücken und die

Wissenschaftler hinter den Manuskripten zu würdigen.

Ausgehend von der Überzeugung, dass wissenschaftliche Qualität für sich selbst

sprechen sollte, hat QED Science den?QED Score" entwickelt - einen validierten

Qualitätsmaßstab, der Manuskripte aus den Lebenswissenschaften nach

vollständiger Anonymisierung hinsichtlich Originalität und Validität bewertet

und dabei den Einfluss des Rufs der Autoren, des Prestiges der Institutionen und

der Publikationsplattform ausschließt.

Der QED Score wird von mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über

70 Ländern genutzt und liefert innerhalb weniger Minuten Auswertungen, die

normalerweise Monate in Anspruch nehmen.

Über die reine Erkennung hinaus ermöglicht die Validitäts-Engine von QED

Forschern, zu erkennen, welche Aussagen in wissenschaftlichen Artikeln,

Förderanträgen und ihrer täglichen wissenschaftlichen Arbeit Bestand haben - und

das ohne Training anhand proprietärer Daten.?The 1%", die von QED Science

zusammengestellte Auswahl der herausragendsten Preprints aus dem Bereich der

Lebenswissenschaften, ist die bislang größte blinde Qualitätsbewertung von

wissenschaftlichen Preprints.

Medienkontakt

Lacy Talton

Evergreen & Oak im Auftrag von QED Science

lacy@evergreenandoak.com (mailto:lacy@evergreenandoak.com)

+1.252.467.5220

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