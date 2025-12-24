GNW-News: Qianhai, Shenzhen: Ein rasch aufstrebendes neues Zentrum einer Megastadt, ein entscheidender Testfall für die Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Ho...

^SHENZHEN, China, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kooperationszone für

moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong, die sich im Herzen der

Greater Bay Area von Guangdong, Hongkong und Macao befindet, durchläuft derzeit

einen dramatischen Wandel und entwickelt sich rasch zu einem neuen Zentrum einer

Megacity. Mit einer Gesamtfläche von 120,56 km(2) hat Qianhai seit der

Veröffentlichung des Gesamtentwicklungsplans für die Kooperationszone für

moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong von Shenzhen (der?Qianhai-

Plan") im Dezember 2023 in nur zwei Jahren einen bedeutenden Sprung von einem

politischen?Testfeld" zu einer Quelle reproduzierbarer institutioneller Regeln

und Praktiken vollzogen. Bis heute wurden 271 wichtige Aufgaben vorangetrieben

und umgesetzt, was der hochwertigen Entwicklung von Qianhai einen starken Impuls

verliehen hat.

Eines der charakteristischen Merkmale der Entwicklung von Qianhai ist seine enge

Integration mit Hongkong. Diese Integration geht über die geografische Nähe

hinaus und umfasst auch die systematische Angleichung von Regeln und

Mechanismen. Nach den neuesten Daten hat die Kooperationszone für moderne

Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong mehr als 10.500 Unternehmen mit

Kapital aus Hongkong angezogen, deren Gesamtkapital mehr als 840 Milliarden Yuan

beträgt. Immer mehr Fachkräfte aus Hongkong entscheiden sich dafür,

Entwicklungsmöglichkeiten in Qianhai zu verfolgen. Bis heute haben mehr als

1.000 Fachkräfte aus dem Ausland die Registrierung abgeschlossen, um dort tätig

zu sein, darunter in Bereichen wie Finanzen, juristische Dienstleistungen und

Bauwesen.

Um eine nahtlose Konnektivität zwischen Shenzhen und Hongkong zu fördern, hat

die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong eine

Reihe von politischen Neuerungen eingeführt. Dazu gehören die Umsetzung der

Politik?Hongkonger zahlen Steuern zum Hongkonger Steuersatz", welche die

Steuerlast für Einwohner Hongkongs effektiv verringert; die Einrichtung einer

grenzüberschreitenden Datenüberprüfungsplattform zwischen Shenzhen und Hongkong,

welche die erste Vergabe eines Verbraucherkredits an Einwohner Hongkongs auf der

Grundlage einer Datenüberprüfung ermöglichte und bis heute mehr als 1.700

Transaktionen verzeichnet hat; sowie die Ausweitung der von der Regierung der

Sonderverwaltungszone Hongkong finanzierten öffentlichen Gesundheitsdienste auf

Qianhai, von der 1,78 Millionen berechtigte ältere Einwohner Hongkongs

profitieren.

Mit institutioneller Innovation als treibender Kraft hat Qianhai 47

institutionelle Innovationsergebnisse erzielt, die landesweit repliziert und

gefördert wurden. Im Finanzsektor hat die Umsetzungsrate der?30 finanziellen

Unterstützungsmaßnahmen für Qianhai" 90 % überschritten. Die internationale

Finanzstadt Shenzhen-Hongkong hat 522 Finanzinstitute angezogen.

Yu Haichun, Dekan des Instituts für internationale Handelsregeln an der

Universität für internationale Wirtschaft und Handel, wies darauf hin, dass

Qianhai im chinesischen Innovationsindex für Pilot-Freihandelszonen mehrere

Jahre in Folge den ersten Platz belegt hat. Insbesondere Qianhai führt mit einer

hohen Punktzahl bei der institutionellen Innovation insgesamt und bietet ein

praktisches und reproduzierbares Modell für Reformen im ganzen Land.

In der Zwischenzeit florieren die modernen Dienstleistungsbranchen in Qianhai.

In diesem Gebiet wurden 18 spezialisierte Industriecluster entwickelt, die

namhafte Unternehmen wie POP MART und die finnische KONE Corporation dazu

veranlasst haben, regionale Hauptsitze zu errichten.

Mit der kontinuierlichen Umsetzung des Qianhai-Plans entsteht an den Ufern des

Südchinesischen Meeres rasch ein neuer Kern einer Megastadt, die Hongkong

verbindet, sich über die Greater Bay Area ausbreitet und mit der Welt

interagiert. Qianhai ist nicht nur ein neuer Motor für die Entwicklung der

Greater Bay Area, sondern auch ein wichtiges Fenster, durch das die Welt die

neuesten Initiativen Chinas im Bereich Reform und Öffnung beobachten kann.

Quelle: Die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-

Hongkong

Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°