24.12.2025 15:42:38
GNW-News: Qianhai, Shenzhen: Ein rasch aufstrebendes neues Zentrum einer Megastadt, ein entscheidender Testfall für die Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Ho...
^SHENZHEN, China, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kooperationszone für
moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong, die sich im Herzen der
Greater Bay Area von Guangdong, Hongkong und Macao befindet, durchläuft derzeit
einen dramatischen Wandel und entwickelt sich rasch zu einem neuen Zentrum einer
Megacity. Mit einer Gesamtfläche von 120,56 km(2) hat Qianhai seit der
Veröffentlichung des Gesamtentwicklungsplans für die Kooperationszone für
moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong von Shenzhen (der?Qianhai-
Plan") im Dezember 2023 in nur zwei Jahren einen bedeutenden Sprung von einem
politischen?Testfeld" zu einer Quelle reproduzierbarer institutioneller Regeln
und Praktiken vollzogen. Bis heute wurden 271 wichtige Aufgaben vorangetrieben
und umgesetzt, was der hochwertigen Entwicklung von Qianhai einen starken Impuls
verliehen hat.
Eines der charakteristischen Merkmale der Entwicklung von Qianhai ist seine enge
Integration mit Hongkong. Diese Integration geht über die geografische Nähe
hinaus und umfasst auch die systematische Angleichung von Regeln und
Mechanismen. Nach den neuesten Daten hat die Kooperationszone für moderne
Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong mehr als 10.500 Unternehmen mit
Kapital aus Hongkong angezogen, deren Gesamtkapital mehr als 840 Milliarden Yuan
beträgt. Immer mehr Fachkräfte aus Hongkong entscheiden sich dafür,
Entwicklungsmöglichkeiten in Qianhai zu verfolgen. Bis heute haben mehr als
1.000 Fachkräfte aus dem Ausland die Registrierung abgeschlossen, um dort tätig
zu sein, darunter in Bereichen wie Finanzen, juristische Dienstleistungen und
Bauwesen.
Um eine nahtlose Konnektivität zwischen Shenzhen und Hongkong zu fördern, hat
die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong eine
Reihe von politischen Neuerungen eingeführt. Dazu gehören die Umsetzung der
Politik?Hongkonger zahlen Steuern zum Hongkonger Steuersatz", welche die
Steuerlast für Einwohner Hongkongs effektiv verringert; die Einrichtung einer
grenzüberschreitenden Datenüberprüfungsplattform zwischen Shenzhen und Hongkong,
welche die erste Vergabe eines Verbraucherkredits an Einwohner Hongkongs auf der
Grundlage einer Datenüberprüfung ermöglichte und bis heute mehr als 1.700
Transaktionen verzeichnet hat; sowie die Ausweitung der von der Regierung der
Sonderverwaltungszone Hongkong finanzierten öffentlichen Gesundheitsdienste auf
Qianhai, von der 1,78 Millionen berechtigte ältere Einwohner Hongkongs
profitieren.
Mit institutioneller Innovation als treibender Kraft hat Qianhai 47
institutionelle Innovationsergebnisse erzielt, die landesweit repliziert und
gefördert wurden. Im Finanzsektor hat die Umsetzungsrate der?30 finanziellen
Unterstützungsmaßnahmen für Qianhai" 90 % überschritten. Die internationale
Finanzstadt Shenzhen-Hongkong hat 522 Finanzinstitute angezogen.
Yu Haichun, Dekan des Instituts für internationale Handelsregeln an der
Universität für internationale Wirtschaft und Handel, wies darauf hin, dass
Qianhai im chinesischen Innovationsindex für Pilot-Freihandelszonen mehrere
Jahre in Folge den ersten Platz belegt hat. Insbesondere Qianhai führt mit einer
hohen Punktzahl bei der institutionellen Innovation insgesamt und bietet ein
praktisches und reproduzierbares Modell für Reformen im ganzen Land.
In der Zwischenzeit florieren die modernen Dienstleistungsbranchen in Qianhai.
In diesem Gebiet wurden 18 spezialisierte Industriecluster entwickelt, die
namhafte Unternehmen wie POP MART und die finnische KONE Corporation dazu
veranlasst haben, regionale Hauptsitze zu errichten.
Mit der kontinuierlichen Umsetzung des Qianhai-Plans entsteht an den Ufern des
Südchinesischen Meeres rasch ein neuer Kern einer Megastadt, die Hongkong
verbindet, sich über die Greater Bay Area ausbreitet und mit der Welt
interagiert. Qianhai ist nicht nur ein neuer Motor für die Entwicklung der
Greater Bay Area, sondern auch ein wichtiges Fenster, durch das die Welt die
neuesten Initiativen Chinas im Bereich Reform und Öffnung beobachten kann.
Quelle: Die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-
Hongkong
Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°
