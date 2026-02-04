|
GNW-News: QNA Marcom and Events stärkt APAC-Präsenz mit Eröffnung einer Niederlassung in Mumbai
MUMBAI, Indien, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, ein
weltweit führendes Unternehmen für strategisches Marketing, B2B-Konferenzen und
Plattformen zum Markenaufbau, hat die Eröffnung seiner Hauptzentrale für den
asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in Mumbai bekannt gegeben. Dies markiert einen
bedeutenden Meilenstein in der regionalen Expansion des Unternehmens. Die
Eröffnung fällt mit dem zehnjährigen Bestehen von QNA zusammen - ein Jahrzehnt,
in dem das Unternehmen vertrauenswürdige Plattformen geschaffen, den Dialog in
der Branche mitgestaltet und ein beachtliches Engagement in globalen Märkten
ermöglicht hat.
Die Niederlassung wurde von Bharat Mehra, einem renommierten Geschäftsmann,
Philanthropen und strategischen Berater, feierlich eingeweiht. Er ist
Vorsitzender des Radha Meera Trust, Gründer von Bharat Mehra Strategies und ein
geschätzter Berater führender Unternehmen in Indien und dem Nahen Osten. Bharat
Mehra ist außerdem Chefberater von Anant Ambani und Berater von Ajay Piramal. Er
ist weithin bekannt für sein humanitäres Engagement und seine Vordenkerrolle.
Seine Anwesenheit als Ehrengast bei der Einweihung unterstreicht die
strategische Bedeutung der Expansion von QNA in Indien und spiegelt das
gemeinsame Bekenntnis zu Innovation, zielgerichteter Führung und
gesellschaftlichem Engagement wider.
Mit der Eröffnung der APAC-Zentrale beabsichtigt QNA, seine Präsenz in Indien
und im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen und leistungsstarke Plattformen zu
schaffen, die auf die veränderlichen Marktbedürfnisse verschiedener Branchen
zugeschnitten sind. Der Standort Mumbai wird als regionales Innovationszentrum
fungieren, das es QNA ermöglicht, neue Regionen zu erschließen, zukunftsweisende
Technologien zu adaptieren und immersive, ergebnisorientierte Veranstaltungen
für Regierungen, Unternehmen und Branchen-Ökosysteme zu realisieren.
In den vergangenen zehn Jahren hat QNA erfolgreich mehr als 150 B2B-Konferenzen
und Gipfeltreffen sowie tausende kuratierte Roadshows in über 20 Ländern in
Indien, APAC, dem Nahen Osten, Afrika und Europa durchgeführt. Das Unternehmen
arbeitet eng mit Regierungen, Regulierungsbehörden, globalen Konzernen und
Branchenverbänden zusammen und hat sich als vertrauenswürdiger Partner für
nationale und regionale Initiativen etabliert.
Ankit Shukla, Managing Director von QNA kommentiert dies wie folgt:
?Mumbai war für mich schon immer meine Heimat, und die Einrichtung der APAC-
Zentrale von QNA hier ist die Erfüllung eines Traums. Nach zehn Jahren, in denen
wir QNA zu einer globalen Plattform aufgebaut haben, stellt diese Eröffnung
sowohl einen beruflichen als auch einen persönlichen Meilenstein dar. In den
letzten zehn Jahren sind wir durch starke Partnerschaften und zielgerichtete
Initiativen in mehr als 20 Ländern gewachsen. Die Niederlassung in Mumbai ist
nicht nur eine geografische Erweiterung, sondern bekräftigt auch unser
langfristiges Engagement für Indien als wichtigen Wachstumsmarkt und
Innovationszentrum."
QNA ist bekannt für seine inhaltsreichen, erkenntnisorientierten Veranstaltungen
und bringt Führungskräfte aus der Wirtschaft, politische Entscheidungsträger,
Unternehmer und Technologieexperten zusammen, um Kooperationen zu fördern,
Dialoge anzuregen und bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Das Unternehmen
verfolgt eine klare Mission: die richtigen Fragen zu stellen, den Status quo
herauszufordern und umsetzbare Erkenntnisse zu teilen, die Führungskräfte
befähigen, in einer sich ständig wandelnden globalen Landschaft zu navigieren
und diese mitzugestalten.
Die Niederlassung in Mumbai markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von QNA
- nach einem Jahrzehnt erfolgreichen Wirkens - und stärkt seine Rolle als
globaler Wissenspartner, Marktförderer und vertrauenswürdiger Katalysator für
Wachstum in der APAC-Region und darüber hinaus.
Kontakt:
Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807
