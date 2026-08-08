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08.08.2026 03:15:38
GNW-News: Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit: die drei entscheidenden Faktoren in der Lieferkette für Beeren
^FERRARA, Italien, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fähigkeit der Akteure in
der Lieferkette, sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte
anzubieten, ist der entscheidende Faktor, von dem die Wertschöpfung in der
Beeren-Lieferkette heute abhängt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie
des?European Berry Swing Project", die während der letzten Olympischen
Winterspiele in Livigno an einer Gruppe von über 300 Bergsportbegeisterten
durchgeführt wurde.
Laut einer Umfrage von Berry Swing halten fast 9 von 10 Verbrauchern europäische
Beeren für qualitativ hochwertiger als Konkurrenzprodukte. Die
Lebensmittelsicherheit ist eine zentrale Stärke: 90 % verbinden Beeren aus der
EU mit strengen Kontrollen und einer zuverlässigen Rückverfolgbarkeit. Auch
Nachhaltigkeit wird sehr hoch geschätzt: 87 % halten Erdbeeren, Heidelbeeren,
Brombeeren, Himbeeren und rote Johannisbeeren aus der EU sowohl in ökologischer
als auch in sozialer Hinsicht für nachhaltiger als Alternativen aus Nicht-EU-
Ländern. Neun von zehn Befragten bewerten zudem den Geschmack als überragend,
während 88 % sie für gesünder halten. Zudem sind 7 von 10 Personen eher bereit,
Beeren zu kaufen, die mit Methoden angebaut wurden, die die Umweltbelastung
verringern, natürliche Ressourcen schonen und hohe Sicherheitsstandards
gewährleisten. Die Ergebnisse bestätigen somit die starke Wettbewerbsposition
europäischer Beerenfrüchte auf einem Markt, auf dem Qualität,
Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.
In den letzten Jahren ist der Beerensektor durch die Ausweitung der Anbauflächen
und steigende Erträge gewachsen. Nach Angaben der International Blueberry
Organisation (IBO) stieg die weltweite Anbaufläche zwischen 2015 und 2024 von
rund 130.000 auf über 282.000 Hektar (+117,5 %), während die Produktion im Jahr
2024 2,15 Millionen Tonnen erreichte und bis 2028 voraussichtlich auf 3,2
Millionen Tonnen ansteigen wird.
Heute sieht sich die Branche einem zunehmenden Wettbewerb gegenüber, wobei die
Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr nur von den Produktionsmengen, sondern zunehmend
auch von Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette bestimmt
wird. Die jüngsten Analysen der International Blueberry Organisation (IBO) und
des Zentrums zur Förderung von Importen (CBI) verdeutlichen die zunehmende
Präferenz der Verbraucher für Produkte, die aus nachhaltigen, rückverfolgbaren
Lieferketten stammen und hohe Standards in Bezug auf Qualität und
Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Die Verantwortung in der Lieferkette
spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Wertschöpfung. Dank
fortschrittlicher Rückverfolgbarkeitssysteme, strenger Qualitätskontrollen und
zunehmend nachhaltiger Anbaumethoden erfüllen europäische Beeren diese
Erwartungen und gewährleisten gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Qualität,
Sicherheit und Umweltverantwortung.
Vor diesem Hintergrund ist?Berry Swing - Kleine europäische Helden gegen den
Klimawandel" angesiedelt, ein dreijähriges Projekt, das von der Europäischen
Union und CSO Italy kofinanziert wird. Die Initiative zielt darauf ab, ein
Produktionsmodell zu fördern, das auf Qualität, Lebensmittelsicherheit,
Nachhaltigkeit und Innovation basiert, und dabei die hohen Standards
hervorzuheben, die die gesamte europäische Lieferkette auf dem italienischen und
deutschen Markt auszeichnen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3302599-d907-4769-aa56-
3b994b3b6cd6
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