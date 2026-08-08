GNW-News: Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit: die drei entscheidenden Faktoren in der Lieferkette für Beeren

^FERRARA, Italien, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fähigkeit der Akteure in

der Lieferkette, sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte

anzubieten, ist der entscheidende Faktor, von dem die Wertschöpfung in der

Beeren-Lieferkette heute abhängt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie

des?European Berry Swing Project", die während der letzten Olympischen

Winterspiele in Livigno an einer Gruppe von über 300 Bergsportbegeisterten

durchgeführt wurde.

Laut einer Umfrage von Berry Swing halten fast 9 von 10 Verbrauchern europäische

Beeren für qualitativ hochwertiger als Konkurrenzprodukte. Die

Lebensmittelsicherheit ist eine zentrale Stärke: 90 % verbinden Beeren aus der

EU mit strengen Kontrollen und einer zuverlässigen Rückverfolgbarkeit. Auch

Nachhaltigkeit wird sehr hoch geschätzt: 87 % halten Erdbeeren, Heidelbeeren,

Brombeeren, Himbeeren und rote Johannisbeeren aus der EU sowohl in ökologischer

als auch in sozialer Hinsicht für nachhaltiger als Alternativen aus Nicht-EU-

Ländern. Neun von zehn Befragten bewerten zudem den Geschmack als überragend,

während 88 % sie für gesünder halten. Zudem sind 7 von 10 Personen eher bereit,

Beeren zu kaufen, die mit Methoden angebaut wurden, die die Umweltbelastung

verringern, natürliche Ressourcen schonen und hohe Sicherheitsstandards

gewährleisten. Die Ergebnisse bestätigen somit die starke Wettbewerbsposition

europäischer Beerenfrüchte auf einem Markt, auf dem Qualität,

Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

In den letzten Jahren ist der Beerensektor durch die Ausweitung der Anbauflächen

und steigende Erträge gewachsen. Nach Angaben der International Blueberry

Organisation (IBO) stieg die weltweite Anbaufläche zwischen 2015 und 2024 von

rund 130.000 auf über 282.000 Hektar (+117,5 %), während die Produktion im Jahr

2024 2,15 Millionen Tonnen erreichte und bis 2028 voraussichtlich auf 3,2

Millionen Tonnen ansteigen wird.

Heute sieht sich die Branche einem zunehmenden Wettbewerb gegenüber, wobei die

Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr nur von den Produktionsmengen, sondern zunehmend

auch von Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette bestimmt

wird. Die jüngsten Analysen der International Blueberry Organisation (IBO) und

des Zentrums zur Förderung von Importen (CBI) verdeutlichen die zunehmende

Präferenz der Verbraucher für Produkte, die aus nachhaltigen, rückverfolgbaren

Lieferketten stammen und hohe Standards in Bezug auf Qualität und

Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Die Verantwortung in der Lieferkette

spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Wertschöpfung. Dank

fortschrittlicher Rückverfolgbarkeitssysteme, strenger Qualitätskontrollen und

zunehmend nachhaltiger Anbaumethoden erfüllen europäische Beeren diese

Erwartungen und gewährleisten gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Qualität,

Sicherheit und Umweltverantwortung.

Vor diesem Hintergrund ist?Berry Swing - Kleine europäische Helden gegen den

Klimawandel" angesiedelt, ein dreijähriges Projekt, das von der Europäischen

Union und CSO Italy kofinanziert wird. Die Initiative zielt darauf ab, ein

Produktionsmodell zu fördern, das auf Qualität, Lebensmittelsicherheit,

Nachhaltigkeit und Innovation basiert, und dabei die hohen Standards

hervorzuheben, die die gesamte europäische Lieferkette auf dem italienischen und

deutschen Markt auszeichnen.

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