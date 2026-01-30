GNW-News: Quantexa als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Decision Intelligence-Plattformen ausgezeichnet

^LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa (https://www.quantexa.com/),

ein globaler Pionier im Bereich Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass

das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2026 für Decision Intelligence-

Plattformen als?Leader" eingestuft wurde.

Der erstmals veröffentlichte Gartner-Bericht bietet eine Einführung in die

Kategorie Decision Intelligence-Plattformen, einen detaillierten Überblick über

den Markt und eine Bewertung der Anbieter hinsichtlich?Vollständigkeit der

Vision" (Completeness of Vision) und?Umsetzungsfähigkeit" (Ability to Execute).

Quantexa wurde in der Kategorie?Vollständigkeit der Vision" am weitesten rechts

platziert, was nach Ansicht des Unternehmens die Stärke, den Entwicklungsstand

und die Unternehmenstauglichkeit seiner Decision Intelligence-Plattform

demonstriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige

Entscheidungen im großen Maßstab operativ umzusetzen.

?Quantexa ist seit seiner Gründung wegweisend im Bereich Decision Intelligence,

angetrieben von dem unermüdlichen Bestreben, Innovationen und Sicherheit in der

Entscheidungsfindung für alle Branchen weltweit voranzutreiben", sagte Vishal

Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Während sich die Branche von den Anfängen

der KI-Nutzung hin zu einer Ära der KI-Agenten entwickelt, liefert unsere

Plattform weiterhin verlässliche, kontextbezogene Entscheidungsgrundlagen, die

messbare Geschäftserfolge vorantreiben. Die Ernennung zum?Leader" im Gartner

Magic Quadrant 2026 für Decision Intelligence-Plattformen bestätigt unsere

Vision und die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die Kontext schaffen und die

Zusammenarbeit von Mensch und KI ermöglichen, um messbare Erfolge zu erzielen."

Finanzdienstleister (Banken und Versicherer) sowie der öffentliche Sektor setzen

verstärkt auf kontextreiche Decision Intelligence, um die operative Effizienz

und strategische Ergebnisse zu verbessern. Die Decision Intelligence-Plattform

von Quantexa bietet eine vertrauenswürdige, kontextbezogene und KI-fähige

Datenbasis, die schnellere, intelligentere und fundiertere Entscheidungen in

komplexen und streng regulierten Umgebungen ermöglicht.

Quantexa hat vor Kurzem Quantexa AI (https://www.quantexa.com/platform/ai-

innovation/) vorgestellt - die agentenfähige Weiterentwicklung der Decision

Intelligence-Plattform. Diese ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten,

mit Daten im Kontext zu interagieren, um kritische Entscheidungen zu

unterstützen, zu erweitern und zu automatisieren. Quantexa investiert weiterhin

in branchenspezifische Innovationen und eine schnellere Wertschöpfung bei der

Implementierung. Damit bringt das Unternehmen kontextbezogene Expertise in

Kernbereiche wie Customer Intelligence, Compliance und Decision Governance ein.

Lesen Sie den vollständigen Bericht Gartner Magic Quadrant 2026 für Decision

Intelligence-Plattformen (https://quantexa.com/resources/2026-gartner-magic-

quadrant-for-decision-intelligence-platforms), um zu erfahren, warum Quantexa

als?Leader" in dieser neuen und entscheidenden Kategorie ausgezeichnet wurde.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner® Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence-Plattformen, David Pidsley,

Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26. Januar

2026.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte

oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich

ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer

anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die

Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als

Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als

auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und

übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für

einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt

und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte

vorbehalten.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen

Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in

vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von

einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere

Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren

und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen

durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,

Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des

Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene

TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren

eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016

gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere

zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt

arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://linkedin.com/company/quantexa).

