GNW-News: Quantexa baut Investitionen in Málaga mit neuem Innovationszentrum weiter aus

^LONDON und MÁLAGA, Spanien, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa

(https://www.quantexa.com/), ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten,

Analytics und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, hat heute die

Eröffnung seines neuen Standorts in Málaga bekanntgegeben. Damit beginnt eine

weitere Etappe der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa und

seines Engagements für Innovationen in den Bereichen KI, Daten und Analytics.

Quantexa wird das erste Unternehmen sein, das sich im Node I niederlässt, dem

neuen Innovationszentrum von Kadans Science Partner. Dieser Schritt knüpft an

die Entscheidung von Quantexa vor vier Jahren an, Málaga nach einer umfassenden

Prüfung von 21 europäischen Ländern als Standort für seinen Technology and

Analytics Hub auszuwählen.

Der Standort in Málaga wurde eingerichtet, um Forschung und Entwicklung sowie

Professional Services für die Implementierung der Decision-Intelligence-

Plattform von Quantexa bei Kunden in ganz Kontinentaleuropa bereitzustellen.

Seine Weiterentwicklung spiegelt sowohl den Ausbau der ursprünglichen

Investition des Unternehmens in Málaga als auch das anhaltende Wachstum von

Quantexa wider.

Vom Technologiezentrum zum KI-Innovationszentrum

Quantexa entschied sich 2022 für Málaga. Ausschlaggebend waren das große Angebot

an Fachkräften für Daten und Analytics, das starke Hochschul- und

Forschungsumfeld der Region sowie die wachsende Zahl internationaler

Technologieunternehmen.

Vier Jahre später haben diese Standortvorteile weiter an Bedeutung gewonnen, da

Quantexa seinen Fokus auf KI ausweitet und seine Decision-Intelligence-

Technologie international weiter ausbaut.

Der neue Standort im Node I baut auf der ursprünglichen Ausrichtung des

Quantexa-Standorts in Málaga auf Forschung und Entwicklung sowie Professional

Services auf und bietet den Teams zugleich mehr Möglichkeiten, bei der

Entwicklung und Anwendung von KI-, Daten- und Analytics-Technologien

zusammenzuarbeiten.

Der Standort wird Teil des umfassenderen Netzwerks von KI-Innovationszentren von

Quantexa und unterstützt das Unternehmen bei der Entwicklung von Technologien,

mit denen Regierungen und Unternehmen komplexe Daten verknüpfen, verlässlichen

Kontext schaffen und KI für fundiertere operative Entscheidungen einsetzen

können.

?Vor vier Jahren haben wir uns nach einer umfassenden Suche in ganz Europa für

Málaga entschieden, weil wir hier eine außergewöhnliche Kombination aus hoch

qualifizierten Fachkräften, einem starken Hochschul- und Forschungsumfeld,

Technologiekompetenz und Ambition vorfanden", so Flabio Costa, Regional Site

Lead bei Quantexa.?Diese Entscheidung bildet eine solide Grundlage für unser

weiteres Wachstum. Die Investition in dieses neue Innovationszentrum ist der

nächste Schritt auf diesem Weg. Sie schafft ein Umfeld, in dem unsere

Mitarbeiter die Möglichkeiten von KI und Decision Intelligence weiter ausreizen,

noch enger mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten und von Málaga aus weiterhin

Technologie auf höchstem Niveau für Organisationen in ganz Europa und weltweit

entwickeln können."

Das richtige Umfeld für weiteres Wachstum

Quantexa entschied sich für Node I aufgrund der Lage im Herzen des Málaga

TechPark, der hochwertigen und flexiblen Infrastruktur sowie der Möglichkeit,

eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die den sich wandelnden Anforderungen des

Unternehmens entspricht.

?Málaga hat ein beeindruckendes Technologieökosystem und ein großes

Fachkräftepotenzial entwickelt. Unser neuer Standort bietet uns weit mehr als

nur ein neues Büro. Unsere Teams arbeiten damit mitten in einem

Innovationsökosystem rund um KI und andere Spitzentechnologien, in dem wir Ideen

austauschen, neue Kontakte knüpfen und Innovationen beschleunigen können", so

Costa.?Während Quantexa in Europa weiter wächst, wird Málaga eine wichtige

Rolle dabei spielen, herausragende Fachkräfte zu gewinnen, noch enger mit

unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und die nächste Generation KI-

gestützter Decision Intelligence voranzubringen."

Der neue Standort unterstreicht das Engagement von Quantexa, weiter in

Mitarbeiter, Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften zu investieren, die

für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens in Europa erforderlich sind.

Durch die Verbindung der globalen Expertise von Quantexa in Decision

Intelligence und KI mit dem wachsenden Technologieökosystem von Málaga will das

Unternehmen ein Zentrum schaffen, das sowohl seine internationalen Ambitionen

als auch das Innovationsökosystem der Region voranbringt.

Weitere Informationen über Quantexa, sein Leistungsangebot und aktuelle

Stellenangebote an den Standorten weltweit finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com/).

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten, Analytics und

KI, das als Vorreiter im Bereich Decision Intelligence Organisationen dabei

unterstützt, auf Grundlage kontextbezogener Daten souveräne Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere

Decision-Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene

Insights um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer

entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von

Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum

voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen in den Bereichen modernes Datenmanagement, Customer

Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement , Betrug

und Sicherheit zu bewältigen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden

Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision Intelligence" und als

Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt

weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit

Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen

finden Sie unter www.quantexa.com (http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns

auf LinkedIn (https://linkedin.com/company/quantexa).

Presseanfragen

Michael Lane Quantexa michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

Ben Davies SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com

(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)

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