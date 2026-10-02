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02.10.2026 16:51:38
GNW-News: Quantexa baut Investitionen in Málaga mit neuem Innovationszentrum weiter aus
^LONDON und MÁLAGA, Spanien, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa
(https://www.quantexa.com/), ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten,
Analytics und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, hat heute die
Eröffnung seines neuen Standorts in Málaga bekanntgegeben. Damit beginnt eine
weitere Etappe der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa und
seines Engagements für Innovationen in den Bereichen KI, Daten und Analytics.
Quantexa wird das erste Unternehmen sein, das sich im Node I niederlässt, dem
neuen Innovationszentrum von Kadans Science Partner. Dieser Schritt knüpft an
die Entscheidung von Quantexa vor vier Jahren an, Málaga nach einer umfassenden
Prüfung von 21 europäischen Ländern als Standort für seinen Technology and
Analytics Hub auszuwählen.
Der Standort in Málaga wurde eingerichtet, um Forschung und Entwicklung sowie
Professional Services für die Implementierung der Decision-Intelligence-
Plattform von Quantexa bei Kunden in ganz Kontinentaleuropa bereitzustellen.
Seine Weiterentwicklung spiegelt sowohl den Ausbau der ursprünglichen
Investition des Unternehmens in Málaga als auch das anhaltende Wachstum von
Quantexa wider.
Vom Technologiezentrum zum KI-Innovationszentrum
Quantexa entschied sich 2022 für Málaga. Ausschlaggebend waren das große Angebot
an Fachkräften für Daten und Analytics, das starke Hochschul- und
Forschungsumfeld der Region sowie die wachsende Zahl internationaler
Technologieunternehmen.
Vier Jahre später haben diese Standortvorteile weiter an Bedeutung gewonnen, da
Quantexa seinen Fokus auf KI ausweitet und seine Decision-Intelligence-
Technologie international weiter ausbaut.
Der neue Standort im Node I baut auf der ursprünglichen Ausrichtung des
Quantexa-Standorts in Málaga auf Forschung und Entwicklung sowie Professional
Services auf und bietet den Teams zugleich mehr Möglichkeiten, bei der
Entwicklung und Anwendung von KI-, Daten- und Analytics-Technologien
zusammenzuarbeiten.
Der Standort wird Teil des umfassenderen Netzwerks von KI-Innovationszentren von
Quantexa und unterstützt das Unternehmen bei der Entwicklung von Technologien,
mit denen Regierungen und Unternehmen komplexe Daten verknüpfen, verlässlichen
Kontext schaffen und KI für fundiertere operative Entscheidungen einsetzen
können.
?Vor vier Jahren haben wir uns nach einer umfassenden Suche in ganz Europa für
Málaga entschieden, weil wir hier eine außergewöhnliche Kombination aus hoch
qualifizierten Fachkräften, einem starken Hochschul- und Forschungsumfeld,
Technologiekompetenz und Ambition vorfanden", so Flabio Costa, Regional Site
Lead bei Quantexa.?Diese Entscheidung bildet eine solide Grundlage für unser
weiteres Wachstum. Die Investition in dieses neue Innovationszentrum ist der
nächste Schritt auf diesem Weg. Sie schafft ein Umfeld, in dem unsere
Mitarbeiter die Möglichkeiten von KI und Decision Intelligence weiter ausreizen,
noch enger mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten und von Málaga aus weiterhin
Technologie auf höchstem Niveau für Organisationen in ganz Europa und weltweit
entwickeln können."
Das richtige Umfeld für weiteres Wachstum
Quantexa entschied sich für Node I aufgrund der Lage im Herzen des Málaga
TechPark, der hochwertigen und flexiblen Infrastruktur sowie der Möglichkeit,
eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die den sich wandelnden Anforderungen des
Unternehmens entspricht.
?Málaga hat ein beeindruckendes Technologieökosystem und ein großes
Fachkräftepotenzial entwickelt. Unser neuer Standort bietet uns weit mehr als
nur ein neues Büro. Unsere Teams arbeiten damit mitten in einem
Innovationsökosystem rund um KI und andere Spitzentechnologien, in dem wir Ideen
austauschen, neue Kontakte knüpfen und Innovationen beschleunigen können", so
Costa.?Während Quantexa in Europa weiter wächst, wird Málaga eine wichtige
Rolle dabei spielen, herausragende Fachkräfte zu gewinnen, noch enger mit
unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und die nächste Generation KI-
gestützter Decision Intelligence voranzubringen."
Der neue Standort unterstreicht das Engagement von Quantexa, weiter in
Mitarbeiter, Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften zu investieren, die
für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens in Europa erforderlich sind.
Durch die Verbindung der globalen Expertise von Quantexa in Decision
Intelligence und KI mit dem wachsenden Technologieökosystem von Málaga will das
Unternehmen ein Zentrum schaffen, das sowohl seine internationalen Ambitionen
als auch das Innovationsökosystem der Region voranbringt.
Weitere Informationen über Quantexa, sein Leistungsangebot und aktuelle
Stellenangebote an den Standorten weltweit finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com/).
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten, Analytics und
KI, das als Vorreiter im Bereich Decision Intelligence Organisationen dabei
unterstützt, auf Grundlage kontextbezogener Daten souveräne Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere
Decision-Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene
Insights um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer
entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von
Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum
voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen in den Bereichen modernes Datenmanagement, Customer
Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement, Betrug
und Sicherheit zu bewältigen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden
Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision Intelligence" und als
Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt
weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit
Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.quantexa.com (http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://linkedin.com/company/quantexa).
Presseanfragen
Michael Lane Quantexa michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
Ben Davies SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com
(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)
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