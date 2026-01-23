GNW-News: Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsanspr...

^LONDON, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender

Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute bekannt, dass sein

Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für Guidewire ClaimCenter nun

weltweit auf dem Guidewire Marketplace

(https://marketplace.guidewire.com/product/quantexa-accelerator-for-claims-

decision-intelligence-for-claimcenter/01tPW00000AAssbYAD) verfügbar ist. Damit

wird es für Versicherer einfacher, fortschrittliche Schadenintelligenz direkt in

ClaimCenter auf Guidewire Cloud-Workflows zu integrieren. Quantexa ist ein

Guidewire PartnerConnect Technology-Partner und ehemaliger Guidewire Insurtech

Vanguard.

Der Claims Accelerator integriert die Decision Intelligence-Plattform von

Quantexa in ClaimCenter und ermöglicht so eine Echtzeit-Schadenssegmentierung,

Betrugserkennung und kontextbezogene Analysen über den gesamten

Schadenlebenszyklus hinweg. Durch die Zusammenführung interner und externer

Daten zu einer vernetzten 360-Grad-Sicht auf Kunden, Antragsteller und

Lieferanten erhalten Versicherer bei der ersten Schadensmeldung und während der

gesamten Schadenbearbeitung einen sofortigen Einblick in Risiken,

Verhaltensweisen und Netzwerke.

Schadensdaten in umsetzbare Entscheidungen umwandeln

Schadenabwicklungsorganisationen stehen unter zunehmendem Druck, Schadensfälle

schneller zu bearbeiten, Verluste zu reduzieren und das Kundenerlebnis zu

verbessern, ohne die Betriebskosten zu erhöhen. Der Quantexa Accelerator for

Decision Intelligence für ClaimCenter begegnet dieser Herausforderung, indem er

die Integration mit Guidewire Cloud vereinfacht, den Implementierungsaufwand

reduziert und die Amortisationszeit für Versicherer verkürzt, die ihre

Schadenbearbeitung modernisieren.

?Die Versicherungsbranche befindet sich an einem Wendepunkt, an dem Cloud und KI

intelligentere, schnellere und vernetztere Erfahrungen ermöglichen", erklärte

Will Murphy, Vice President, Marketplace and Technology Alliances bei Guidewire.

?Der Accelerator von Quantexa ermöglicht es Versicherern, Echtzeit-Informationen

aus einer Vielzahl von Datenquellen in ihre Schadenbearbeitung zu integrieren.

Dies trägt dazu bei, Entschädigungskosten zu senken, Betrug zu bekämpfen und den

Versicherungsnehmern den vertrauenswürdigen Service zu bieten, den sie

erwarten."

Die Lösung kombiniert die branchenführende Kernplattform für Schadenfälle von

Guidewire mit der kontextbezogenen Graphenanalyse und Entitätsauflösung von

Quantexa und ermöglicht Versicherern:

* Frühere und genauere Erkennung von Betrug und Verlusten

* Verbesserung von Segmentierungs- und Triage-Entscheidungen in Echtzeit

* Konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse für Versicherungsnehmern

* Reduzierung von Risiken bei Cloud-Migrationen durch wiederverwendbare

Integrationsressourcen und vereinfachte Datenvereinheitlichung.

?Die Listung auf dem Guidewire Marketplace stellt einen bedeutenden Meilenstein

für Quantexa dar", erklärte Alex Johnson, Head of Insurance Solutions bei

Quantexa.?Unser Accelerator für Decision Intelligence für ClaimCenter

ermöglicht es Versicherern, Decision Intelligence in Echtzeit direkt in ihre

ClaimCenter-Workflows zu integrieren und so die Bewertung und Verwaltung von

Schadensfällen zu transformieren, indem sie ein besser vernetztes,

vertrauenswürdiges Verständnis von Personen, Policen und Netzwerken nutzen.

Aufgrund der bereits erzielten nachweisbaren Ergebnisse freuen wir uns darauf,

weitere Versicherungsunternehmen dabei zu unterstützen, Verluste zu reduzieren,

die Einführung der Cloud zu beschleunigen und schneller fundiertere

Entscheidungen zu treffen."

Stärkung des Guidewire-Versicherungsökosystems

Die Verfügbarkeit des Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für

ClaimCenter auf dem Guidewire Marketplace festigt die Position des Unternehmens

als wertvoller Partner im globalen Versicherungsökosystem. Dies erweitert die

Reichweite von Quantexa durch das Netzwerk von mehr als 500 Guidewire-Kunden und

bestätigt die Decision Intelligence Platform als cloudfähige, skalierbare

Lösung, die es Versicherern ermöglicht, Verluste zu reduzieren, Servicekosten zu

senken und ihren Weg zu agentenbasierten, KI-gestützten

Schadenbearbeitungsprozessen zu beschleunigen.

Für Versicherer ist das Ergebnis eindeutig: geringere Servicekosten, schnellere

Wertschöpfung, reduziertes Betriebsrisiko und intelligentere

Schadenregulierungsergebnisse, unterstützt durch kontextbezogene

Entscheidungsintelligenz, die dort eingebettet ist, wo Schadenentscheidungen

getroffen werden.

Um mehr über die Decision Intelligence-Lösungen von Quantexa für die

Versicherungsbranche zu erfahren, besuchen Sie bitte

https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage

von Kontextdaten zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte

Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel

von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.

Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um ihr Unternehmen zu

schützen, zu optimieren und auszubauen, indem sie komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC,

Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung

mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren

analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in

Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum

von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im

Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere

zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt

arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://linkedin.com/company/quantexa).

Medienanfragen

K: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.comÂ°